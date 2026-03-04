The actual reason of massive fall of Gold Price EXPLAINER: রোজ পড়তে পড়তে সোনা কি ৭ বছর আগের দামে ফিরবে? রেকর্ড উচ্চতা থেকে হঠাৎ এই ধস স্থায়ী? বিশেষজ্ঞরা বলছেন...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
Gold Price massive Fall: মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেও যে সোনা রেকর্ড উচ্চতায় উড়ছিল, সেটাই হঠাৎ নিচে নামতে শুরু করেছে। আজ ভারতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম দাঁড়িয়েছে প্রতি গ্রামে ₹১৬,৪৫১। ২২ ক্যারেট প্রতি গ্রাম ₹১৫,০৮০। গত জানুয়ারিতে MCX-এ সোনার দাম উঠেছিল ₹১,৮০,৭৭৯ প্রতি ১০ গ্রামে — সেখান থেকে এই পতন নেহাত কম নয়।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 4, 2026, 07:28 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনার দাম পড়ছে কেন? রেকর্ড উচ্চতা থেকে হঠাৎ ধস — ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের এখন কী করা উচিত?

ডলার শক্তিশালী, বন্ড ইল্ড চড়া, মুনাফা তুলে নেওয়ার হিড়িক-- তিন দিক থেকে চাপে পড়ে মাথা নামাচ্ছে হলুদ ধাতু। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটাই হতে পারে সোনা কেনার সেরা সুযোগ।

মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেও যে সোনা রেকর্ড উচ্চতায় উড়ছিল, সেটাই হঠাৎ নিচে নামতে শুরু করেছে। আজ ভারতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম দাঁড়িয়েছে প্রতি গ্রামে ₹১৬,৪৫১। ২২ ক্যারেট প্রতি গ্রাম ₹১৫,০৮০। গত জানুয়ারিতে MCX-এ সোনার দাম উঠেছিল ₹১,৮০,৭৭৯ প্রতি ১০ গ্রামে — সেখান থেকে এই পতন নেহাত কম নয়।

প্রশ্ন একটাই-- এই দরপতন কি সাময়িক, নাকি দীর্ঘমেয়াদি? আর এই মুহূর্তে কি সোনা কেনা বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

কেন পড়ছে সোনার দাম? তিনটি বড় কারণ

১. মার্কিন ডলারের দাপট

সোনার দাম আর ডলারের শক্তি — এই দুটির সম্পর্ক অনেকটা নদী ও জোয়ারের মতো। ডলার শক্তিশালী হলে সোনা দুর্বল হয়, আর ডলার নরম হলে সোনা চাঙ্গা হয়।

আন্তর্জাতিক বাজারে সোনা ডলারে কেনাবেচা হয়। তাই ডলার শক্তিশালী হলে অন্যান্য দেশের ক্রেতাদের কাছে সোনা মহার্ঘ হয়ে ওঠে, চাহিদা কমে, দাম নামে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে ঠিক এটাই হচ্ছে। মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের কঠোর সুদনীতির জেরে ডলার ইন্ডেক্স চড়া থাকছে — এবং তার সরাসরি চাপ পড়ছে সোনার বাজারে।

২. বন্ড ইল্ড বাড়লে সোনার কদর কমে

সোনা একটি 'নন-ইল্ডিং অ্যাসেট' — অর্থাৎ সোনায় বিনিয়োগ করলে কোনো সুদ বা লভ্যাংশ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে মার্কিন ১০ বছরের সরকারি বন্ডের ইল্ড এখন প্রায় ১.৭৪%। তার মানে কেউ যদি বন্ডে বিনিয়োগ করেন, তিনি নির্দিষ্ট সুদ পাবেন। সোনায় পাবেন না।

ফলে যখন বন্ড ইল্ড বাড়ে, বিনিয়োগকারীরা সোনা ছেড়ে বন্ডের দিকে ঝোঁকেন। চাহিদা কমে, দাম পড়ে। এটাই এখন হচ্ছে বিশ্বজুড়ে।

৩. রেকর্ড দামের পর মুনাফা তুলে নেওয়ার হিড়িক

গত বছরজুড়ে সোনার দাম এক অবিশ্বাস্য যাত্রা করেছে। ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, মহামারি-পরবর্তী মুদ্রাস্ফীতির ভয় — সব মিলিয়ে সোনা হয়ে উঠেছিল বিনিয়োগকারীদের প্রথম পছন্দ। কিন্তু এত বড় র‌্যালির পর স্বাভাবিকভাবেই অনেকে মুনাফা তুলে নিচ্ছেন। বাজারের ভাষায় একে বলে **'প্রফিট বুকিং'**।

