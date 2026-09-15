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BRICS-ও বাঁচাতে পারল না: সব রাষ্ট্রদূত বিদায় নিতেই মঙ্গলেই দেশে ঘটে গেল বিরাট অমঙ্গল, রক্তাক্ত ভারত বিরাট সংকটে

Sensex Fall: লেনদেন চলাকালীন ক্রমাগত নিম্নমুখী হয়ে একপর্যায়ে এটি প্রায় ৭৮০ পয়েন্ট খোয়ায়। ব্লু-চিপ শেয়ারগুলির দর দ্রুত কমতে থাকায় সূচকটি তলানিতে গিয়ে পৌঁছায়।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 15, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 05:04 PM IST
BRICS-ও বাঁচাতে পারল না: সব রাষ্ট্রদূত বিদায় নিতেই মঙ্গলেই দেশে ঘটে গেল বিরাট অমঙ্গল, রক্তাক্ত ভারত বিরাট সংকটে

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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