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হোয়াটসঅ্যাপে বিরাট বদল! নম্বর ছাড়াই করুন চ্যাট, এখনই দেখে নিন নতুন 'সিক্রেট সেটিং'

WhatsApp Update: হোয়াটসঅ্যাপ নতুন ইউজারনেম ফিচার আনছে। এখন নম্বর গোপন রেখেই চ্যাট করা যাবে। সুরক্ষার জন্য এতে বিশেষ পিন কোড থাকবে। এই সপ্তাহ থেকেই নাম বুকিং শুরু হচ্ছে। 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 30, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:03 PM IST
হোয়াটসঅ্যাপে বিরাট বদল! নম্বর ছাড়াই করুন চ্যাট, এখনই দেখে নিন নতুন 'সিক্রেট সেটিং'
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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