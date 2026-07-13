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সপ্তাহের শুরুতেই ফের রক্তাক্ত ভারত: মুহূর্তে ভারতীয়দের ২ লাখ কোটি জলে ডুবে গেল, বিরাট ক্ষতি দেশের

Stock Market massive crash: মার্কিন ১০ বছরের বন্ডের ইল্ড বেড়ে ৪.৫৮৫% এবং ৩০ বছরের বন্ডের ইল্ড ৫.০৮২% হয়েছে। সাধারণত বন্ডের রিটার্ন বাড়লে বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা (FII) শেয়ার বাজার থেকে টাকা তুলে বন্ডে বিনিয়োগ করতে পছন্দ করেন, যার ফলে বাজার থেকে মূলধন বেরিয়ে যায়।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 13, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:02 PM IST
সপ্তাহের শুরুতেই ফের রক্তাক্ত ভারত: মুহূর্তে ভারতীয়দের ২ লাখ কোটি জলে ডুবে গেল, বিরাট ক্ষতি দেশের
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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সপ্তাহের শুরুতেই ফের রক্তাক্ত ভারত: মুহূর্তে ভারতীয়দের ২ লাখ কোটি জলে ডুবে গেল,
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