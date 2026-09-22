/ব্রিকসের সপ্তাহ পার হতেই সর্বনাশ ভারতের, রক্তাক্ত দেশবাসী: বিরাট সংকটে অর্থনীতি, কী হবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টানা চার দিনের বৃদ্ধির পর ২২ সেপ্টেম্বর ভারতীয় শেয়ার বাজারে ছেদ পড়ল জয়যাত্রায়। মার্কিন প্রযুক্তি সূচক ন্যাসডাক (Nasdaq) রেকর্ড ২.৩% বাড়লেও তার ইতিবাচক প্রভাব দেখা গেল না ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি (IT) ক্ষেত্রে। উল্টে আইটি এবং অন্যান্য বৃহৎ খাতের শেয়ারে বিক্রির চাপে বিএসই সেনসেক্স প্রায় ৩৩০ পয়েন্ট (০.৪৪%) কমে ৭৪,৫২৯.০৮ পয়েন্টে বন্ধ হয়। অন্যদিকে, জাতীয় শেয়ার সূচক নিফটি ৫০ প্রায় ০.৩৬% কমে গিয়ে দাঁড়ায় ২৩,৩২৯.০০ পয়েন্টে।
সেনসেক্স ও নিফটি পতনের নেপথ্যে প্রধান কারণগুলি:
১. আইটি সেক্টরে বড় পতন: ন্যাসডাক নতুন উচ্চতায় পৌঁছলেও ভারতীয় আইটি সংস্থাগুলি সেই সুবিধা পায়নি। নিফটি আইটি সূচক ০.৯২% নেমে যায়। বিশ্লেষকদের মতে, আমেরিকান টেক সংস্থাগুলির আয় বাড়ে মূলত চিপ ও এআই পরিকাঠামোর খরচে; কিন্তু ভারতের আউটসোর্সিং সংস্থাগুলি নির্ভর করে বিশ্বব্যাপী ক্লায়েন্টদের সফটওয়্যার বাজেট ও নতুন চুক্তির অনুমোদনের ওপর। মার্কিন ট্রেজারি ইল্ড ৫%-এর কাছাকাছি থাকায় সংস্থাগুলির খরচে সতর্কতা বজায় রয়েছে। ফলে ইনফোসিস ও টিসিএস-এর মতো হেভিওয়েট শেয়ার দর হারানোয় সূচকের বড় ক্ষতি হয়।
২. ব্যাঙ্ক ও কনজিউমার স্টকের ওপর চাপ: আইটির পাশাপাশি নিফটি ব্যাংক সূচক ০.৩৪% নেমেছে। এ ছাড়া এফএমসিজি (FMCG), ফার্মাসিউটিক্যালস এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শেয়ারেও বিক্রির চাপ লক্ষ্য করা যায়। সূচকগুলি ফ্রি-ফ্লোট মার্কেট ক্যাপ ভিত্তিক হওয়ায় গুটিকয়েক বড় সংস্থার পতন গোটা সূচককে টেনে নামায়।
৩. অপরিশোধিত তেলের দাম ও মুদ্রার ওঠানামা: ব্রেন্ট ক্রুড তেলের দাম প্রতি ব্যারেলে ১০০ ডলারের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে। সেশনের মাঝে তেল ১০০ ডলারের সামান্য নিচে নামায় বাজার কিছুটা স্বস্তি পায় এবং বড় পতনের হাত থেকে রক্ষা মেলে। তবে ভারতের মতো আমদানিনির্ভর দেশের জন্য ১০০ ডলারের তেল এখনও বেশ উদ্বেগের। এদিকে মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় টাকার দর দাঁড়িয়েছে ৯৫.৫৯ টাকায়। বাজারের সার্বিক চিত্র: পতন কি সর্বব্যাপী?সূচকের পতন দেখে বাজার যতটা দুর্বল মনে হচ্ছে, ভিতরের চিত্র কিন্তু ততটা খারাপ ছিল না।
মিডক্যাপ ও স্মলক্যাপের শক্তি:
লার্জক্যাপ বা মূল সূচকগুলি ০.৪৪% ও ০.৩৬% পড়লেও নিফটি মিডক্যাপ ১০০ মাত্র ০.০৮% এবং স্মলক্যাপ ১০০ মাত্র ০.২৩% হ্রাস পায়। বাজারের ভারসাম্য (Market Breadth): বাজারে মোট ২,০৭৪টি শেয়ারের দর বেড়েছে এবং ২,০৯০টি শেয়ারের দর কমেছে, অর্থাৎ বাজারে উত্থান-পতনের অনুপাত ছিল প্রায় সমান সমান।
অন্যান্য খাতের বৃদ্ধি: আইটি ও ব্যাংক দুর্বল থাকলেও মিডিয়া (প্রায় ১.২%) ও রিয়েলটি (প্রায় ০.৮%) ক্ষেত্র ইতিবাচক ছিল। পাশাপাশি, ইতিবাচক পূর্বাভাসের জেরে ইউবিএস-এর পর্যালোচনার পর মিশো (Meesho)-র শেয়ারে সর্বোচ্চ ১২% পর্যন্ত লাফ দেখা যায়।
বিনিয়োগকারীদের জন্য শিক্ষা ও নজরদারিবাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পতন সার্বিক বাজারের দুর্বলতা নয়, বরং নির্দিষ্ট কয়েকটি খাতের মূল্যায়ন পুনর্বিন্যাসের (selective repricing) ফল আগামী দিনগুলিতে বিনিয়োগকারীদের মার্কিন বাজারের অন্ধ অনুকরণ না করে নজর রাখতে হবে-- আইটি সংস্থাগুলির আসন্ন ত্রৈমাসিক আয়ের পূর্বাভাস, অপরিশোধিত তেলের গতিপ্রকৃতি এবং বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের (FII) ধারাবাহিক বিনিয়োগের ধারার ওপর।
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