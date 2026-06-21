Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /লাইফ স্টাইল
  • /লাইফস্টাইল ডিজিজ থেকে মানসিক স্বাস্থ্য, যোগ লড়তে পারে বহু চ্যালেঞ্জের সঙ্গে, কী বলছে আধুনিক বিজ্ঞান?

লাইফস্টাইল ডিজিজ থেকে মানসিক স্বাস্থ্য, 'যোগ' লড়তে পারে বহু চ্যালেঞ্জের সঙ্গে, কী বলছে আধুনিক বিজ্ঞান?

Yoga and Science: মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর যোগব্যায়ামের প্রভাব বিপুল। নিয়মিত যোগচর্চা ও প্রাণায়াম শরীরে 'কর্টিসল' নামক স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা কমিয়ে দেয়,

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 21, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:56 PM IST
লাইফস্টাইল ডিজিজ থেকে মানসিক স্বাস্থ্য, 'যোগ' লড়তে পারে বহু চ্যালেঞ্জের সঙ্গে, কী বলছে আধুনিক বিজ্ঞান?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সিন্ধু সভ্যতা থেকে ইনস্টাগ্রাম, শিব থেকে সপ্তঋষি কীভাবে আধুনিক রূপ পেল যোগ
International Yoga Day41 min ago
2
international yoga day 202653 min ago
3
International Yoga Day1 hr ago
4
West Bengal Weather Update2 hrs ago
5
Narendra Modi2 hrs ago