/Easy Roof Cooling Trick: অবিশ্বাস্য উপায়: আর হাজার হাজার টাকা এসির বিল নয়, মাত্র ৮০০ তেই ঘর হবে বরফ ঠাণ্ডা-- কী ভাবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডি়জিটাল ব্যুরো: দেশজুড়ে তীব্র গরম ও হিটওয়েভ বা দাবদাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই চড়া গরমে স্বস্তি পেতে সাধারণ মানুষ যখন এসির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন, ঠিক তখনই সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং সস্তা এক উপায় সামনে এল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করা একটি ভিডিয়োতে এক ব্যক্তি দাবি করেছেন, মাত্র ৮০০ টাকারও কম খরচ করে একটি বিশেষ মিশ্রণ বাড়ির ছাদে ব্যবহার করলে, ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস গরমেও ঘরের ভেতরের তাপমাত্রা প্রায় ১৫ ডিগ্রি পর্যন্ত নামিয়ে আনা সম্ভব।
কী এই ম্যাজিক মিশ্রণ?
ভিডিয়োতে ওই ব্যক্তি জানান, ছাদ ঠান্ডা রাখার জন্য তিনি বাজারচলতি দামি কোনও রিফ্লেক্টিভ পেইন্ট ব্যবহার করেননি। বরং মাত্র তিনটি সাধারণ উপাদান দিয়ে তিনি এই ঘরোয়া কোটিং বা প্রলেপ তৈরি করেছেন:
১. ডাক্তার ফিক্সইট ইউআরপি (Dr. Fixit URP): এটি সাধারণত ওয়াটারপ্রুফিং বা ছাদ চুইয়ে জল পড়া বন্ধ করতে ব্যবহার করা হয়।
২. হোয়াইট চুন বা লাইম পাউডার (White Chuna): যা অত্যন্ত সস্তা এবং চিরাচরিতভাবে ঘর ঠান্ডা রাখতে ব্যবহৃত হয়।
৩. ফেভিকল বাইন্ডার (Fevicol Binder): মিশ্রণটি যাতে ছাদের কংক্রিটের সঙ্গে শক্তভাবে লেগে থাকে এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়, তার জন্য এটি মেশানো হয়েছে।
কী ভাবে তৈরি ও ব্যবহার করবেন?
ভিডিয়োতে ওই ব্যক্তি ধাপে ধাপে পুরো প্রক্রিয়াটি দেখিয়েছেন:
প্রথম ধাপ (মিশ্রণ তৈরি): প্রথমে জলের সঙ্গে সাদা চুন মিশিয়ে একটি মসৃণ তরল তৈরি করতে হবে। এরপর তাতে নির্দিষ্ট পরিমাণে ডঃ ফিক্সইট ইউআরপি এবং সামান্য ফেভিকল বাইন্ডার ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে।
দ্বিতীয় ধাপ (ছাদ পরিষ্কার): এই প্রলেপ দেওয়ার আগে ছাদের উপরিভাগ খুব ভালো করে ঝাড়ু দিয়ে ধুলো-বালি ও ময়লা পরিষ্কার করে নিতে হবে।
তৃতীয় ধাপ (প্রলেপ দেওয়া): একটি বড় ব্রাশ বা রোলারের সাহায্যে মিশ্রণটি ছাদের মেঝেতে সমানভাবে লেপে দিতে হবে। ভালো ফলের জন্য একের বেশি স্তর বা ডাবল কোট (Double Coat) করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।
চতুর্থ ধাপ (শুকানো): প্রলেপ দেওয়ার পর ছাদটিকে রোদের মধ্যে সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দিতে হবে।
এর পেছনের বিজ্ঞান কী?
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। গাঢ় রঙের কংক্রিটের ছাদ সূর্যের আলো ও তাপ বেশি শোষণ করে, যার ফলে বিকেলের দিকে ঘরের ভেতরটা জ্বলন্ত চুল্লির মতো গরম হয়ে ওঠে।
কিন্তু সাদা চুন এবং ফিক্সইট সমৃদ্ধ এই প্রলেপটি ছাদের ওপর একটি প্রতিফলক স্তর (Reflective Layer) তৈরি করে। এর ফলে সূর্যের আলো ছাদে পড়ে আবার আকাশে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায়। ছাদ তাপ শোষণ না করায় ঘরের ভেতরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকভাবেই অনেক কমে যায়।
নেটপাড়ায় তুমুল সাড়া
ভিডিয়োটি ভাইরাল হতেই নেটিজেনদের একাংশ এই আইডিয়াটিকে দারুণ পছন্দ করেছেন। কম খরচ, সহজলভ্য উপাদান এবং পরিবেশবান্ধব হওয়ার কারণে অনেকেই এটি ব্যবহারের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।
তবে কিছুলোক মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, ছাদের ধরন, আবহাওয়ার তারতম্য এবং উপকরণের গুণমানের ওপর ভিত্তি করে এর কার্যকারিতা একেক জনের ক্ষেত্রে সামান্য কম-বেশি হতে পারে।
যদিও এটি চরম গরমে এসির বিকল্প হিসেবে ১০০ শতাংশ কাজ নাও করতে পারে, তবুও এটি ঘরের ভেতরের ভ্যাপসা গরম কমাতে এবং সিলিং ফ্যানের বাতাসকে শীতল করতে দারুণ সাহায্য করবে। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির জন্য বিদ্যুৎ বিল বাঁচানোর এটি একটি দুর্দান্ত গ্রীষ্মকালীন উপায় হতে পারে।
