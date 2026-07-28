/রিকশাচালকের ছেলেই এখন ২০০ শহরের ‘পরিবেশ রক্ষক’! ‘মাই আর্থ, মাই ডিউটি’ অভিযানের নায়ক সত্যম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ‘মাই আর্থ, মাই ডিউটি’: রিকশাচালকের ছেলের পরিবেশ রক্ষার অভাবনীয় লড়াই। ‘বিশ্ব প্রকৃতি সংরক্ষণ দিবস’ উপলক্ষে জি মিডিয়ার পরিবেশ সচেতনতামূলক অভিযান ‘মাই আর্থ, মাই ডিউটি’ -র প্রথম পর্বে তুলে ধরা হলো পরিবেশকর্মী সত্যম দীক্ষিতের অনুপ্রেরণাদায়ী জীবনসংগ্রামের গল্প। এক সাধারণ যুবকের ব্যক্তিগত কষ্ট ও দারিদ্র্যকে জয় করে পরিবেশ রক্ষার এই মহাপরিকল্পনা আজ সামাজিক আন্দোলনের রূপ নিয়েছে।
দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই ও বেড়ে ওঠা
সত্যমের শৈশব ও কৈশোর ছিল প্রচণ্ড সংগ্রামের। তাঁর বাবা প্রথমে প্যাডেল রিকশা চালাতেন এবং পরবর্তীতে সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করতেন। ভাড়া বাড়িতে থেকে অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে বড় হওয়া সত্যম স্কুলের পড়াশোনার পাশাপাশি নিজের খরচ চালাতে মোমো বিক্রি করা শুরু করেন। এমনকি কলেজে পড়ার দিনগুলোতে পরিবারের মুখে ভাত তুলে দিতে ডেলিভারি বয়ের কাজও করেছেন তিনি। দারিদ্র্যের সেই দিনগুলোই তাঁর ভেতরে দায়িত্ববোধ ও সমাজসেবার চেতনা জাগিয়ে তোলে।
জীবনের বাঁক: ইউপিএসসি-র প্রস্তুতি থেকে পরিবেশ রক্ষা
কোভিড-১৯ অতিমারি সত্যমের জীবনের গতিপথ পুরোপুরি বদলে দেয়। যেখানে তাঁর স্বপ্ন ছিল সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে সরকারি কর্মকর্তা হওয়া, সেখানে তিনি সেই লক্ষ্য থেকে সরে এসে মহামারির সময়ে মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সেখান থেকেই মূলত নাগরিকদের সঙ্গে নিয়ে পরিবেশ সুরক্ষা, পরিচ্ছন্নতা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি নতুন উদ্যোগের জন্ম হয়।
কয়েকজন তরুণ থেকে ২০০টিরও বেশি শহরে বিস্তার
খুব সাধারণ একটি উদ্যোগ হিসেবে মাত্র কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবককে নিয়ে এই যাত্রার সূচনা হয়েছিল। তবে সত্যমের অদম্য জেদের কারণে সেই উদ্যোগ আজ ভারতের ২০০টিরও বেশি শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। গঙ্গা বা অন্যান্য নদীর ঘাট এবং পাবলিক প্লেসগুলোতে নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালিয়ে টন কে টন বর্জ্য অপসারণ করা হচ্ছে। ব্যবহৃত প্লাস্টিক এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পর তৈরি বর্জ্য পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে কীভাবে পুনর্ব্যবহার বা সঠিকভাবে নিষ্কাশন করা যায়, সে বিষয়ে কাজ করছে তাঁর দল। কেবল আবর্জনা পরিষ্কার করাই নয়, বরং মানুষের আচরণগত পরিবর্তন আনা এবং স্থানীয় মানুষকে নিজ নিজ এলাকার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব নিতে উৎসাহিত করাই এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য।
‘মাই আর্থ, মাই ডিউটি’-র আসল বার্তা
একজন সাধারণ মানুষের দৃঢ় সংকল্প কীভাবে বহু মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে একটি গণআন্দোলনে রূপ নিতে পারে, সত্যম দীক্ষিত তারই জীবন্ত উদাহরণ। জি মিডিয়ার ‘মাই আর্থ, মাই ডিউটি’ অভিযানের মূল সুরই হলো— সাধারণ মানুষ যখন নিজের চারপাশের পৃথিবীর দায়িত্ব নিজে নিতে শেখে, ঠিক তখনই বড় ও অর্থপূর্ণ পরিবর্তন ঘটা সম্ভব।
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