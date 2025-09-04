Jio Big Offer: Jio Jio আনল ধামাকা অফার, ফ্রি আনলিমিটেড 5G ডেটা ডেটা, OTT সাবস্ক্রিপশন
Jio Big Offer: জিও তাদের বার্ষিকী উপলক্ষে ৫ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সকল গ্রাহককে আনলিমিটেড ডেটা দেবে। এই অফারটি গ্রাহকের প্ল্যানের উপর নির্ভরশীল নয়
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নয় বছর পূর্ণ হতে চলেছে রিলায়েন্স জিওর। প্রতিষ্ঠাবর্ষিকী উপল্ক্ষ্যে তার গ্রাহকদের জন্য বিশাল অফার আনল জিও। ওই অফারের আওতায় জিও গ্রাহকরা পাবেন টানা ৩ দিন আনলিমিটেড ডেটা। পাশাপাশি এক মাসের ফ্রি রিচার্জ।
দেশের মোট ৫০ কোটি গ্রাহক জিওর ওই অফারের সুবিধে পাবেন।
জিও তাদের বার্ষিকী উপলক্ষে ৫ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সকল গ্রাহককে আনলিমিটেড ডেটা দেবে। এই অফারটি গ্রাহকের প্ল্যানের উপর নির্ভরশীল নয়।
যাদের কাছে 5G স্মার্টফোন আছে, তারা আনলিমিটেড 5G ডেটা বিনামূল্যে পাবেন।
যাদের কাছে 4G স্মার্টফোন আছে, তারা মাত্র ৩৯ টাকার অ্যাড-অন প্যাক কিনে দৈনিক ৩ জিবি ডেটার আনলিমিটেড 4G ডেটা উপভোগ করতে পারবেন।
আরও পড়ুন-জোর ধাক্কা রাজ্যের, এসএসসির দাগিদের আবেদন খারিজ সুপ্রিম কোর্টে
আরও পড়ুন-গর্বের হেরিটেজ রেল লাইনচ্যুত, কামরা আছড়ে পড়ল মাটিতে! চারদিকে আর্তনাদ-মৃত্যুমিছিল...
৩৪৯ টাকার 'সেলিব্রেশন প্ল্যান'
জিও তাদের গ্রাহকদের জন্য এক মাসব্যাপী 'সেলিব্রেশন প্ল্যান' নিয়ে এসেছে। এই অফারটি ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে।
এই প্ল্যানের আওতায় গ্রাহকরা পাবেন:
দৈনিক ২ জিবি বা তার বেশি ডেটার লং-টার্ম প্ল্যানে আনলিমিটেড 5G ডেটা।
জিও ফাইন্যান্সের মাধ্যমে জিও গোল্ডে ২% অতিরিক্ত ডিজিটাল গোল্ড।
৩,০০০ টাকার 'সেলিব্রেশন ভাউচার'।
এক মাসের জিও হটস্টার সাবস্ক্রিপশন।
জিও সাভন প্রো (Jio Saavn Pro)-এর অতিরিক্ত সুবিধা।
তিন মাসের জন্য জোম্যাটো গোল্ড (Zomato Gold) সাবস্ক্রিপশন।
ছয় মাসের জন্য নেটমেডস ফার্স্ট (Netmeds First) সাবস্ক্রিপশন।
দুই মাসের জন্য জিও হোম (Jio Home) এর ফ্রি ট্রায়াল।
আর কারা এই সুবিধাগুলো পাবেন এবং কীভাবে?
এই সুবিধাগুলো জিওর সকল পোস্টপেইড গ্রাহকের জন্যও প্রযোজ্য হবে।
যে সকল ব্যবহারকারীর প্ল্যানের মূল্য ৩৪৯ টাকার কম, তারা ১০০ টাকার একটি প্যাক অ্যাড করে এই সুবিধাগুলো উপভোগ করতে পারবেন।
জিও তাদের পুরোনো এবং বিশ্বস্ত গ্রাহকদের জন্য অতিরিক্ত সুবিধা ঘোষণা করেছে। যেসব গ্রাহক টানা ১২ মাস ধরে ৩৪৯ টাকার রিচার্জ সময়মতো করে আসছেন, তাদের ১৩তম মাসের রিচার্জটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)