Shani Sade Sati To Peak In 2026: হাড়হিম শনির সাড়ে সাতি, ২০২৬ সালে একেবারে তুঙ্গে! নক্ষত্রের পরিবর্তনেই এই ৩ রাশির...

Shani Sade Sati To Peak In 2026: ২০২৬ সালেই হাড়হিম শনির সাড়ে সাতি! আর নক্ষত্রের পরিবর্তনেই এই ৩ রাশির জীবনে নেমে আসবে...  

Updated By: Oct 9, 2025, 03:43 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'শনির সাড়ে সাতি' (Shani Sade Sati), এই শব্দবন্ধেই শুরু হয়ে যায় থরহরিকম্প! শনি মহারাজ (Shani Maharaj) রেয়াত করেন না কাউকে। ভুল করলে পেতেই হবে আপনাকে শাস্তি। পালানোর কোনও পথ নেই। কর্মফল ও ন্যায়ের দেবতার বিচার ভয়ংকর থেকে ভয়ংকরতম। সকল গ্রহের মধ্যে সবচেয়ে ধীরগামী শনি। প্রতি রাশিতে শনি মহারাজের অবস্থানের মেয়াদ প্রায় আড়াই বছর। আর এই সময়ে শনি দেব প্রতি রাশির জাতক-জাতিকাদের কর্মফলের শাস্তি দেন। শনির বিচারে নেই কোনও মায়া-মমতার স্থান। তাঁর বিচার নির্মম। ঠিক এই কারণেই মানুষ ভয়ংকর ডরায় শনির সাড়ে সাতি দশাকে!

২০২৬ সালে শনির সাড়ে সাতি তুঙ্গে

'কাল পুরুষ কুষ্টি'র দশম এবং একাদশ ঘরে অধিষ্ঠিত গ্রহ শনি, বর্তমানে মীন রাশিতে (বৃহস্পতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাশি) গোচর করছে। ২০২৬ সালে শনি একই রাশিতে থাকবে। নুম্রোবাণীর প্রধান জ্যোতিষী সিদ্ধার্থ এস কুমার বলেছেন, 'আগামী বছরের মধ্যে শনি তাঁর নক্ষত্র পরিবর্তন করবেন। বছরের শুরুতে পূর্বা ভাদ্রপদ দিয়ে শুরু হবে প্রায় ৩ সপ্তাহ। এবং তারপরে উত্তরা ভাদ্রপদ এবং রেবতী (গণ্ডমূল নক্ষত্র) এর মধ্যে থাকবেন।' একই সঙ্গে শনির রাশির অধিপতি, অর্থাৎ বৃহস্পতি (মীন) সারা বছর ধরে মিথুন, কর্কট এবং সিংহ রাশির মধ্যে ভ্রমণ করবেন।শনির নক্ষত্রের গোচরের বিস্তৃত মূল্যায়ন দিয়েছেন সিদ্ধার্থ। রাশির অধিপতির গোচর থেকে জানা যায় যে নিম্নলিখিত রাশিগুলির অপেক্ষায় কী রয়েছে...

মেষ রাশি

গত কয়েক বছর ধরে আপনি যা শিখেছেন, তা এখন বোধগম্য হতে শুরু করেছে। ধৈর্য, ​​মনোযোগ এবং গ্রহণযোগ্যতা। আগে যে বিষয়গুলি স্পষ্ট ছিল না তা আরও বোধগম্য হতে শুরু করবে। এর অর্থ হল বছরের পর বছর ধরে আপনি যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন তা অবশেষে ফলপ্রসূ হচ্ছে। আপনি যদি আপনার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর মনোনিবেশ করেন, তাহলে বছরটি কিছুটা আর্থিক নিরাপত্তা আনতে পারে। আপনি যে পেশাদার মনোযোগ চান তা পেতে শুরু করছেন, তবে আপনার পা মাটিতে রাখতে হবে এবং স্থির থাকতে হবে। আপনি যখন আরও শান্ত এবং দৃঢ় অনুভব করবেন, তখন আপনি একা থাকতে চাইতে পারেন অথবা আধ্যাত্মিক বিরতি নিতে পারেন। এগিয়ে যাওয়ার জন্য, মেষ রাশির অন্যদের ভুলে এবং নিজের প্রতি সুবিচার করতে হবে। আপনাকে উদ্বিগ্ন বা বিরক্ত করে এমন জিনিসগুলি থেকে মুক্তি পাবেন। এখন আপনার একটি চক্রকে সুন্দর ভাবে শেষ করার এবং পরবর্তীটি শুরু করার সুযোগ এসেছে।

মীন রাশি

শনির সাড়ে সাতি চাইছে আপনি বড় হন এবং নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করুন। আপনার লক্ষ্য, নীতি এবং মানসিক চাহিদা পুনর্বিবেচনা করতে হতে পারে। আপনার অন্তরের কথা মনে রাখুন এবং যা সঠিক তাই করুন। বছরের শুরুতে, জিনিসগুলি কঠিন বা অস্পষ্ট মনে হতে পারে, কিন্তু বছর যত এগোবে, আপনি বুঝতে শুরু করবেন যে আসলে কী হতে চলেছে। আপনি পুরনো আবেগগত অভ্যাসগুলি ত্যাগ করতে শুরু করবেন। যা আপনাকে ভালো বোধ করাবে। এতে নতুন অভ্যাস এবং প্রকৃত পরিবর্তনের জন্য জায়গা তৈরি হবে। আপনার মানসিক স্বাস্থ্য এবং নিজের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে এখনই আরও সতর্ক হওয়া উচিত। স্থির থাকতে আধ্যাত্মিক কাজ করতে, প্রকৃতিতে সময় কাটাতে এবং নতুন ধারণা নিয়ে ভাবতে। শনি আপনাকে আটকে রাখছে না, আপনাকে সেই ব্যক্তিতে পরিণত করছে যা আপনার হওয়ার কথা ছিল।

কুম্ভ রাশি

২০২৬ সালে শনির দ্বারা কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হবে। এটি তাঁদের জীবনকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করবে। আপনার উপর আরও চাপ এবং কর্তব্য আসতে পারে, তবে এটিই আপনাকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। কর্মক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিগত জীবনে আরও পরিপক্ক হতে হবে। আপনাকে এমন প্রকল্পগুলিতে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, যেগুলিতে দীর্ঘ সময়ের জন্য আপনার পূর্ণ মনোযোগ প্রয়োজন এবং সেগুলির দায়িত্বে থাকতে হবে। তবে এই প্রকল্পগুলই আপনার শক্তিশালী ভবিষ্যত গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এর পাশাপাশি এটি আপনাকে শান্ত হওয়ার ভালো সুযোগ এনে দেবে। কিছু সম্পর্ককে এমন মনে হতে পারে যে, তাদের সীমা কতটা সৎ বা দৃঢ় তা দেখার পরীক্ষা হচ্ছে। প্রতিক্রিয়া দেখানোর পরিবর্তে অপেক্ষা করুন। এই পর্যায়ের থেকে পাওয়া শিক্ষা হেরে যাওয়ার বিষয়ে নয়, এর সহ্গে লেগে থাকার মাধ্যমে আরও ভালো হওয়ার বিষয়। কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের বিশ্বাস করা উচিত যে, তাঁদের জীবন পরিকল্পনা অনুসারে চলবে। প্রতিটি সমস্যা বা স্থবিরতার একটি কারণ রয়েছে। আপনি যদি প্রতিদিন এটিতে কাজ করেন তবে এই সময়টি আপনাকে শক্তিশালী করে তুলবে।

 

