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ট্রাম্পের ভয়ংকর হুংকারে শ্মশানের 'শান্তি' ভারতে! এক সেকেন্ডে পথের ভিখিরি, লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ক্ষতি

Share Market Crash Sensex and Nifty Down: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তিটি শেষ হয়েছে। যদিও তিনি আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেবেন। কিন্তু তিনি এ-ও জানেন, আলোচনায় আর কিছু হবে না! আর ট্রাম্পের এই মন্তব্যের পরেই বাজারে ব্যাপক হারে শেয়ার বিক্রির ধুম পড়ে গিয়েছে। ফলে ভারতের প্রধান দুটি সূচকই (সেনসেক্স ও নিফটি) ২ শতাংশের বেশি ভেঙে পড়ে, শেয়ার বাজারে আসে আচমকা ধস।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 08, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:48 PM IST
ট্রাম্পের ভয়ংকর হুংকারে শ্মশানের 'শান্তি' ভারতে! এক সেকেন্ডে পথের ভিখিরি, লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ক্ষতি
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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