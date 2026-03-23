English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • লাইফ স্টাইল
Ram Navami 2026: এই রামনবমীতে দারুণ শুভযোগ; মাত্র ৩টি জিনিস করুন, শ্রীরামের কৃপায় সুখেসম্পদে ভরে উঠবেন

Ramnavami 2026 Upay: স্নানের পরে রামচরিতমানসের বালকাণ্ড পাঠ করুন-- এটা মনকে শান্ত করে, পজিটিভ এনার্জি দেয়। এই রামনবমীতে মাত্র ৩টি জিনিস করুন, শ্রীরামের কৃপায় সুখেসম্পদে ভরে উঠবেন।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 23, 2026, 08:50 PM IST
অতি সামান্য কয়েকটি জিনিস অর্পণ করুন শ্রীরামকে। জীবনে ম্যাজিক ঘটে যাবে।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলছে বাসন্তী নবরাত্রির (Chaitra Navratri 2026) উদযাপন। তবে এই আবহে রামনবমীর দিন কীভাবে পুজো করা হবে শ্রীরামকে, তা নিয়ে চর্চা চলছে। রামনবমীতে কীভাবে রামকে পুজো করবেন। 

Add Zee News as a Preferred Source

রামনবমীর পুজো বিধি

অতি সোজা রামনবমীর পুজো বিধি। রামনবমীর দিন সকাল সকাল উঠে পড়ুন। স্নান করুন। পরিষ্কার পোশাক পরুন। পারলে হলুদ বা লাল পোশাক পরুন। পুজোর জায়গায় গঙ্গাজল ছেটান। তারপর রামের মূর্তি বা ছবিটি রাখুন। চন্দন, অক্ষত, ফুল ও পোশাক নিবেদন করুন। দিন ফল ও মিষ্টি। ধূপ ও প্রদীপ জ্বালুন। রামজির মন্ত্র উচ্চারণ করুন। শেষে আরতি করুন। বাড়ির সদর দরজা ফুলপাতা দিয়ে সাজান।

কোন ৩ উপায়ে রামনবমীতে ইচ্ছেপূরণ হবে? 

রামচরিতমানস পাঠ

সকালে স্নানের পরে রামচরিতমানসের বালকাণ্ড পাঠ করুন। এটা মনকে শান্ত করে, পজিটিভ এনার্জি দেয়।

তুলসীর মালা অর্পণ

১০৮টি তুলসীপাতায় শ্রীরাম লিখে তা শ্রীরামকে অর্পণ করুন। প্রভু রাম এতে দারুণ তৃপ্ত হন।

ছোলা ও গুড় দান

কোনও রামমন্দিরে দেড়কিলো ছোলা ও গুড় দান করুন। এই কাজ আপনার জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে, পূরণ হবে ইচ্ছে।

রামনবমীর দিনতিথি

এ বছরে রামনবমী পালিত হবে আগামী ২৭ মার্চ, শুক্রবার

নবমী তিথি শুরু হবে: ২৬ মার্চ বিকেল ০৫:৩০ মিনিটে।

নবমী তিথি সমাপ্ত হবে: পরদিন ২৭ মার্চ বিকেল ০৫:৩১ মিনিটে

তবে, উদয়া তিথি অনুযায়ী, ২৭ মার্চ-ই সারা ভারতে পালিত হবে রাম নবমী।

চৈত্র নবরাত্রি অষ্টমী-নবমী

নবরাত্রির অষ্টম দিনটি মহাষ্টমী এবং নবম দিনটি মহানবমী। দুটি দিনই ভক্তদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন শারদীয়া দুর্গাপুজোর ক্ষেত্রেও হয়।

মহাষ্টমী: ২৬ মার্চ, বৃহস্পতিবার দুর্গষ্টমী বা মহাষ্টমী পালিত হবে। এদিন অনেকে কন্যাপুজো বা কুমারীপুজোও করে।

মহানবমী: স্বভাবতই পরদিন, ২৭ মার্চ নবমী, তথা, রামনবমী। এদিনই পালিত হবে চৈত্র নবরাত্রির মহানবমী।

রামনবমীর মধ্যাহ্নতিথি, শুভ সময়

মার্চের ২৬ তারিখে রামনবমীর মধ্যাহ্ন তিথি থাকবে বেলা ১১টা ১৩ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ৪১ মিনিট পর্যন্ত। এর মধ্যে শুভ সময় হল বেলা ১২টা ২৭। পরদিন ২৭ মার্চও থাকছে একই রকম মধ্যাহ্নতিথি। ঘড়ি ধরে একেবারে একই সময়ে। 

চৈত্র নবরাত্রির তাৎপর্য

শাস্ত্রে বলে, চৈত্র নবমীর দিনই অযোধ্যায় রাজা দশরথ ও রানী কৌশল্যার ঘরে শ্রীরাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এদিনে ভক্তরা উপবাস করেন এবং রামচরিতমানস পাঠ করেন। মনে করা হয়, এই তিথিতে নিষ্ঠাভরে পূজা করলে জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি আসে, বাড়ে, বজায় থাকে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Ramnavami 2026 UpayRamnavami 2026 Puja VidhiRam Navami 2026Chaitra Navratri 2026Ram Navami DateAshtamiরামনবমীচৈত্র নবরাত্রি ২০২৬শুভ মুহূর্তরামনবমীর তারিখ ও সময়
