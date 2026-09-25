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ব্যাংক ধর্মঘটের ৩ দিন ATM ব্যবহারে বড় স্বস্তি, চার্জ নেবে না SBI! জানুন কবে থেকে?

২৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর দেশজুড়ে প্রস্তাবিত তিন দিনের ব্যাংক ধর্মঘটের আগে গ্রাহকদের জন্য বড় ঘোষণা করল স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। এই তিন দিন ATM থেকে টাকা তোলার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ATM চার্জ মকুব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্যাংক। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকিং কাজ আগেই সেরে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 25, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 05:33 PM IST
ব্যাংক ধর্মঘটের ৩ দিন ATM ব্যবহারে বড় স্বস্তি, চার্জ নেবে না SBI! জানুন কবে থেকে?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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