এই বিক্রির চাপেই সোনার দাম নিচে আসছে।

ইরান-ইজরায়েল উত্তেজনা: সোনার বাজারে ভূমিকম্প

এখানেই গল্পটা জটিল হয়ে যায়।

সাধারণত যখন ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ে, তখন সোনার দাম বাড়ে — কারণ মানুষ 'নিরাপদ আশ্রয়' খোঁজে। কিন্তু মার্চের শুরুতে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি এমন একটা মোড় নিয়েছে, যেখানে সোনার বাজার একদিকে টানছে ডর, অন্যদিকে টানছে ডলার।

মার্কিন-ইজরায়েলি সামরিক পদক্ষেপের পর হরমুজ প্রণালী কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে বলে আশঙ্কা। বিশ্বের প্রায় ২০% তেল সরবরাহ এই পথে হয়। তেলের দাম লাফিয়ে উঠেছে, মুদ্রাস্ফীতির ভয় ফিরে এসেছে।

VT Markets-এর গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজি লিড রস ম্যাক্সওয়েল বলছেন, সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হলে এবং ভারতীয় টাকা দুর্বল থাকলে ভারতে সোনার দাম নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে। কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এবং ডলার আরও শক্তিশালী হলে দাম আপাতত চাপে থাকবে।

JP মর্গ্যান থেকে LiteFinance — বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন?

বিনিয়োগকারীদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন: সোনা কি আরও পড়বে?

আন্তর্জাতিক বাজারে আজ সোনার দাম প্রতি আউন্সে প্রায় $৫,১৯৬। গত জানুয়ারিতে সর্বকালীন সর্বোচ্চ ছিল $৫,৫৯৫।

বিশেষজ্ঞদের মতামত ভিন্নমুখী —

JP মর্গ্যান ২০২৬ সালের শেষে সোনার দাম $৬,৩০০ প্রতি আউন্স পর্যন্ত যেতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে। তাদের যুক্তি, সোনায় 'স্ট্রাকচারাল ডাইভার্সিফিকেশন'-এর প্রবণতা এখনও অটুট।

EBC Financial Group বলছে, সোনা যদি $৫,২৯৮-এর উপরে থাকতে পারে, তাহলে ঊর্ধ্বমুখী যাত্রা অব্যাহত থাকবে — পরবর্তী লক্ষ্যমাত্রা $৫,৩৮০ এবং $৫,৪৫০।

World Gold Council জানিয়েছে, ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে বৈশ্বিক গোল্ড ETF-এ $১৮.৭ বিলিয়ন বিনিয়োগ এসেছে — এটি রেকর্ড। বড় বিনিয়োগকারীরা সোনা ছাড়ছেন না, বরং বেশি কিনছেন।

ভারতীয় বিনিয়োগকারীর কী করা উচিত?

এই মুহূর্তে দু'রকম মানুষ আছেন বাজারে। এক দল ভাবছেন বেচে দেবেন, আরেক দল ভাবছেন আরও কিনবেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উত্তরটা নির্ভর করে আপনার লক্ষ্যের উপর।

যদি আপনি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী হন: এই দামের পতন আসলে একটা সুযোগ। ঐতিহাসিকভাবে সোনা মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে সেরা ঢাল। বিশ্বের অনিশ্চয়তা যত বাড়বে, সোনার চাহিদা তত থাকবে।

যদি আপনি স্বল্পমেয়াদি ট্রেডার হন: সাবধান। বাজার এখন অত্যন্ত উদ্বায়ী। একদিন ₹২৬,০০০ পড়ছে, আরেকদিন রিবাউন্ড করছে। তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত না নিলেই ভালো।

বিনিয়োগের বিকল্প পথ: শুধু গয়না নয়, Gold ETF  বা Digital Gold-এ বিনিয়োগ ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে। ঝামেলা কম, নিরাপত্তা বেশি।

 ভয় নয়, এই দাম কমায় সুযোগ দেখুন

ইতিহাস বলে, সোনা কখনও শূন্যে যায় না। প্রতিটা বড় পতনের পর সোনা নতুন উচ্চতায় উঠেছে।

২০২০ সালে মহামারির ধাক্কায় বাজার ভেঙে পড়েছিল — কিন্তু সোনা তার পরেই রেকর্ড গড়েছিল। ২০২৬-এও যদি ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়তে থাকে, মুদ্রাস্ফীতির চাপ থাকে, তাহলে সোনার দাম আবার উপরে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

তবে বিনিয়োগের আগে একটাই পরামর্শ — শুধু হুজুগে নয়, নিজের আর্থিক লক্ষ্য বুঝে তারপর সিদ্ধান্ত নিন।

সোনার বাজার অনেকটা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো। জোয়ারের সময় ভেসে যাওয়া সহজ, কিন্তু ভাটার সময় যে ধৈর্য ধরে থাকেন — লাভ তার কাছেই আসে।

তথ্যসূত্র: Bajaj Finserv, Goodreturns, EBC Financial Group, LiteFinance, IndMoney, World Gold Council

দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনটি তথ্যমূলক উদ্দেশ্যে প্রকাশিত। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই আর্থিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

