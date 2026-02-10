English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • লাইফ স্টাইল
  • Ramadan 2026: এবার কবে দেখা যাবে রমজানের চাঁদ? ঈদ-উল-ফিতর কবে? কবে থেকে শুরু হবে রোজা? জানুন সব খুঁটিনাটি...

Ramadan 2026: এবার কবে দেখা যাবে রমজানের চাঁদ? ঈদ-উল-ফিতর কবে? কবে থেকে শুরু হবে রোজা? জানুন সব খুঁটিনাটি...

Ramadan 2026: ইসলামি ক্যালেন্ডারের মধ্যে রমজান মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র মাস। এ মাসটি উপবাস, আত্মচিন্তা এবং উৎসবের সময়। ইসলামি চান্দ্র ক্যালেন্ডারের নবম মাস রমজান মাস। মাসটি মুসলিম সম্প্রদায় বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালন করেন।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 10, 2026, 01:56 PM IST
Ramadan 2026: এবার কবে দেখা যাবে রমজানের চাঁদ? ঈদ-উল-ফিতর কবে? কবে থেকে শুরু হবে রোজা? জানুন সব খুঁটিনাটি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রমজান বা রামাদান হল মুসলিমদের কাছে পবিত্রতম মাস (Ramadan holiest and most blessed month)। রমজান হল ধৈর্য, উপবাস, উদযাপনের মাস (time of patience fasting celebration)। ইসলামীয় চান্দ্র মাসের নবম মাস এই রমজান মাস (Islamic lunar calendar)। এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, কবে রমজান? কবে দেখা যাবে রমজানের চাঁদ? ১৯ না ২০ ফেব্রুয়ারি? পবিত্র রমজান মাসের প্রথম রোজা কবে থেকে শুরু হবে?

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Global Firepower Index 2026: বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ কোনটি? ২০২৬ সালে ভারত প্রতিরক্ষায় কত তম স্থানে? কী বলছে লেটেস্ট সার্ভে?

উপবাস এবং উৎসব 

ইসলামি ক্যালেন্ডারের ১২ মাসের মধ্যে রমজান মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র মাস। মাসটি ধৈর্য, উপবাস, আত্মচিন্তা এবং উৎসবের সময়। রমজান ইসলামি চান্দ্র ক্যালেন্ডারের নবম মাস। এ মাসটি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালন করেন, রোজা রাখেন। ইসলামে প্রতিটি সক্ষম মুসলমানের জন্য রোজা রাখা নিয়ম।

'চাঁদ রাত'

তবে, রোজা মানে কেবল না খেয়ে থাকা নয়; এটি নিজের ইচ্ছা (নফস) নিয়ন্ত্রণ, খারাপ অভ্যাস ত্যাগ, ধৈর্যের পরীক্ষা এবং আল্লাহর ইবাদতের মাস। মুসলমানরা অধীর আগ্রহে এই মাসের জন্য অপেক্ষা করেন। তবে তার আগে সবার চোখ থাকে রমজানের চাঁদের দিকে, যাকে 'চাঁদ রাত' বলা হয়। চাঁদ দেখা দিলেই রমজান শুরু হয় এবং পরের দিন থেকে রোজা রাখা হয়।

রমজানের চাঁদ রাত কবে?

২০২৬ সালে রমজানের চাঁদ রাত কবে? রমজানের চাঁদ দেখার পরেই রোজা রাখার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে, ১৯ ফেব্রুয়ারি চাঁদ দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সাধারণত মক্কা বা সৌদি আরব-সংলগ্ন দেশগুলিতে প্রথমে চাঁদ দেখা যায় এবং তার ভিত্তিতেই রমজানের তারিখ নির্ধারিত হয়। যদি ভারতে সেদিন চাঁদ দেখা না যায়, তবে সৌদি আরবে চাঁদ দেখার পরের দিন ভারতে রমজান শুরু হয়। 

আরও পড়ুন: Mahashivratri 2026: ৩০০ বছর পরে মহাশিবরাত্রিতে মহাজাগতিক ঘটনা! ৮ বিরল যোগ বিপুল সৌভাগ্য বয়ে আনবে এই রাশিদের জন্য...

চাঁদ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই একে অপরকে 'চাঁদ রাত মোবারক' বা 'রমজান মোবারক' জানিয়ে শুভেচ্ছা জানান। রমজান মাস সাধারণত ২৯ বা ৩০ দিন স্থায়ী হয় এবং এরপর ঈদ-উল ফিতর উদযাপিত হয়।

কবে রমজানের প্রথম রোজা?

এ বছর কবে রাখা হবে রমজানের প্রথম রোজা? রমজানের চাঁদ দেখার ঘোষণার পরেই রোজা রাখার ঘোষণা করা হয়। চাঁদ দেখার পরের দিন সকাল থেকেই মুসলমানরা রোজা পালন করেন। সম্ভাবনা রয়েছে, এ বছর রমজান মাসের প্রথম রোজা রাখা হবে ২০ ফেব্রুয়ারি। যদিও এখনও পর্যন্ত এটি একটি সম্ভাব্য তারিখ। চাঁদ দেখার পরেই সঠিক তারিখ নিশ্চিত করা হবে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Ramadan 2026holy month of Ramadanmoon sighted in Meccamoon sighted in Saudi Arabiacrescent be sighted on February 19thmonth of Ramadan beginRamadan begin on February 20thMeccaMadina
পরবর্তী
খবর

Maha Shivratri 2026: মহা শিবরাত্রিতে রুদ্রাভিষেকের সেরা সময় কখন? জেনে নিন অশুভ কাল ও শুভ মুহূর্ত, পূজাবিধি...
.

পরবর্তী খবর

Canning: একীরে বাবা! প্রণামীর জামাকাপড় নাপসন্দ, বিয়ে মিটতেই কনের বাড়িতে হামলা আত্মীয়দের...