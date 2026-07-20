/রক্তাক্ত ভারত: সপ্তাহের শুরুতেই বিরাট ধস বাজারে, প্রাইভেট ব্যাংকের কোটি কোটি টাকা জাস্ট ডুবে গেল-- বিরাট ক্ষতি, আপনার টাকা সুরক্ষিত তো?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সপ্তাহের প্রথম দিনই ভারতীয় শেয়ার বাজারে বড় ধস। আগের সপ্তাহের শুক্রবার বাজার রেকর্ড উচ্চতায় বন্ধ হলেও, সোমবারে খোলার পর থেকেই সূচক নিম্নমুখী হতে শুরু করে। আজ ২০ জুলাই ২০২৬, সোমবার বাজার বন্ধের সময় বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের (BSE) প্রধান সূচক সেনসেক্স ৪৪২.৯৩ পয়েন্ট বা ০.৫৭% শতাংশ কমে ৭৭,৭০৮.৫২ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। অন্যদিকে, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের (NSE) প্রধান সূচক নিফটি-৫০ প্রায় ৯৬ পয়েন্ট বা ০.৩৯% কমে ২৪,২৩৯ পয়েন্টে বন্ধ হয়েছে।
বাজার পতনের প্রধান কারণ কী কী?
বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, আজকের এই পতনের পেছনে প্রধানত দুটি বড় কারণ কাজ করেছে:
১. ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা ও অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধি: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের মধ্যে জুন মাসের যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেস্তে যাওয়ার পর মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। এর জেরে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত ক্রুড অয়েলের (Brent Crude) দাম ব্যারেল প্রতি এক ধাক্কায় বেড়ে ৯০ ডলার ছুঁয়ে ফেলেছে। ভারত যেহেতু তার প্রয়োজনের বেশিরভাগ তেল আমদানি করে, তাই তেলের এই মূল্যবৃদ্ধি দেশের মুদ্রাস্ফীতি বাড়াতে পারে এবং আমদানি খরচ বৃদ্ধি করতে পারে-- এই আশঙ্কায় বিনিয়োগকারীরা সতর্ক অবস্থান নিয়েছেন।
২. ব্যাংকিং স্টকে ব্যাপক ধস: চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকের (Q1) ফলাফল প্রকাশের পর আজ বড় বড় বেসরকারি ব্যাংকের শেয়ারে প্রবল বিক্রির চাপ বা প্রফিট বুকিং লক্ষ্য করা গেছে। নিফটি ব্যাংক সূচকটি একসময় ৯০০ পয়েন্টের বেশি নিচে নেমে যায়। ব্যাংকিং খাতের এই পতন পুরো বাজারকে টেনে নিচে নামাতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে।
এ দিন মার্কেটে নজর রাখলে দেখা যাবে, খুব খারাপ অবস্থায় রয়েছে ব্য়াঙ্কিং শেয়ারগুলি। এই স্টকগুলি ১ শতাংশের বেশি তলিয়ে গিয়েছে। আজ পতন দেখেছে এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, কোট্যাক ব্যাঙ্ক এবং অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক। এই সব স্টক ৪ শতাংশের বেশি নেমেছে।
কোন কোন স্টকের হাল খারাপ
আজ ব্যাংকিং সেক্টরের একাধিক স্টক খুব খারাপভাবে পড়েছে। যেই সব ব্যাংক দারুণ রেজাল্ট দিয়েছিল, তাদের অবস্থা এখন খারাপ। অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের শেয়ার ৫.৩০ শতাংশ, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক ৪.৯০ শতাংশ ও কোট্যাক ব্যাঙ্ক ৩.২০ শতাংশ পড়েছে। এছাড়া রেড জোনে রয়েছে ইয়েস ব্যাঙ্ক। এটি ৩.৫০ শতাংশ নেমেছে। পাশাপাশি ফেডারেল ব্যাঙ্ক, এইউ ব্যাঙ্কও রয়েছে রেড জোনে।
টপ গেইনার্স এবং লুজার্স (শীর্ষ লাভ ও লোকসানকারী)
আজকের বাজারে সবচেয়ে বেশি লোকসানের মুখ দেখেছে ব্যাংকিং ক্ষেত্র। নিফটি ৫০-এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পতন হয়েছে অ্যাক্সিস ব্যাংকের (Axis Bank), যার শেয়ারের দর প্রায় ৫.৪% কমে গেছে। এরপরই ছিল এইচডিএফসি ব্যাংক (HDFC Bank), কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক (Kotak Mahindra Bank), মারুতি সুজুকি এবং জিও ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস।
তবে এই মন্দার বাজারেও কিছু শেয়ার বিনিয়োগকারীদের ভালো রিটার্ন দিয়েছে। শীর্ষ লাভকারী বা টপ গেইনার্সদের তালিকায় ওপরের দিকে ছিল টেক মাহিন্দ্রা (Tech Mahindra), আইসিআইসিআই ব্যাংক (ICICI Bank), রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ (Reliance Industries), এইচসিএল টেকনোলজিস (HCL Technologies) এবং ভারতী এয়ারটেল (Bharti Airtel)।
বাজারের ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত
কোটাক সিকিউরিটিজের গবেষণা প্রধান শ্রীকান্ত চৌহান জানিয়েছেন, নিফটি যদি ২৪,২০০-এর নিচে স্থায়ীভাবে নেমে যায় তবে বাজারের সেন্টিমেন্ট আরও দুর্বল হতে পারে। ফলে এই পরিস্থিতিতে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কিছুটা সতর্ক থাকা উচিত এবং দুর্বল পজিশনগুলি হালকা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তবে সামগ্রিকভাবে মাঝারি মেয়াদের জন্য বাজারের পরিকাঠামো এখনও ইতিবাচক রয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আপাতত আগামী দিনে বিশ্ববাজারের পরিস্থিতি এবং ভূ-রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ওপরই দালাল স্ট্রিটের ভাগ্য নির্ভর করছে।
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