English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • লাইফ স্টাইল
  • Shani Ast 2026: অস্তাচলে দণ্ডনায়ক শনিদেব! এই ৩ রাশির হাতে দিচ্ছেন চাঁদ, সূর্যপুত্রের আশীর্বাদে ধনবর্ষায় কারা?

Shani Ast 2026: অস্তাচলে দণ্ডনায়ক শনিদেব! এই ৩ রাশির হাতে দিচ্ছেন চাঁদ, সূর্যপুত্রের আশীর্বাদে ধনবর্ষায় কারা?

Shani Ast 2026: অস্তাচলে দণ্ডনায়ক শনিদেব! যাওয়ার বেলায় এই ৩ রাশির হাতে দিয়ে যাচ্ছেন চাঁদ। সূর্যপুত্রের আশীর্বাদে ধনবর্ষায় ভাসবেন তাঁরা। টাকা-চাকরি নিয়ে চিন্তার দিন শেষ।   

শুভপম সাহা | Updated By: Feb 5, 2026, 07:49 PM IST
Shani Ast 2026: অস্তাচলে দণ্ডনায়ক শনিদেব! এই ৩ রাশির হাতে দিচ্ছেন চাঁদ, সূর্যপুত্রের আশীর্বাদে ধনবর্ষায় কারা?

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সূর্যপুত্র শনিদেব চরম সাহসীদেরও কাঁপিয়ে দেন। দণ্ডনায়ক কৃতকার্যের ফলই দেন হিসেব মিলিয়ে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে শনি এমন এক গ্রহ যা মানুষের জীবনে কোনও না কোনও সময়ে সাড়ে সাতি এবং ঢাইয়ার রূপে আসেন। মানুষকে তাঁর ফল ভোগ করান।

Add Zee News as a Preferred Source

খারাপ কাজের শাস্তিতে তিনি জীবন চরম কষ্টকর করে দেন। আর যারা ভালো কাজের পুরস্কারে দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করেন। শনিদেবের আশীর্বাদ দ্রুতই ৩টি রাশির জাতক-জাতিকার উপর বর্ষিত হবে। আগামী মাসেই শনি অস্ত যাচ্ছেন! এর ফলে সেই তিন রাশির জীবন রাতারাতি বদলে যাবে। যাদের জীবন ইতোমধ্যেই সাড়ে সাতি এবং ঢাইয়ায় ভয়ংকর বিপর্যস্ত!

আরও পড়ুন: মহাশিবরাত্রি কবে? জেনে নিন তিথি, শুভ সময় ও মাহাত্ম্য...

শনি অস্ত ২০২৬: শনি কখন অস্ত যাবেন?

জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে আগামী ১৩ মার্চ মীন রাশিতে শনি অস্ত যাবেন। এরপর ২২ এপ্রিল পর্যন্ত শনি একই অবস্থানে থাকবেন। জ্যোতিষীদের মতে, শনির অস্ত যাওয়া কিছু রাশির জন্য অত্যন্ত শুভ। যে তিনটি রাশির উপর শনি তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করবেন, তাদের মধ্যে দু'ই রাশির জাতক-জাতিকারা সাড়ে সাতির প্রভাবে রয়েছেন এবং এক রাশির জাতক-জাতিকারা ঢাইয়ার প্রভাবে। ঠিক এমন পরিস্থিতিতে শনির অস্ত যাওয়া এই তিনটি রাশির জন্য দারুণ স্বস্তিদায়ক।
 
ধনু রাশি

জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, ধনু রাশি এখন শনির ঢাইয়ার প্রভাবে রয়েছে। শনির অস্ত যাওয়ায় ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ভাগ্য এবং উন্নতির নতুন পথ খুলে দিতে পারে। আপনার পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাবে। আপনার বাড়ি, গাড়ি বা সম্পত্তি লাভের ইঙ্গিত রয়েছে। আয় রাতারাতি বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাঁরা খুব ভালো একটি প্রস্তাব পেতে পারেন। হঠাৎ আর্থিক লাভ আনন্দ সংবাদ বয়ে আনবে। বাবা-মায়ের সঙ্গে মানসিক বন্ধন আরও দৃঢ় হবে। পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।

কুম্ভ রাশি

শনির অস্ত যাওয়া কুম্ভ রাশির জন্য খুবই শুভ বলে মনে করছেন জ্যোতিষীরা।এই রাশির জাতক-জাতিকারা বর্তমানে সাড়ে সাতির তৃতীয় এবং শেষ পর্যায়ে রয়েছেন। ফলস্বরূপ তাঁরাযথেষ্ট স্বস্তি অনুভব করতে পারেন। আর্থিক চাপ কমবে। অপ্রত্যাশিত লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীদের ভাগ্য উজ্জ্বল হবে। আটকে থাকা টাকা পুনরুদ্ধার হবে, যা আপনি আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে ব্যবহার করতে পারবেন। বাড়ি, জমি এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলি অনুকূল হতে পারে।

আরও পড়ুন: কবে মাঘী পূর্ণিমা? এদিন কোন কোন কাজ নিষিদ্ধ, করলেই জীবনে নামবে ঘোর অভিশাপ, জানেন?

মীন রাশি

মীন রাশি বর্তমানে সাড়ে সাতির দ্বিতীয় বা মধ্যমপর্যায়ে রয়েছে। শনির অস্ত যাওয়া মীন রাশির জন্য ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসবে। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে, যা কর্মজীবনে আপনাকে ব্যাপকভাবে উপকৃত করবে। আপনার সামাজিক ভাবমূর্তি উন্নত হবে। আপনার বিবাহিত জীবন আরও সুরেলা হবে। ব্যবসায়ীদের আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা এখন ফলপ্রসূ হতে পারে। অংশীদারিত্ব থেকেও লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
shani 2026shani ka asar 2026shani effect 2026shani dev 2026Shani Transit 2026shani movement 2026
পরবর্তী
খবর

Lifebuoy: লাইফবয় এখন আর দেশের ১ নম্বর সাবান নয়! জীবাণু-ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে লড়তে লড়তে কোন ব্র্যান্ডের কাছে হার?
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Budget 2026: 'গান্ধীহীন' ১০০ দিনের কাজে আর নয় কেন্দ্র-নির্ভরতা! মমতার...