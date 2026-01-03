Jio 2026 Plans: এক প্ল্যানেই সব-পেয়েছির দেশে! কী নেই Jio-র এই'হ্যাপি নিউ ইয়ার ২০২৬ প্রিপেড প্ল্যানে'? নামমাত্র খরচে...

Jio 2026 Plans: এক প্ল্যানেই সব-পেয়েছির দেশে! কী নেই Jio-র এই'হ্যাপি নিউ ইয়ার ২০২৬ প্রিপেড প্ল্যানে'? নামমাত্র খরচে...
Reliance Jio 2026 Prepaid Plans: কী নেই জিও-র এই 'হ্যাপি নিউ ইয়ার ২০২৬ প্রিপেড প্ল্যানে'? ফাইভজি, ৮৪ থেকে ৩৬৫ দিনের ভ্যালিডিটি, প্রতিদিনের হাইস্পিড ডেটা, সঙ্গে বোনাস গুগল জেমিনি প্রো এ.আই., ওটিটি স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম সাবস্ক্রিপশন বেনিফিট এবং আরও অনেক কিছু। প্রায় সবধরনের গ্রাহকদের কথা মাথায় রেখেই জিও এই নতুন প্ল্যান এনেছে। দৈনন্দিন উপযোগিতা সঙ্গে বিনোদন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নতুন বছরে নতুন প্ল্যান। আনল রিলায়েন্স জিও (Reliance Jio)। তারা একটি প্রি-পেড রিচার্জ প্ল্যান (new pre-paid recharge plans for 2026) আনছে যাতে গ্রাহকেরা প্রভূত উপকৃত হবেন। এই প্ল্যানটির নামও তারা খুব সুন্দর দিয়েছে-- 'হ্যাপি নিউ ইয়ার ২০২৬ প্রিপেড প্ল্যান' (“Happy New Year 2026” prepaid plans)। এর মধ্যে উপহারের সীমা-পরিসীমা নেই। ফাইভজি (5G), ৮৪ থেকে ৩৬৫ দিনের ভ্যালিডিটি (84-365 days validity), প্রতিদিনের হাইস্পিড ডেটা (daily high-speed data), সঙ্গে বোনাস গুগল জেমিনি প্রো এ.আই. (Google Gemini Pro A.I), ওটিটি স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম সাবস্ক্রিপশন বেনিফিট (OTT streaming platforms subscription benefits) এবং আরও কিছু।
৩৫৯৯ টাকায়
প্রায় সবধরনের গ্রাহকদের কথা মাথায় রেখেই জিও এই নতুন প্ল্যান এনেছে। দৈনন্দিন উপযোগিতা সঙ্গে বিনোদনের স্পেস-- সব মিলিয়েই তারা এক আকর্ষণীয় প্যাকেজ এনেছে। ৮৪ দিন থেকে ৩৬৫ দিনের ভ্যালিডিটির সুবিধা আছে এই প্ল্যানে। এই সাবস্ক্রিপশনে রয়েছে গুগল জেমিনি প্রো এ.আই. ব্যবহারের সুবিধা-সহ আরও নানা অপ্রত্যাশিত অফার। মাত্র ৩৫৯৯ টাকায় সারা বছর ৫জি পরিষেবা। প্রতিদিন ২.৫ জিবি ডেটা।
বার্ষিক প্ল্যানে
এর সঙ্গে জিও দিচ্ছে জিওটিভি জিওসিনেমায় জিওপ্রাইম, অ্যামাজন প্রাইম, সনিএলটিভি, জি৫। সঙ্গে ভয়েস কল-সহ আরও নানা সুবিধা।
মিড-রেঞ্জ প্যাক
যাঁরা সারাবছরের জন্য নেবেন না, আবার খুব অল্পদিনের প্যাকেও যাঁদের সুবিধা হবে না, তাঁদের জন্য এই প্ল্যানে রয়েছে জিও-র বিশেষ অফার। মাত্র ১০৩ টাকা থেকে শুরু এটা। ২৮ দিনের। সঙ্গে ৪জিবি হাইস্পিড ডেটা, আনলিমিটেড ভয়েস কল ও জিও কল ও অন্য়ান্য সুবিধা। অন্য় একটি হল ১০০০ টাকা থেকে ১২৯৯ টাকার প্ল্যান। ৮৪ থেকে ৯০ দিনের ভ্যালিডিটি।
শর্ট-টার্ম প্যাক
২৮ দিনের ছোট প্যাক-- ৯৯ টাকা থেকে ১০৯৯ টাকার। এরও হাই স্পেড ডেটা, আনলিমিটেড ভয়েস ও জিও কলের সুবিধা। সঙ্গে আরও অনেক কিছু।
ফ্রি JioHotstar, গুগল জেমিনি
সবচেয়ে বড় চমক গুগল জেমিনি এ.আই.-এর সুবিধাপ্রাপ্তি। অন্যসময় এর সাবস্ক্রিপশন নিতে গেলে হাজার টাকার বেশি খরচ পড়ে যায়! কিন্তু এই প্ল্যানে সেটা ফ্রি! কনটেন্ট ক্রিয়েট, ই-মেইল ইত্যাদি ক্ষেত্রে এর ব্যবহার সুবিধাজনক। ওটিটির সুবিধাও থাকছে। জিওহটস্টার উপভোগ করা যাবে।
