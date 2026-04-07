Travel Anxiety vs. Modern Wanderlust: অস্থির ভ্রমণে মন: নিরন্তর গতির এই যুগে উদ্বেগের পাঠ
কেন আধুনিক বিমানবন্দর বা অপরিচিত গন্তব্য অনেক সময় আমাদের মুক্তির বদলে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়? স্বনামধন্য লেখিকা ও পডকাস্টার সোমা বসু-র এই অনন্য বিশ্লেষণে উঠে এসেছে ভ্রমণের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা এবং অন্তরের স্থিরতা খুঁজে পাওয়ার কাহিনী। গতির এই যুগে নিজেকে চিনে নেওয়ার এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি।
সোমা বসু
যে সময়ে গতি, চলাচল এবং নতুন অভিজ্ঞতার রোমাঞ্চকে উদযাপন করা হয়, সেই সময়ে ভ্রমণকে প্রায়শই এক অনায়াস মুক্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়—স্বাধীনতা, অভিযাত্রা এবং আত্ম-অন্বেষণের এক উন্মুক্ত দরজা। কিন্তু বিমানবন্দর, পাসপোর্ট আর মনোরম গন্তব্যের ঝকঝকে ছবির আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক নীরব, কম আলোচিত বাস্তবতা: অনেক মানুষের কাছেই ভ্রমণ গভীর এবং প্রায়শই অনুচ্চারিত উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে।
আধুনিক বিমানবন্দরগুলি যতই উন্নত হোক না কেন, সেগুলি মূলত দক্ষতার জন্য নির্মিত, মানসিক স্বস্তির জন্য নয়। দীর্ঘ নিরাপত্তা প্রক্রিয়া, অপরিচিত পরিবেশ, ভিড়ভাট্টা এবং কঠোর সময়সীমা—সব মিলিয়ে এক ধরনের তাড়াহুড়োর আবহ তৈরি করে। এমন পরিবেশে অভিজ্ঞ ভ্রমণকারীরাও বিভ্রান্ত বোধ করতে পারেন, যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্ক থাকতে হয়—নথিপত্র, বোর্ডিং গেট, ঘোষণা এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্ব। এইসব জায়গায় মনকে শান্ত রাখা প্রায়ই কঠিন হয়ে পড়ে।
যারা ইতিমধ্যেই আধুনিক জীবনের চাপের সঙ্গে লড়াই করছেন, তাঁদের জন্য ভ্রমণ অনেক সময় চাপ কমানোর বদলে তা বাড়িয়ে দেয়। এর একটি বড় কারণ হলো ‘নিয়ন্ত্রণের ভ্রম’। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ পরিচিত রাস্তা, নির্দিষ্ট সময়সূচি এবং জানা পরিবেশের মাধ্যমে এক ধরনের স্থিতি গড়ে তোলে। ভ্রমণ সেই সুসংগঠিত কাঠামোকে ভেঙে দেয়। যাত্রা শুরু হওয়ার পর নিয়ন্ত্রণ চলে যায় বাহ্যিক ব্যবস্থার হাতে—এয়ারলাইন পরিষেবা, আবহাওয়া, ইমিগ্রেশন নিয়ম এবং যান্ত্রিক অনিশ্চয়তা। ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের এই হঠাৎ অভাব নিঃশব্দে মনকে অস্থির করে তোলে।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো আমাদের সময়ের মানসিক পরিবেশ। আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করছি, যেখানে তথ্যের প্রবাহ অবিরাম। দুর্ঘটনা, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, মহামারী বা নিরাপত্তা হুমকির খবর মুহূর্তের মধ্যে আমাদের মোবাইল ও পর্দায় পৌঁছে যায়। এমনকি বিরল ঘটনাগুলিও বারবার সামনে আসতে আসতে আমাদের ঝুঁকির ধারণাকে প্রভাবিত করে। ফলে একটি সাধারণ যাত্রাও অদৃশ্য মানসিক ভার বহন করতে শুরু করে।
