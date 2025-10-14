English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Cancer Vaccine: ক্যানসার নিরাময়ের উত্তর সূত্র 'সুপার ভ্যাকসিন', মার্কিনে তোলপাড়!

‘Super Vaccine’ Stops Cancer Even Before It Starts:মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা 'সুপার ভ্যাকসিন' আবিষ্কার করেছেন, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং ইঁদুরের ওপর পরীক্ষায় ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করতে সক্ষম। তবে এটি প্রাণী ও ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা করা হলেও এর ক্ষতিকর দিক নিয়ে জল্পনা চলছে।

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 14, 2025, 10:43 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের আবিস্কার 'সুপার ভ্যাকসিন'। বিশেষ ভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এই ভ্যাকসিনটি তৈরি করা হয়েছে। 

ল্যাবে এই ভ্যাকসিনটি ইঁদুরের উপর প্রয়োগ করা হয়। সে পরীক্ষায় দেখা যায় ইঁদুরটির মধ্যে সব রোগ প্রতিরোধের অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে। শুধু তাই নয় এমনকি মারণ ব্যাধি ক্যানসারের কোষ খুঁজেও সেটিকে ধ্বংস করেছে এই ভ্যাকসিন।

বিজ্ঞানীদের মতে 'দেহের অস্বাভাবিক কোষের গঠন যা পরবর্তীতে মারণ ব্যাধি ক্যানসার হতে পারে তা এই ভ্যাকসিন খুঁজে বের করে আর সেসব কোষকে ধ্বংস করে দেয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা এই সুপার ভ্যাকসিন ব্রেস্ট ক্যানসার, প্যানক্রিয়াটিক ক্যানসার এবং মেলানোমার মত মারণ রোগ হওয়ার ঝুঁকিও কমাতে পারে।'

যদিও ভ্যাকসিনটি এই মুহূর্তে পশু এবং ইঁদুরের উপরই প্রয়োগে সীমাবদ্ধ এবং কবে তা মানুষের উপর প্রয়োগ হবে জানা যায়নি। এর পাশাপাশি এই 'সুপার ভ্যাকসিনটির' কোনও ক্ষতিকর দিক রয়েছে কি না তা নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে জল্পনা তুঙ্গে।

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
cancerSuper Vaccinecancer vaccine
