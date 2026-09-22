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ব্রিকসের সপ্তাহ পার হতেই সর্বনাশ ভারতের, রক্তাক্ত দেশবাসী: বিরাট সংকটে অর্থনীতি, কী হবে?

Sensex fall: আইটির পাশাপাশি নিফটি ব্যাংক সূচক ০.৩৪% নেমেছে। এ ছাড়া এফএমসিজি (FMCG), ফার্মাসিউটিক্যালস এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শেয়ারেও বিক্রির চাপ লক্ষ্য করা যায়। সূচকগুলি ফ্রি-ফ্লোট মার্কেট ক্যাপ ভিত্তিক হওয়ায় গুটিকয়েক বড় সংস্থার পতন গোটা সূচককে টেনে নামায়।  

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 22, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 06:16 PM IST
ব্রিকসের সপ্তাহ পার হতেই সর্বনাশ ভারতের, রক্তাক্ত দেশবাসী: বিরাট সংকটে অর্থনীতি, কী হবে?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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