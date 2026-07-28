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রিকশাচালকের ছেলেই এখন ২০০ শহরের ‘পরিবেশ রক্ষক’! ‘মাই আর্থ, মাই ডিউটি’ অভিযানের নায়ক সত্যম

বিশ্ব প্রকৃতি সংরক্ষণ দিবসে Zee Media-এর "My Earth, My Duty" প্রচারে উঠে এসেছে সত্যম দীক্ষিতের গল্প। আর্থিক সংগ্রাম পেরিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন নাগরিক-নেতৃত্বাধীন পরিবেশ আন্দোলন। আজ ২০০-রও বেশি শহরে পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সচেতনতার মাধ্যমে হাজারো মানুষকে পরিবেশ রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করছে তাঁর উদ্যোগ।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 28, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:50 AM IST
রিকশাচালকের ছেলেই এখন ২০০ শহরের ‘পরিবেশ রক্ষক’! ‘মাই আর্থ, মাই ডিউটি’ অভিযানের নায়ক সত্যম
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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