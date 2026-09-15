/BRICS-ও বাঁচাতে পারল না: সব রাষ্ট্রদূত বিদায় নিতেই মঙ্গলেই দেশে ঘটে গেল বিরাট অমঙ্গল, রক্তাক্ত ভারত বিরাট সংকটে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের শেয়ার বাজারে ফের তীব্র পতন। সপ্তাহের লেনদেনের মাঝে বিনিয়োগকারীদের ব্যাপক মুনাফা তোলার প্রবণতা এবং আন্তর্জাতিক বাজারের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এক দিনেই বড় ধসের মুখে পড়ল ভারতীয় স্টক এক্সচেঞ্জ। বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের (BSE) প্রধান সূচক সেনসেক্স প্রায় ৭৮০ পয়েন্ট হ্রাস পায় এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের (NSE) নিফটি ৫০ সূচক প্রায় ২৮০ পয়েন্ট পড়ে গুরুত্বপূর্ণ ২৩,২০০ পয়েন্টের নিচে নেমে আসে। হঠাৎ এই ধসের কারণে লক্ষ কোটি টাকার মূলধন হারিয়েছেন বিনিয়োগকারীরা।
সূচকের গতিপ্রকৃতি
এদিন সকালে লেনদেন শুরুর সময় থেকেই বাজারে বিক্রির প্রবল চাপ শুরু হয়।
সেনসেক্স: লেনদেন চলাকালীন ক্রমাগত নিম্নমুখী হয়ে একপর্যায়ে এটি প্রায় ৭৮০ পয়েন্ট খোয়ায়। ব্লু-চিপ শেয়ারগুলির দর দ্রুত কমতে থাকায় সূচকটি তলানিতে গিয়ে পৌঁছায়।
নিফটি ৫০: প্রায় ২৮০ পয়েন্ট পতনের জেরে নিফটি তার গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট স্তর ২৩,২০০ ভেঙে নিচে নেমে আসে। বাজার বিশ্লেষকদের মতে, ২৩,২০০-র স্তরটি ধরে রাখা বিনিয়োগকারীদের সেন্টিমেন্টের জন্য অত্যন্ত জরুরি ছিল, যা ভেঙে যাওয়ায় প্রযুক্তিগতভাবে বাজারে মন্দার সংকেত স্পষ্ট হয়েছে।
কোন কোন খাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি?
বাজারের এই সার্বিক পতনে কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্র এককভাবে দায়ী নয়, বরং সার্বিক বিক্রির প্রভাব পড়েছে একাধিক ক্ষেত্রে:
ব্যাংকিং ও আর্থিক ক্ষেত্র: বেসরকারি ও সরকারি উভয় ব্যাংকের শেয়ারেই তীব্র মুনাফা বিক্রির চাপ দেখা গেছে। নিফটি ব্যাংক সূচকে বড় পতন বাজারের সামগ্রিক ভর কমিয়ে দেয়।
আইটি ও প্রযুক্তি খাত: বৈশ্বিক প্রযুক্তি ব্যয় সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে আইটি শেয়ারগুলোতেও ব্যাপক বিক্রির চাপ অব্যাহত ছিল।
ধাতু, অটোমোবাইল ও রিয়েলটি: মেটাল বা ধাতু সংক্রান্ত শেয়ার, আবাসন খাত এবং গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির শেয়ার দরও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।
কেন এই হঠাৎ ধস?
বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, এই রক্তক্ষরণের পেছনে মূলত কয়েকটি কারণ কাজ করেছে:
আন্তর্জাতিক ভূরাজনৈতিক চাপ: বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি ও ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার ফলে আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারগুলোতে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে ভারতীয় বাজারে।
ডলার ইনডেক্স ও বন্ড ইল্ড বৃদ্ধি: মার্কিন ডলারের শক্তি বৃদ্ধি এবং ইউএস ট্রেজারি বন্ড ইল্ডের ঊর্ধ্বগতি বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের (FII) ভারতীয় ইক্যুইটি বাজার থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করতে বাধ্য করছে।
মুদ্রাস্ফীতি ও সুদের হারের শঙ্কা: আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি বিশ্ব মূল্যস্ফীতিকে আবারও বাড়িয়ে দিতে পারে। ফলে বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো সহজে নীতিগত সুদের হার কমাবে না-- এই আশঙ্কা বাজারে আতঙ্ক তৈরি করেছে।
বিশেষজ্ঞদের মতামত
বাজার বিশ্লেষকদের অভিমত, প্রযুক্তিগতভাবে নিফটি ২৩,২০০-র নিচে নেমে যাওয়ায় স্বল্পমেয়াদে বাজারে অস্থিরতা ও মন্দার প্রভাব বজায় থাকতে পারে। এই পরিস্থিতিতে নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো না করে সতর্ক থাকা দরকার। বিশেষ করে ডেরিভেটিভস বা ফিউচার্স-অপশনস ট্রেডারদের কঠোর স্টপ-লস মেনে চলার এবং দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারীদের ভালো মৌলিক ভিত্তিযুক্ত (লার্জ-ক্যাপ) শেয়ারের সংশোধিত দরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
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