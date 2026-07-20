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রক্তাক্ত ভারত: সপ্তাহের শুরুতেই বিরাট ধস বাজারে, প্রাইভেট ব্যাংকের কোটি কোটি টাকা জাস্ট ডুবে গেল-- বিরাট ক্ষতি, আপনার টাকা সুরক্ষিত তো?

Sensex Big Fall: এ দিন মার্কেটে নজর রাখলে দেখা যাবে, খুব খারাপ অবস্থায় রয়েছে ব্য়াঙ্কিং শেয়ারগুলি। এই স্টকগুলি ১ শতাংশের বেশি তলিয়ে গিয়েছে। আজ পতন দেখেছে এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, কোট্যাক ব্যাঙ্ক এবং অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক। এই সব স্টক ৪ শতাংশের বেশি নেমেছে। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 20, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:14 PM IST
রক্তাক্ত ভারত: সপ্তাহের শুরুতেই বিরাট ধস বাজারে, প্রাইভেট ব্যাংকের কোটি কোটি টাকা জাস্ট ডুবে গেল-- বিরাট ক্ষতি, আপনার টাকা সুরক্ষিত তো?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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