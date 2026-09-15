/প্রতি বছরই ১৭ সেপ্টেম্বর হলেও, কেন এবছর বদলে গেল বিশ্বকর্মা পুজোর তারিখ? জানেন, কী রহস্য এর পিছনে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বকর্মা পুজো মানেই দুর্গাপুজোর ঘণ্টা বেজে যাওয়া। দেবতাদের ইঞ্জিনিয়ার তিনি। শিল্পী তিনি। এহেন বিশ্বকর্মার আরাধনা এই বঙ্গভূমিতে নিয়ে আসে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উত্সব দুর্গাপুজোর আগমনবার্তা। আর প্রায় প্রতি বছরই এ দেবতার পুজো হয় ১৭ সেপ্টেম্বরই। অন্যান্য দেবদেবীর পুজোর দিন-তারিখ প্রতি বছর বদলে-বদলে গেলেও প্রায় সব সময়ই একই থাকে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন। বিশ্বকর্মা পুজো মানেই ১৭ সেপ্টেম্বর। তবে এই বছর এই নিয়মে বদল এল। এবার ১৭ নয়, ১৮ সেপ্টেম্বর পালিত হবে বিশ্বকর্মা-আরাধনা। কেন এই বছর বিশ্বকর্মা পুজোর তারিখে এই বদল এল?
কেন বদলায় না বিশ্বকর্মাপুজোর তারিখ?
সব দেবদেবীর পুজোর তিথিই স্থির হয় চাঁদের গতির উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে চান্দ্র পঞ্জিকা অনুসরণ করা হয়। কিন্তু বিশ্বকর্মার পুজোর তিথি স্থির হয় সূর্যের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে। যখন সূর্য সিংহ রাশি থেকে কন্যা রাশিতে গমন করেন, তখন আসে উত্তরায়ণ। দেবতারা নিদ্রা থেকে জেগে ওঠেন এবং শুরু হয় বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন। সূর্য যেহেতু প্রতি রাশিতে মোটামুটি এক মাস করে অবস্থান করেন, তাই বিভিন্ন রাশিতে সূর্যের গোচরের দিনও স্থির। প্রায় প্রতি বছরই সূর্য ১৭ সেপ্টেম্বরই কন্যা রাশিতে গোচর করেন, আর সেদিনই আয়োজন করা হয় বিশ্বকর্মা পুজোর।
এ বছর কেন পিছিয়ে গেল পুজো?
সেটাই হল কথা। তা হলে, আসুন, আর একটু ব্যাখ্যার মধ্যে ঢোকা যাক। বিশ্বকর্মার পুজোর দিনটি ভাদ্র মাসের শেষ তারিখেই নির্ধারিত। এই ভাদ্রসংক্রান্তির আগে আসে পাঁচটি মাস। এই পাঁচটি মাসের দিন সংখ্যাও প্রায় বাঁধাধরাই। সব মিলিয়ে ওই ১৫৬টি দিনের মতো আর-কি। এই নিয়ম হিসেবে, পঞ্জিকামতে, বিশ্বকর্মা পুজোর যে বাংলা তারিখটি বেরোয়, তা ইংরেজি ক্যালেন্ডারের ১৭ সেপ্টেম্বরেই পড়ে। কোনও কোনও বছরে এই পাঁচ মাসের মধ্যে কোনওটা যদি ২৯ বা ৩২ দিনের হয়, একমাত্র তখনই বিশ্বকর্মা পুজো এক দিন পিছিয়ে বা এগিয়ে যায়। যদিও সেটা বেশ ব্যতিক্রমীই।
বাংলামতে একদিন পিছিয়ে
কিন্তু সেই ব্যতিক্রমী ব্যাপারটাই এবার ঘটল। এ বছর এই কারণেই একদিন পিছিয়ে গেল বিশ্বকর্মা পুজো। সূর্য ১৭ সেপ্টেম্বর প্রবেশ করবে কন্যা রাশিতে। তবে বাংলা মাসের তারিখের হিসেব মেনে একদিন পিছিয়ে ১৮ সেপ্টেম্বর পালিত হবে বিশ্বকর্মা পুজো।
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