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টানা তিন দিন ধরে রক্তে লাল ভারত: মুহূর্তে জলে চলে গেল ৫ লক্ষ কোটি টাকা, বিরাট ক্ষতি দেশবাসীর

Sensex Fall: বৈশ্বিক অস্থিরতা ও খনিজ তেলের ঊর্ধ্বগতির কারণে বাজারে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, তা স্বল্পমেয়াদে বজায় থাকতে পারে। তবে অটোমোবাইল খাতের কোম্পানির প্রথম ত্রৈমাসিকের (Q1) ভালো ফলাফল বাজারকে কিছুটা হলেও সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 22, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:08 PM IST
টানা তিন দিন ধরে রক্তে লাল ভারত: মুহূর্তে জলে চলে গেল ৫ লক্ষ কোটি টাকা, বিরাট ক্ষতি দেশবাসীর
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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