/আধার কার্ডে নামের ভুল বা বিয়ের পর পদবি বদল? নাম সংশোধনের নতুন নির্দেশিকা, কী ভাবে করবেন? নতুন কী কী তথ্য লাগবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আধার কার্ডে নাম সংশোধনের নতুন নিয়ম। বানান ভুল, বিয়ে ও সম্পূর্ণ নাম পরিবর্তনের নির্দেশিকাগুলো জেনে নিন। আধার কার্ড ভারতের প্রতিটি নাগরিকের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়পত্র। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা থেকে শুরু করে প্যান কার্ড সংযোগ ও সরকারি সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য আধারে সঠিক তথ্য থাকা আবশ্যক। ইউআইডিএআই (UIDAI)-এর নতুন স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) এবং নির্দেশিকা অনুযায়ী আধার কার্ডে নামের ভুল সংশোধন, পদবি পরিবর্তন ও আইনি নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম ও নথির প্রয়োজনীয়তা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
১. নামের ছোটখাটো বা বানান ভুল সংশোধন (Minor Correction): অনেক সময় আধারের বানানে ধ্বনিগত বা টাইপিংয়ের ছোটখাটো অসঙ্গতি দেখা যায় (যেমন: 'Pooja' বা 'Puja', 'Sanjiv' বা 'Sanjeev')।
নামের আদ্যক্ষর বা ইনিশিয়াল বড় করা (যেমন: R. Kumar থেকে Rahul Kumar)।
নামের মাঝের পদবি (Middle Name) যোগ বা বাদ দেওয়া।
নামের ক্রম পরিবর্তন (যেমন: Ravi Kishan থেকে Kishan Ravi)।
প্রয়োজনীয় নথি: এই ধরনের পরিবর্তনের জন্য UIDAI অনুমোদিত বৈধ পরিচয়পত্র বা Proof of Identity (PoI)-- যেমন ভোটার কার্ড, পাসপোর্ট, প্যান কার্ড বা ড্রাইভিং লাইসেন্স জমা দিতে হয়।
২. বিয়ের পর বা বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে পদবি পরিবর্তন: বিয়ের পর মহিলাদের নামের পদবি পরিবর্তন বা স্বামীর পদবি যুক্ত করা একটি সাধারণ প্রক্রিয়া। বিয়ের পর নাম বা পদবি সংশোধনের জন্য নির্দিষ্ট ফর্মের হলফনামা (Affidavit in Annexure D) এবং পরিচয়পত্রের প্রমাণ জমা দিতে হয়। এছাড়া রেজিস্ট্রি বিয়ের শংসাপত্র (Marriage Certificate) থাকলে তা সহায়ক নথি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। একই নিয়ম বিবাহবিচ্ছেদের পর পূর্বের পদবিতে ফিরে আসার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
৩. সম্পূর্ণ নাম পরিবর্তন (Major Name Change): যদি কেউ তার মূল নাম সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে চান অথবা এমন কোনো পরিবর্তন করতে চান যা পরিচয়ে মৌলিক রূপান্তর আনে, তবে সাধারণ পরিচয়পত্র যথেষ্ট নয়।
৪. গেজেট নোটিফিকেশন (Gazette Notification): সম্পূর্ণ নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের অফিশিয়াল গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি বাধ্যতামূলক নথি হিসেবে জমা দিতে হবে।
৫. ডেটা এন্ট্রি ও আঞ্চলিক ভাষার ত্রুটি: অপারেটরের ভুল (Data Entry Error): পূর্বে জমা দেওয়া নথিতে নাম সঠিক থাকা সত্ত্বেও যদি আধারে ভুল নথিভুক্ত হয়ে থাকে, তবে সহায়ক হলফনামা ও আগের নথির ভিত্তিতে তা সংশোধন করা যায়।
আঞ্চলিক ভাষার ত্রুটি: ইংরেজিতে নাম ঠিক কিন্তু বাংলা বা আঞ্চলিক ভাষার বানানে ভুল থাকলে নির্দিষ্ট নথি দিয়ে তা সংশোধনযোগ্য।
সংশোধনের পদ্ধতি ও নিয়মাবলি
১. আধার সেবা কেন্দ্র পরিদর্শন: নাম সংক্রান্ত যেকোনও পরিবর্তনের জন্য নিকটবর্তী আধার সেবা কেন্দ্র বা তালিকাভুক্তি কেন্দ্রে সশরীরে উপস্থিত হতে হয়।
২. বায়োমেট্রিক ও নথি যাচাই: কেন্দ্রে গিয়ে সঠিক ফর্ম পূরণ, বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন এবং মূল নথি যাচাই করাতে হবে।
৩. ফি ও ট্র্যাকিং স্লিপ: ডেমোগ্রাফিক আপডেটের জন্য নির্দিষ্ট সরকারি ফি জমা দিয়ে URN (Update Request Number) সমন্বিত রসিদ সংগ্রহ করতে হবে। এই URN দিয়ে পরবর্তীতে স্ট্যাটাস যাচাই করা যায়।
সাধারণত জীবনে নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সীমিত সুযোগ (সর্বোচ্চ দুই বার) বরাদ্দ থাকে। তাই যেকোনো আবেদনের সময় সঠিক বানান এবং স্পষ্ট সহায়ক নথি জমা দেওয়া একান্ত জরুরি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)