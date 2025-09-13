English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 13, 2025, 07:48 PM IST
Nano Banana Trend: নেটিজেনদের মন মজেছে হালের 'ন্যানো ব্যানানা' ট্রেন্ডে! কীভাবে আপনিও পাবেন 3D ফিগার?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই এখন 3D ফিগার! নেটিজেনরা মজেছে 'ন্যানো ব্যানানা' ট্রেন্ডেযেখানে ফটোকে 3D ফিগারে বদলে দিচ্ছে AI... একদম আসলের মতো! গুগল জেমিনির এই নতুন "ন্যানো ব্যানানা" ট্রেন্ড ইন্টারনেটে ঝড় তুলেছে। নেটিজেনদের একেবারে রিয়েলিস্টিক 3D মূর্তি তৈরি করে দিচ্ছে AI

এই ট্রেন্ডে যোগ দিতে নেটিজেনরা কেবল একটি ছবি আপলোড করছেন জেমিনি প্ল্যাটফর্মেপ্রম্পট দিচ্ছেনযা কিনা ছবিকে বদলে দিচ্ছে 3D ফিগারেরেন্ডার হওয়া ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একটা ভার্চুয়াল ডেস্কটপের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে 3D ফিগারআর তার প্রিভিউ দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনেএর জন্য কোনও টাকা লাগছে নাযাদের ফোনে জেমিনি অ্যাপ আছে, তারাই এই 3D ফিগার তৈরি করে ফেলতে পারছেন

'ন্যানো ব্যানানা' 3D ফিগার কীভাবে পাবেন:

ধাপ ১: গুগল জেমিনি (অথবা গুগল এআই স্টুডিও) খুলুন।

ধাপ ২: আপনি যে ছবিটি 3D ফিগারে বদলাতে চান তা আপলোড করুন।

ধাপ ৩: এরপর হুবহু এই প্রম্পটটি দিন- "Create a 1/7 scale commercialised figurine of the characters in the picture, in a realistic style, in a real environment. "

ধাপ ৪: "জেনারেট করুন"-এ ক্লিক করুন। আপনার 3D ফিগার পাওয়ার জন্য কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করুন।

ধাপ ৫: রেজাল্ট দেখুন। প্রয়োজনে আপনার প্রম্পটটি পরিবর্তন করুন অথবা নতুন ফিগার তৈরির জন্য ভিন্ন ছবি ব্যবহার করুন।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

