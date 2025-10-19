Diwali 2025: সোনার চেয়েও দামি! দীপাবলিতে মিষ্টির দাম ১ লাখ টাকারও বেশি! এ মিঠাইয়ে কী আছে জানলে চমকে উঠবেন...

Diwali 2025: সোনার চেয়েও দামি! দীপাবলিতে মিষ্টির দাম ১ লাখ টাকারও বেশি! এ মিঠাইয়ে কী আছে জানলে চমকে উঠবেন...
Diwali 2025 Viral Sweets: দীপাবলির উৎসব মানেই মিষ্টির ছড়াছড়ি — লাড্ডু, পেড়া, কাজু বরফি, শন পাপড়ি আরও নানা রকমের সুস্বাদু মিষ্টি দিয়ে ভরপুর বাজার। কিন্তু এ বছরের দীপাবলিতে জয়পুরের বাজারে সবার নজর কেড়েছে এক বিশেষ মিষ্টি ‘স্বর্ণ প্রসাদ’ (Swarn Prasadam), যার নামের মধ্যেই আছে বিলাসিতার ছোঁয়া। দাম শুনলে চোখ কপালে উঠবে!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ‘স্বর্ণ প্রসাদ’ হল একটি অনন্য মিষ্টি, যা তৈরি হয়েছে অঞ্জলি জৈনের বুটিক আউটলেটে। তাঁর লক্ষ্য ছিল একসঙ্গে স্বাদ, স্বাস্থ্য ও রাজকীয়তার ছোঁয়া মিশিয়ে একটি বিশেষ মিষ্টি তৈরি করার। ‘স্বর্ণ প্রসাদ’ মানে আক্ষরিক অর্থে ‘সোনার নৈবেদ্য’। এই মিষ্টিটি শুধু খাওয়ার জিনিস নয়, বরং একরকম শিল্পকর্ম। এটির দাম প্রায় ১ লাখ ১১ হাজার প্রতি কিলো।
এই অভিযানের মূল ভাবনা হল, 'সোনার দাম বাজারে বাড়ার আগে, আমাদের এই মিষ্টি আপনার মুখে গোলে যাবে।' তিয়োহার শুধু মিষ্টি নয়, বিভিন্ন ধরণের উপহার সামগ্রী, সামপ্রতিকালে গোল্ড-প্লেটেড বাকলাওয়াও রাখছে আত্মীয়স্বজন - বন্ধুদের দীপাবলির উপহার দেওয়ার জন্য।
শুধু ‘স্বর্ণ প্রসাদ’ নয়, এই প্রতিষ্ঠানের আরও কিছু রাজকীয় মিষ্টি রয়েছে। এগুলিতে ব্যবহার করা হয়েছে উৎকৃষ্ট শুকনো ফল, বিদেশি বেরি, আর খাওয়া যায় এমন সোনার ও রুপোর গুঁড়ো। মিষ্টি না এ যেন বিলাসিতা ও শিল্পের মেলবন্ধন। যেমন:
১. স্বর্ণ ভস্ম ভারত - ১,৯৫০ টাকা প্রতি পিস ও ৮৫,০০০ টাকা প্রতি কেজি।
২. চাঁদী ভস্ম ভারত ১,১৫০/- টাকা প্রতি পিস ও ৫৮,০০০ টাকা প্রতি কেজি।
যারা উৎসবের আনন্দে একটু অভিনবত্ব খোঁজেন, তাদের জন্য রয়েছে ‘পাটাখা থাল’, যেখানে প্রতিটি মিষ্টি তৈরি হয়েছে দীপাবলির আতশবাজির আকারে চকলেট বোম, তুবড়ি, চরকি, আর ছোট ছোট প্রদীপ! তৈরি হয়েছে হাতে বানানো কাজুবাদামের পেস্ট দিয়ে এবং প্রাকৃতিক রঙের সাহায্যে। যেন স্মৃতি, শিল্প, আর উৎসব সব মিলিয়ে এক বাক্সে ঠাসা আনন্দ।
তবে বিলাসিতার মাঝেও স্বাস্থ্যসচেতনদের কথাও ভোলেননি নির্মাতা। মেনুতে রয়েছে ‘স্বর্ণ ভস্ম রসমালাই’, নানা ড্রাই ফ্রুট কেক ও বাদামে ভরপুর স্বাস্থ্যকর মিষ্টি। প্রতিটি রেসিপি তৈরি হয়েছে এমনভাবে যাতে উৎসবের আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সুস্থতাও বজায় থাকে।
জয়পুরের মিষ্টির দুনিয়া বরাবরই ঐতিহ্যে ভরপুর, কিন্তু এবার সেই ঐতিহ্যে যোগ হয়েছে আধুনিকতার ঝলক। স্বর্ণ ভস্ম এমন একটি মিষ্টি যা তৈরি করা হয়েছে ঐতিহ্য ও স্বাস্থ্য একসাথে মিশে আয়ুর্বেদের প্রাচীন জ্ঞানের সঙ্গে। খুব কম মিষ্টিই আছে যা সোনার আবরণে মোড়া এবং আয়ুর্বেদের ছোঁয়ায় তৈরি। এক একটির দাম ৩০০০/- টাকা। এটি ১, ৪ এবং ৬টি করে বাক্সে বিক্রি হয়, আর প্রত্যেকটি বাক্স দেখতে যেন একেকটি ক্ষুদ্র গয়নার বাক্স। জয়পুরের ঝলমলে বাজারে যখন আলোয় ঝলমল করছে মোতিচূরের লাড্ডু আর মালাই পেড়া, তখন তাদের মাঝেই এই সোনালি রত্নের মতো মিষ্টি যেন লুকিয়ে থাকা এক ধনরত্ন।
মিষ্টির নির্মাতা অঞ্জলি জানান,'স্বর্ণ প্রসাদ শুধু মিষ্টি নয়, এটি এক বক্তব্য। এমন এক ভারতীয় মিষ্টি যা বিলাসিতা ও সুস্থতার ভারসাম্যে বিশ্বাসী।' তিনি আরও জানান,'আয়ুর্বেদে স্বর্ণ ভস্মের গুরুত্ব অনেক। এটি রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।'
আজ যখন উপহার দেওয়া মানে শুধুই পরিমাণ নয়, ভাবনাটাই মুখ্য, তখন এই সোনালি সৃষ্টি যেন দীপাবলির আসল অর্থকে নতুন ভাবে ব্যাখা করছে।
