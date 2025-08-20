English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Sukanya Samriddhi Yojana: সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা! মেয়েদের জন্য ভারত সরকারের স্কিম। আপনার মেয়ের জন্য ২৭,০০০ টাকা বিনিয়োগ করুন এবং বিনিময়ে পান ১২,৪৬,৯৬৪ টাকা। কীভাবে পাবেন? জানুন স্কিম।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Aug 20, 2025, 04:33 PM IST
Sukanya Samriddhi Yojana Explained: অবিশ্বাস্য! রাখবেন মাত্র কয়েক হাজার পাবেন লক্ষ লক্ষ টাকা! সরকারের আশ্চর্য সমৃদ্ধি যোজনা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা (Sukanya Samriddhi Yojana) (SSY) ভারত সরকারের (Government of India) একটি জনপ্রিয় ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প। যা ভারতীয় কন্যাসন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে তৈরি হয়েছে। এই স্কিমের মাধ্যমে অভিভাবকেরা তাঁদের মেয়েদের পড়াশোনা এবং পরবর্তী সময়ে কন্যার বিয়ের জন্য একটি বড় অঙ্কের টাকা জমাতে পারেন।

স্কিমের বিবরণ

১০ বছরের কম বয়সী যেকোনো কন্যাসন্তানের নামে এই অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। বর্তমানে এই স্কিমে বার্ষিক ৮.২% হারে সুদ দেওয়া হয় (২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষের জন্য)। সুদের পরিমাণ প্রতি বছর চক্রবৃদ্ধি হারে (compounding) গণনা করা হয়। অ্যাকাউন্ট খোলার পর থেকে টানা ১৫ বছর পর্যন্ত টাকা জমা দিয়ে যেতে হয়। অ্যাকাউন্টটি ২১ বছর পূর্ণ হলে বা মেয়ের ১৮ বছর বয়স হলে তার পরে এই টাকা তোলা যেতে পারে।

সঞ্চয়ের সময়কাল: ২১ বছর (১৫ বছর সঞ্চয় এবং পরবর্তী ৬ বছর সুদ লাভ)

কোন মন্ত্রে হাজার থেকে লক্ষ

যদি আপনি আপনার মেয়ের জন্য ১৫ বছর ধরে প্রতি বছর ২৭,০০০ টাকা করে  এই অ্যাকাউন্টে জমা দেন, তাহলে কত পাবেন? মোট বিনিয়োগ: ১৫ বছর x ₹২৭,০০০ = ₹৪,০৫,০০০। আনুমানিক সুদের হার: ৮.২% (প্রসঙ্গত, জেনে রাখুন, এটি সর্বথা সরকারের সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভরশীল এবং ভবিষ্যতে তা পরিবর্তিত হতে পারে)। এই হিসাব অনুযায়ী, আপনার মোট ₹৪,০৫,০০০ টাকার বিনিয়োগ ২১ বছর শেষে সুদের সঙ্গে যোগ হয়ে বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ₹১২,৪৬,৯৬৪ টাকা! অর্থাৎ, আপনি আপনার বিনিয়োগের প্রায় ৩ গুণেরও বেশি অর্থ ফেরত পাচ্ছেন!

স্কিম রহস্য

এই বিশাল তহবিল তৈরি হওয়ার কারণ হল চক্রবৃদ্ধি সুদ (Compounding Interest)। আপনি যে সুদ পান, তা পরের বছর মূলধনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, এবং সেই বর্ধিত মূলধনের উপর আবার নতুন করে সুদ গণনা করা হয়। এই প্রক্রিয়াটি ২১ বছর ধরে চলতে থাকে, যার ফলে একটি ছোট অঙ্কের বিনিয়োগও দীর্ঘ মেয়াদে একটি বিশাল তহবিলে পরিণত হয়।

কর সংক্রান্ত সুবিধা

এই স্কিমে বিনিয়োগকারী এবং তাদের কন্যাসন্তান উভয়েই করসংক্রান্ত বিশেষ সুবিধা পান। আয়কর আইনের ৮০সি ধারা অনুযায়ী, প্রতি বছর আপনি ₹১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ করে করছাড়ের সুবিধা নিতে পারেন। তাছাড়া, অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া সুদের উপরও কোনো কর দিতে হয় না। স্কিম ম্যাচিওর করে গেলে টাকা তোলার সময়েও কোনো কর লাগে না। এই সব কারণেই, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা নিছক একটি সঞ্চয় প্রকল্প নয়, বরং একটি আর্থিক পরিকল্পনা যা আপনার মেয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পাশাপাশি আপনার করের বোঝা কমাতেও সাহায্য করে।

'সুকন্যা'-কথা

সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা হল ভারত সরকারের একটি ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প যা মেয়েদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য নির্ধারিত। এই প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকারের 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও কর্মসূচিরই একটি অংশ। এর মূল লক্ষ্যই হল কন্যাসন্তানের শিক্ষা এবং বিয়ের খরচ মেটানোর জন্য বাবামায়ের হাতে একটি তহবিল তৈরি তুলে দেওয়া। ১০ বছরের কম বয়সী যেকোনো কন্যাসন্তানের নামে এই অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। একটি পরিবারে সর্বোচ্চ দুটি অ্যাকাউন্ট খোলা যেতে পারে। এক আর্থিক বছরে সর্বনিম্ন ২৫০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১.৫ লক্ষ টাকা জমা দেওয়া যায়। এই প্রকল্পের সুদের হার সরকার দ্বারা নির্ধারিত হয়। এটি ত্রৈমাসিকভাবে পরিবর্তিত হয়। বর্তমানে (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৫) এর সুদের হার ৮.২%। এই অ্যাকাউন্ট যেকোনো ডাকঘর বা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের শাখায় খোলা যায়। অ্যাকাউন্ট খোলার তারিখ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত টাকা জমা দিতে হয়। অ্যাকাউন্টটি ২১ বছর পূর্ণ হলে বা মেয়ের ১৮ বছর বয়সের পর তার বিয়ের সময়ে এটি ম্যাচিওর হয়। এই স্কিমে EET (Exempt-Exempt-Exempt) কর সুবিধা রয়েছে, অর্থাৎ জমা করা টাকা, অর্জিত সুদ এবং টাকা তোলার উপর কোনো কর লাগে না।

