Silver Price Low: সোনার থেকেও মারাত্মক পতন রুপোর; রেকর্ড থেকে মুখ থুবড়ে পড়েছে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা
Silver Price Low: সোনা-রুপোর দামে ক্রমাগত বদল। বিশেষজ্ঞদের মতে, অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি এবং যুদ্ধের পরিস্থিতির কারণে বিনিয়োগকারীরা এখন মুনাফা তুলে নেওয়ার দিকে বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক দিনে ১৩০০০ টাকা (Silver Price Low Silver lost 13000 rupees) এবং রেকর্ড উচ্চতা থেকে ১.৮৫ লাখ টাকা কমল রুপো! সোনাও ধরাশায়ী; আসলে কী ঘটছে? সোনা ও রুপোর দামে (Gold and Silver Price) ক্রমাগত পতনের ফলে আগামী সময়ে এটি বিনিয়োগের জন্য একটি ভালো বিকল্প হতে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। তাঁদের মতে, অপরিশোধিত তেলের (Crude Oil) দাম বৃদ্ধি এবং যুদ্ধপরিস্থিতির কারণে বিনিয়োগকারীরা এখন মুনাফা তুলে নেওয়ার (Profit Booking) দিকে বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন।
বাজার-পরিস্থিতি
মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে বিশ্ববাজার উত্তাল। ইরান ও ইসরায়েলের যুদ্ধের ফলে তেল সরবরাহ কেন্দ্রগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় গ্যাস ও তেলের দাম আকাশচুম্বী হচ্ছে। এর বিপরীতে শেয়ার বাজার এবং সোনা-রুপোর দাম ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে।
ফেড রিজার্ভ
আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ফেড' সুদের হার না কমানোর ইঙ্গিত দিয়েছে। সাধারণত সুদের হার কমলে সোনার দাম বাড়ে, কিন্তু সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা কমে যাওয়ায় সোনার চাহিদাও কমে গিয়েছে, যা দামের উপর প্রভাব ফেলছে।
মুদ্রাস্ফীতি
অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ায় মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এছাড়া ইরান-ইসরায়েল উত্তেজনার কারণে এলএনজি (LNG) সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। এই অনিশ্চয়তার কারণে বিনিয়োগকারীরা সোনা থেকে বিনিয়োগ কমিয়ে দিচ্ছেন।
বিনিয়োগ করা কি উচিত হবে?
বিশেষজ্ঞের মতে, সোনার দামে এই পতন বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি বড় সুযোগ হতে পারে। তাঁরা পরামর্শ দিচ্ছেন, এককালীন বিনিয়োগ না করে SIP (Systematic Investment Plan)-র মাধ্যমে সোনা কেনা এখন বরং বুদ্ধিমানের কাজ হবে। যুদ্ধ-পরিস্থিতি শান্ত হলে সোনার দাম ফের বাড়তে পারে এবং এ বছরই তা নতুন রেকর্ড-উচ্চতায় পৌঁছতে পারে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)