Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /লাইফ স্টাইল
  • /শেয়ার বাজারে ভয়ংকর রক্তক্ষরণ: ১ ঘণ্টায় সাড়ে ৯ লক্ষ কোটি টাকা উধাও, খলনায়ক কে? কী ভাবে হল এতবড় ক্ষতি?

শেয়ার বাজারে ভয়ংকর রক্তক্ষরণ: ১ ঘণ্টায় সাড়ে ৯ লক্ষ কোটি টাকা উধাও, খলনায়ক কে? কী ভাবে হল এতবড় ক্ষতি?

Nifty Crash: মার্কিন ১০-বছরের ট্রেজারি বন্ড ইল্ড বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৫.৩ শতাংশে পৌঁছেছে। ফলে আন্তর্জাতিক লগ্নিকারীরা শেয়ার বাজারের মতো ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্র থেকে টাকা তুলে মার্কিন সরকারি বন্ডে বিনিয়োগ করছেন। এর পাশাপাশি ডলার শক্তিশালী হওয়ায় ভারতীয় টাকার মানেও বিরাট পতন।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 01, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 04:05 PM IST
শেয়ার বাজারে ভয়ংকর রক্তক্ষরণ: ১ ঘণ্টায় সাড়ে ৯ লক্ষ কোটি টাকা উধাও, খলনায়ক কে? কী ভাবে হল এতবড় ক্ষতি?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ICU-তে লড়ছে ছেলে! তবু শাস্তি নয়, সংশোধনের সুযোগ দিতে চান আক্রান্ত ছাত্রের বাবা
2
3
4
5