Sensex tumbles over 700 points: উত্তাল অর্থনীতি! ভারতের শেয়ার বাজারে রেকর্ড পতনে মাথায় হাত বিনিয়োগকারীদের? লক্ষ্মী মুখ ফেরাল...

Sensex tumbles over 700 points: উত্তাল অর্থনীতি! ভারতের শেয়ার বাজারে রেকর্ড পতনে মাথায় হাত বিনিয়োগকারীদের? লক্ষ্মী মুখ ফেরাল...
Sensex Fall: বিশেষজ্ঞদের মতে, ইন্ডিগোর শেয়ার দরে পতন সোমবারের শেয়ারকারবারকে উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল করে দিয়েছে। এদিকে, ফেডারেল রিজার্ভ আগামী সপ্তাহে বৈঠক করছে, যেখানে ২৫ বেসিস পয়েন্ট সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তবে বিশ্বের অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি সুদের হার স্থগিত করার জন্য চাপ দিতে পারে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সপ্তাহের শুরুতেই শেয়ার বাজারে বড় ধস। বিনিয়োগকারীদের প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকা ক্ষতি।
সোমবার, সপ্তাহের শুরুর দিনেই ভারতীয় শেয়ার বাজারে তীব্র অস্থিরতা দেখা যায়। বেলার দিকে শেয়ার বিক্রির কারণে বেঞ্চমার্ক সূচকগুলি হুড়মুড়িয়ে পড়ে।
শেয়ার বাজারে এটি উল্লেখযোগ্য পতন। বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের (BSE) মূল সূচক সেনসেক্স 805.47 পয়েন্ট কমে 84,906.90-এর স্তরে এসে থেমেছে। সোমবার, সেনসেক্স 85,624.84-এর স্তরে খোলে। শুক্রবার, সেনসেক্স 85,712.37-এর স্তরে বন্ধ হয়। তবে, সোমবার দুপুর 2টোয় সেনসেক্স প্রায় 745 পয়েন্ট কমে 84,969.11-এর স্তরে লেনদেন করেছে।
প্রধান সূচকগুলির পতন
সেনসেক্স (Sensex): বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের (BSE) প্রধান সূচক সেনসেক্স এদিন ৮০০ পয়েন্টেরও বেশি পতন হয় এবং দিনশেষে ৬০৯.৬৮ পয়েন্ট বা ০.৭১ শতাংশ কমে ৮৫,১০২.৬৯-এ বন্ধ হয়।
নিফটি (Nifty): ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের (NSE) প্রধান সূচক নিফটি ৫০ প্রায় ২৮০ পয়েন্টের বেশি কমে যায় এবং ২৬,০০০-এর নীচে নেমে আসে।
বিনিয়োগকারীদের বিপুল ক্ষতি
এই একদিনের তীব্র পতনে বিনিয়োগকারীদের ব্যাপক লোকসানের সম্মুখীন হতে হয়। সোমবারের লেনদেন শেষে, বিএসই-র বাজার মূলধন (BSE Market Capitalisation) প্রায় ৭,৯৫,৬১৮.৮৯ কোটি টাকা কমে যায়। অর্থাৎ, বিনিয়োগকারীরা মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হলেন।
পতনের কারণ কী?
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পতনের পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে:
১. FED নীতিগত উদ্বেগ: এই সপ্তাহে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের (US Federal Reserve - FED) গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্তের আগে বিনিয়োগকারীরা সতর্ক অবস্থানে চলে গেছেন। যদিও ২৫ বেসিস পয়েন্ট সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা রয়েছে, বিশ্বের অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি সুদের হার স্থগিত করার জন্য চাপ দিতে পারে, যা উদ্বেগ বাড়িয়েছে।
২. গ্লোবাল মুদ্রানীতির চাপ: বিশ্বব্যাপী মুদ্রানীতি সংক্রান্ত উদ্বেগ এবং বিদেশী প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের (FII) ক্রমাগত অর্থ তুলে নেওয়া (বহির্গমন) বাজারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে।
৩. রুপির দরপতন ও অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি: সোমবার ডলারের তুলনায় রুপির দাম ১৬ পয়সা কমে ৯০.১১-এ দাঁড়ায়। রুপির ক্রমাগত দুর্বলতা এবং অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধিও বাজারের পতনের অন্যতম কারণ।
৪. সেক্টরের দুর্বলতা: নিফটি রিয়েলটি সূচক শীর্ষে থাকলেও, নিফটি মিডিয়া, মেটাল, পিএসইউ ব্যাংক, কেমিক্যালস, কনজিউমার ডিউরেবলস, অটো, ফার্মা এবং এফএমসিজি সহ প্রায় সমস্ত সেক্টরাল সূচকই কমেছে। বিএসই মিডক্যাপ এবং স্মলক্যাপ সূচকগুলিও ২%-এরও বেশি পড়ে যায়।
বিশেষজ্ঞদের পূর্বাভাস
বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আগামী সপ্তাহগুলিতে নিফটি ২৫,৮৫০ থেকে ২৬,৩০০-এর মধ্যে ঘোরাফেরা করবে।
এদিকে, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের (NSE) প্রধান সূচক, নিফটিও আজ উল্লেখযোগ্য পতনের সঙ্গে লেনদেন করেছে। এদিনের লেনদেনের সময় নিফটি 26,159.80-এর স্তরে খোলার পর প্রায় 280 পয়েন্ট কমে 25,922.10-এর স্তরে এসে থেমেছে। তবে, দুপুর 2টো নাগাদ নিফটি 253.60 পয়েন্ট কমে 25,932.60 এ লেনদেন করেছে।
