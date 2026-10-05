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আধার কার্ডে নামের ভুল বা বিয়ের পর পদবি বদল? নাম সংশোধনের নতুন নির্দেশিকা, কী ভাবে করবেন? নতুন কী কী তথ্য লাগবে?

Aadhar Card name address correction rules: বিয়ের পর মহিলাদের নামের পদবি পরিবর্তন বা স্বামীর পদবি যুক্ত করা একটি সাধারণ প্রক্রিয়া। বিয়ের পর নাম বা পদবি সংশোধনের জন্য নির্দিষ্ট ফর্মের হলফনামা (Affidavit in Annexure D) এবং পরিচয়পত্রের প্রমাণ জমা দিতে হয়।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 05, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 08:45 PM IST
আধার কার্ডে নামের ভুল বা বিয়ের পর পদবি বদল? নাম সংশোধনের নতুন নির্দেশিকা, কী ভাবে করবেন? নতুন কী কী তথ্য লাগবে?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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আধার কার্ডে নামের ভুল বা বিয়ের পর পদবি বদল? নাম সংশোধনের নতুন নির্দেশিকা, কী ভাবে?
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