ভ্রমণের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আরেকটি সূক্ষ্ম আবেগ—‘দূরত্বের অনুভূতি’। পরিচিত পরিবেশ এবং প্রিয়জনদের থেকে দূরে সরে যাওয়া, সাময়িক হলেও, এক ধরনের ভঙ্গুরতা তৈরি করে। বিশেষ করে যাঁদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব বা অমীমাংসিত চিন্তা রয়েছে, তাঁদের কাছে এই দূরত্ব অন্তর্দ্বন্দ্বকে আরও তীব্র করে তুলতে পারে। যে ভ্রমণকে মুক্তি হিসেবে প্রচার করা হয়, সেটিই অনেক সময় সেই চিন্তাগুলিকে আরও স্পষ্ট করে তোলে, যেগুলি থেকে পালাতে চাওয়া হয়েছিল।
বিরূপভাবে, সামাজিক মাধ্যম এই চাপকে আরও বাড়িয়ে দেয়। আজকের ভ্রমণ যেন এক নিখুঁত গ্ল্যামার—সুন্দর সেলফি, স্বপ্নের মতো দৃশ্য এবং যত্নসহকারে সাজানো অভিজ্ঞতা। কিন্তু এই ছবিগুলিতে ভ্রমণের আবেগিক জটিলতা খুব কমই ধরা পড়ে। ফলে যারা ভ্রমণজনিত উদ্বেগে ভোগেন, তারা নিজেদের একা মনে করতে পারেন—যেন এই অভিজ্ঞতা শুধুই তাঁদের।
মনোবিজ্ঞানীরা এখন ক্রমশ ভ্রমণজনিত উদ্বেগকে একটি বৃহত্তর সমস্যার অংশ হিসেবে দেখছেন—অতিরিক্ত উদ্দীপিত আধুনিক মন। আমাদের মস্তিষ্ক সারাক্ষণ তথ্য, প্রত্যাশা এবং দায়িত্ব প্রক্রিয়াকরণে ব্যস্ত থাকে। এর উপর যখন অনিশ্চয়তায় ভরা অপরিচিত পরিবেশ যুক্ত হয়, তখন সেই মানসিক চাপ সহজেই বেড়ে যায়।
তবে সমাধান ভ্রমণ এড়িয়ে যাওয়া নয়। চলাচল মানুষের জীবনের অন্যতম সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা। ভ্রমণ আমাদের নতুন সংস্কৃতি, ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচয় করায়। এটি আমাদের পৃথিবী এবং নিজেদের সম্পর্কে বোঝাপড়াকে প্রসারিত করে।
তবে হয়তো বদলাতে হবে ভ্রমণকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি। শুধু গতি ও দক্ষতাকে গুরুত্ব দেওয়ার বদলে, আধুনিক জীবনে আবেগিক প্রস্তুতির মূল্য আরও বেশি করে উপলব্ধি করতে হবে—অপরিচিত জায়গায় থেকেও সচেতনতা এবং শান্তি বজায় রাখার ক্ষমতা।
একটি সভ্যতা যখন দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছানোর প্রতিযোগিতায় মগ্ন, তখন প্রকৃত চ্যালেঞ্জ হয়তো মহাদেশ পেরোনো নয়—বরং নিজের অন্তরের স্থিরতাকে ধরে রেখে ভ্রমণ করা।
কারণ শেষ পর্যন্ত, আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে বড় যাত্রা হয়তো পৃথিবী জুড়ে নয়— বরং সেই মনের ভিতরেই, যা আমাদের এই যাত্রায় নিয়ে যায়।
সোমা বসু একজন স্বনামধন্য, পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখিকা, কলামনিস্ট ও পডকাস্টার। তাঁর পডকাস্ট ‘SomTales’ অনুসরণ করুন: www.youtube.com/@SomTales-Podcast
দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনটি ব্র্যান্ড ডেস্ক থেকে প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে কিছু প্রচারমূলক উপাদান থাকতে পারে। পাঠকদের নিজস্ব বিবেচনায় পড়ার অনুরোধ রইল।
