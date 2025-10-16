English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Senco Gold and Diamonds: সংসারে আসুক ঐতিহ্য, আবেগ ও উৎসবের 'শগুন'! সোনা কিনলেই এবার ১০০০ টাকা ক্যাশব্যাক...

Senco presents the Shagun Collection: সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস এই উৎসবের মরশুমে নিয়ে এসেছে তাদের নতুন শগুন ক্যাম্পেইন। দীপাবলির সময়ে সেনকোর এই প্রচার তুলে ধরে পারিবারিক ভালোবাসা, সম্পর্কের উষ্ণতা ও ঐতিহ্যের সৌন্দর্য।

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 16, 2025, 03:11 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় জুয়েলারি রিটেইলার সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস এই উৎসব মরশুমে নিয়ে এসেছে তাদের নতুন ‘ধনত্রয়োদশী শগুন ক্যাম্পেইন’। প্রায় ৮৫ বছরের ঐতিহ্য ও ১৯২টিরও বেশি শোরুম নিয়ে সেনকো আজ ভারতের অন্যতম বিশ্বাসযোগ্য নাম।

দীপাবলির আলোয় ভরা এই সময়ে সেনকোর এই প্রচার তুলে ধরে পারিবারিক ভালোবাসা, সম্পর্কের উষ্ণতা ও ঐতিহ্যের সৌন্দর্য। এই ক্যাম্পেইনের মুখ হিসেবে রয়েছেন অভিনেত্রী কিয়ারা আডভানি, যিনি প্রতিটি দৃশ্যে ঐতিহ্য, আবেগ ও উৎসবের সংযোগের প্রতীক হিসেবে উপস্থিত।

আরও পড়ুন: অকল্পনীয়! অবিশ্বাস্য! এই ধনতেরসে সোনা কিনুন মাত্র ১০ টাকায়! এই দীপাবলিতে খুলছে বিনিয়োগের নতুন দরজা?

সেনকো নিয়ে এসেছে একাধিক আকর্ষণীয় কালেকশন—

শগুন কালেকশন: হলুদ সোনা, ডায়মন্ড, অ্যান্টিক ও পোলকি ডিজাইনে গড়া এই কালেকশন শুভ সূচনা ও পারিবারিক আশীর্বাদের প্রতীক। প্রতিটি গয়না যেন উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এক আনন্দের সম্পদ।

এভারলাইট লোটাস কালেকশন: পদ্মফুলের পবিত্রতা ও সমৃদ্ধি থেকে অনুপ্রাণিত ৯ ক্যারেটের এই সোনার হালকা, ট্রেন্ডি ডিজাইনের গয়নাগুলি  প্রতিদিনের পরিধানের জন্য আদর্শ।

গসিপের তত্ত্ব কালেকশন: আধুনিক রুচির জন্য রুপোর গয়নার এই সিরিজ। এতে সাহসী ডিজাইন ও উৎসবমুখর রঙের মেলবন্ধন ঘটেছে, যা নিঃসন্দেহে ফ্যাশনপ্রেমীদের নজর কাড়বে।

অহম কালেকশন (পুরুষদের জন্য): বিশেষভাবে ডিজাইন করা এই কালেকশন শক্তি, আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বের প্রতীক। উৎসবে নিজস্ব স্টাইল প্রকাশের এক অভিনব উপায়।

পারফেক্ট লাভ: হৃদয় আকৃতির নিখুঁত ডায়মন্ড ‘Hearts & Arrows’ কাটে গড়া এই গয়না ভালোবাসার প্রতীক, যা প্রিয়জনের জন্য আদর্শ উপহার।

আরও পড়ুন: জানেন বাড়িতে মোট কত টাকা এবং সোনা রাখতে পারেন? অন্যথা হলেই কিন্তু আয়কর আপনার...

সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের এমডি ও সিইও সুবঙ্কর সেন জানিয়েছেন, ৭ থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত গ্রাহকদের জন্য থাকছে নানা রকম অফার ও ছাড়ের সুযোগ: 

১৫% পর্যন্ত ছাড় থাকছে হিরের গহনায়।

পুরনো সোনা এক্সচেঞ্জ করলে ০% ডিডাকশন।

প্রতি গ্রামে ৭০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক সুবিধা।

অতিরিক্ত ৫০০ টাকার কুপন থাকছে ১০,০০০ বা তার বেশি মূল্যের কেনাকাটায় । 

সব ক্রেতারা ১ কেজি পর্যন্ত সোনা জেতার সুযোগ পাবেন।

