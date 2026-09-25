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  • /শুধু ভারত নয়, ইউপিআই সুবিধা আরও ১১ দেশে! এখানে কি পেমেন্টের উপর চার্জ নেওয়া হবে? অর্থ মন্ত্রকের বিগ আপডেট

শুধু ভারত নয়, ইউপিআই সুবিধা আরও ১১ দেশে! এখানে কি পেমেন্টের উপর চার্জ নেওয়া হবে? অর্থ মন্ত্রকের বিগ আপডেট

UPI Accepted in 11 Countries: দেশে ইউপিআই পেমেন্টের উপর ০.৪% এমডিআর চার্জের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের খবর আসছে। আবার এর মধ্যেই এখন খবর এসেছে, ভারত ছাড়াও যেসব দেশে ইউপিআই অনুমোদিত, সেখানেও এমডিআর নিয়মটি কার্যকর হবে। এর মানে, ভারতে কার্যকর হওয়া ইউপিআই এমডিআর নিয়মটি এখন প্রকারান্তরে বিশ্বব্যাপী চালু হতে চলেছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 25, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 03:38 PM IST
শুধু ভারত নয়, ইউপিআই সুবিধা আরও ১১ দেশে! এখানে কি পেমেন্টের উপর চার্জ নেওয়া হবে? অর্থ মন্ত্রকের বিগ আপডেট

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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শুধু ভারত নয়, ইউপিআই সুবিধা আরও ১১ দেশে! এখানে পেমেন্টের উপর চার্জ নেওয়া হবে? অর
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