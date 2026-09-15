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প্রতি বছরই ১৭ সেপ্টেম্বর হলেও, কেন এবছর বদলে গেল বিশ্বকর্মা পুজোর তারিখ? জানেন, কী রহস্য এর পিছনে?

Vishwakarma Puja 2026 Date Change: প্রায় প্রতি বছরই ১৭ সেপ্টেম্বরই পালিত হয় বিশ্বকর্মা পুজো। অন্যান্য দেবদেবীর পুজোর দিন-তারিখ প্রতি বছর বদলে বদলে গেলেও প্রায় সব সময়ই একই থাকে বিশ্বকর্মা পুজোর তারিখ। বিশ্বকর্মা পুজো মানেই ১৭ সেপ্টেম্বর। তাহলে এবছর কেন বদল এল?

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 15, 2026, 08:47 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 08:47 PM IST
প্রতি বছরই ১৭ সেপ্টেম্বর হলেও, কেন এবছর বদলে গেল বিশ্বকর্মা পুজোর তারিখ? জানেন, কী রহস্য এর পিছনে?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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