Senco Gold and Diamonds: আপনার জীবনে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির আগমন: ১১:১১ দিনটি কেন এত বিশেষ?
Senco Infinite Abundance Day celebration: জীবনে সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্যকে আমন্ত্রণ জানাতে, এই ১১:১১ অর্থাত্ ১১ই নভেম্বর (মঙ্গলবার) সোনা কিনুন সৌভাগ্য, সম্পদ এবং নতুন জীবন শুরুর প্রতীকস্বরূপ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাত পোহালেই সেই বহু প্রতীক্ষিত দিন, যা সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী বছরের অন্যতম সৌভাগ্যের দিন হিসেবে পরিচিত - ১১ নভেম্বর, বা ১১:১১। এই দিনে মহাবিশ্বের শক্তি নাকি আমাদের ইচ্ছাপূরণের জন্য এক বিশেষ দরজা খুলে দেয়।
১১:১১ এর নেপথ্যে রহস্য ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব: মহাজাগতিক পোর্টাল সংখ্যা ১১-কে সংখ্যাতত্ত্বে একটি 'মাস্টার নাম্বার' বলা হয়, যা মূলত অন্তর্দৃষ্টি, অনুপ্রেরণা এবং আধ্যাত্মিক জাগরণের প্রতীক। আর যখন এই সংখ্যাটি দু'বার আসে (১১:১১), তখন এর শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায় - যেন মহাবিশ্বের সবথেকে ক্ষমতাশালী প্রবেশদ্বারটি খুলে যায়!
অ্যাঞ্জেলিক বার্তা ও ঐশ্বরিক সংযোগ: অনেকেই বিশ্বাস করেন, বার বার ১১:১১ দেখাটা নিছক কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়, বরং এটি দেবদূতদের (এঞ্জেলস) কাছ থেকে আসা একটি বিশেষ সংকেত। এটি ভালোবাসা, সুরক্ষা এবং জীবনের সঠিক দিশার প্রতীক। এই সময়ে আপনার অন্তর্দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি সজাগ থাকে, যা ইঙ্গিত দেয় যে আপনি আপনার 'উচ্চ সত্তা' বা জীবনের আসল উদ্দেশ্যের সঙ্গে একাত্ম হচ্ছেন।
মনের ভাবনা বাস্তবে রূপ পায়: ১১:১১ হল 'ম্যানিফেস্টেশন' (বাস্তবায়ন)-এর সর্বোচ্চ সময়। জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে , আপনার চিন্তা, কথা এবং কল্পনা সবকিছুই এই মুহূর্তে মহাজাগতিক শক্তিতে শোষিত হয় এবং দ্রুত বাস্তবে প্রতিফলিত হয়। তাই এই বিশেষ সময়ে ভয় বা উদ্বেগ নয়, বরং ইতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং বড় স্বপ্নে মনোনিবেশ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। আপনার মন যা চাইবে, মহাবিশ্ব তাই দেওয়ার জন্য প্রস্তুত!
নতুন পথচলা ও সম্পর্কের ইঙ্গিত: এই সংখ্যাটি নতুন শুরুর ইঙ্গিত বহন করে। যদি আপনি কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন, আর তখনই বারবার ১১:১১ চোখে পড়ে, তবে এটি নিশ্চিত বার্তা যে আপনি সঠিক পথেই আছেন।
প্রেম জীবনেও এই সংখ্যাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ: এটি কোনো নতুন সঙ্গীর আগমন, পুরনো সমস্যার সমাধান অথবা বিষাক্ত সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার ইঙ্গিত দেয় - অর্থাৎ, সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নতুন ও ইতিবাচক অধ্যায়ের সূচনা হয়।
ইচ্ছাপূরণের দিন: এই দিনটিতে আপনার চিন্তা, কথা এবং কল্পনা - সবকিছুই আপনার ভবিষ্যতের দিক নির্ধারণ করে। এই সময়ে বড় স্বপ্ন দেখতে এবং জীবনে প্রাচুর্য (Abundance) নিয়ে আসতে মন দিতে উৎসাহিত করা হয়।
এই বিশেষ দিনে সৌভাগ্যকে জীবনে আরও দৃঢ়ভাবে স্বাগত জানাতে, ৮৫ বছরের পুরোনো এবং পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় গয়না বিক্রেতা সংস্থা সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস (Senco Gold & Diamonds) নিয়ে এসেছে তাদের 'ইনফাইনাইট অ্যাবানড্যান্স ডে সেলিব্রেশন' অফার। সেনকো গোল্ডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শুভঙ্কর সেন বলেন, 'আপনি যখন ১১:১১ দেখেন, তখন এটি আসলে এক ঐশ্বরিক ইঙ্গিত— যা আপনাকে ক্ষণিকের জন্য থমকে যেতে, একটি ইচ্ছা প্রকাশ করতে এবং আপনার লক্ষ্যের ওপর মনোযোগ দিতে মনে করিয়ে দেয়। কারণ, মহাবিশ্ব তখন আপনার কথা শুনছে। এই দিনের শক্তি হল আপনার প্রাচুর্যময় জীবনে প্রবেশ করার এবং অলৌকিক জিনিসকে স্বাগত জানানোর জন্য একটি মহাজাগতিক আমন্ত্রণ। এই ১১:১১-তে, সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস আপনাকে মহাবিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঝলমল করতে সাহায্য করুক।'
১১ নভেম্বর তারিখটিকে 'ইনফাইনাইট অ্যাবানড্যান্স ডে' হিসেবে পালন করে সেনকো তাদের গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এসেছে একগুচ্ছ বিশেষ ছাড়।
- স্বর্ণের গয়নায়: প্রতি গ্রাম সোনার দামের উপর ফ্ল্যাট ₹১১১১ টাকা পর্যন্ত ছাড়।
- ডায়মন্ড ও প্ল্যাটিনাম গয়নায়: মেকিং চার্জে ফ্ল্যাট ১১.১১% পর্যন্ত ছাড়।
- হীরার গয়নায়: এমআরপি-এর উপর ফ্ল্যাট ১১.১১% পর্যন্ত ছাড়।
- পোল্কি গয়নায়: ক্রয়ের উপর ১১.১১% পর্যন্ত ছাড়।
- অন্যান্য অফার: পুরনো সোনা বদলে নতুন গয়না ক্রয়ে মজুরির উপর ১১.১১% পর্যন্ত ছাড় এবং পুরনো সোনার ওপর কোনো রকম কাটা ছাড়াই মূল্য প্রদান।
