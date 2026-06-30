হোয়াটসঅ্যাপে বিরাট বদল! নম্বর ছাড়াই করুন চ্যাট, এখনই দেখে নিন নতুন 'সিক্রেট সেটিং'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হোয়াটসঅ্যাপের নতুন আপডেট। এখন থেকে নম্বর শেয়ার না করেই করা যাবে চ্যাট। হ্যাঁ, ঠিকই পড়ছেন। এমনটাই জানা যাচ্ছে। এবার প্রশ্ন উঠছে, নম্বর শেয়ার না করে কীভাবে চ্যাট করা সম্ভব হবে? তার জন্যই হোয়াটস অ্যাপ নিয়ে আসছে ইউনিক ইউজারনেম। ব্যবহারকারীরা নিজেদের পছন্দমতো একটি ইউনিক ইউজারনেম বেছে নিতে পারবেন। মূলত ফোন নম্বরের গোপনীয়তা রক্ষার জন্যই এই সুবিধা আনা হচ্ছে।
কী কী পরিবর্তন আনা হচ্ছে?
ইউজারনেম ফিচারটি আসার পর অপরিচিত মানুষ বা ব্যবসার সঙ্গে যোগাযোগ করার সময় আপনার ফোন নম্বরটি আর সরাসরি দেখা যাবে না। নম্বরটির বদলে আপনার ইউজারনেম ব্যবহার করে আপনি যোগাযোগ করতে পারবেন, যা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা আরও বাড়িয়ে দেবে।
বর্তমানে হোয়াটসঅ্যাপে শুধু কাউকে ব্লক করা বা অজানা নম্বর সাইলেন্ট করার সুবিধা আছে। এছাড়া প্রোফাইল নাম কেবল সেই গ্রুপে দেখা যায় যেখানে আপনার নম্বর সেভ করা নেই। নতুন আপডেটের পর আপনি নিজে না চাইলে আপনার নম্বর পুরোপুরি গোপন থাকবে।
ইউজারনেম কীভাবে কাজ করবে?
ইউজারনেমটি অবশ্যই ৩ থেকে ৩৫ অক্ষরের মধ্যে হতে হবে। এটি কোনো সোশ্যাল মিডিয়া আইডির মতো নয়। অ্যাপে কোনো ডিরেক্টরি বা সাজেশনের তালিকা থাকবে না। কেউ আপনাকে প্রথমবার মেসেজ করতে চাইলে তাকে আপনার সঠিক ইউজারনেমটি জানতে হবে।
সিকিউরিটির জন্য ব্যবহারকারীরা একটি 'ইউজারনেম কি' সেট করতে পারবেন। ইউজারনেম দিয়ে প্রথমবার মেসেজ পাঠাতে এই কোডটি লাগবে। এটি যেকোনো সময় পরিবর্তন করা যাবে। হোয়াটসঅ্যাপ সবাইকে একটি ইউনিক নাম বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। প্রয়োজনে অ্যাপ নিজেই নাম তৈরি করার জন্য একটি 'ইউজারনেম জেনারেটর'ও সুবিধা দেবে।
ইউজারনেম সংরক্ষণ করার নিয়ম
হোয়াটসঅ্যাপের নতুন সংস্করণে এটি করা খুব সহজ। মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় লাগবে। ধাপগুলো হল: Settings ➔ Account ➔ Select Username
ব্যবসা এবং ক্রিয়েটরদের জন্য নিয়ম
যাদের ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট আছে, তারা হোয়াটসঅ্যাপেও সেই একই ইউজারনেম ব্যবহার করতে পারবেন। এর ফলে ছোট ব্যবসা, ক্রিয়েটর এবং সংস্থাগুলো সব জায়গায় তাদের একই নাম বজায় রাখতে পারবে।
নিরাপত্তা ও জালিয়াতি রোধ
এই ফিচারের অপব্যবহার বা জালিয়াতি বন্ধ করতে হোয়াটসঅ্যাপ কিছু নাম লক করে রাখবে। সেলিব্রিটি, পাবলিক ফিগার এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের নামগুলো আগে থেকেই আটকে রাখা হবে। ফলে অন্য কেউ তাদের নাম ব্যবহার করে ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারবে না।
নতুন নেতৃত্ব ও 'সুপারঅ্যাপ' পরিকল্পনা
এই বড় পরিবর্তনের সময়েই ভারতীয় ফিনটেক কোম্পানি CRED-এর প্রতিষ্ঠাতা কুণাল শাহ মেটার হোয়াটসঅ্যাপের দায়িত্ব নিচ্ছেন। হোয়াটসঅ্যাপকে একটি 'সুপারঅ্যাপ' হিসেবে তৈরি করাই কোম্পানির লক্ষ্য। এর মাধ্যমে তারা অনলাইন পেমেন্টের একটি বড় বাজার ধরতে চায়। এই নিয়োগের অংশ হিসেবে মেটা কোম্পানি কুণাল শাহের CRED ভেঞ্চারে ৯০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। কুনাল শাহ CRED-এ তাঁর প্রায় ২০% অংশীদারিত্ব ধরে রাখবেন। তবে তিনি সেখানে কোনো এক্সিকিউটিভ দায়িত্বে থাকবেন না। এক্স হ্যান্ডেলে কুণাল শাহ লিখেছেন, 'সঠিক সময়টাই আসল। সবার জন্য উন্মুক্ত হওয়ার আগেই হোয়াটসঅ্যাপে যোগ দিয়ে নিজের ইউজারনেমটি বুক করে নিন। এখনই সময়। যোগাযোগের আরও একটি নিরাপদ উপায় খুব শীঘ্রই আপনার হোয়াটসঅ্যাপে আসছে।'
কবে পাওয়া যাবে এই সুবিধা?
বিশ্বজুড়ে হোয়াটসঅ্যাপের ৩০০ কোটিরও বেশি ইউজার রয়েছে। একই নাম যেন একাধিক মানুষ চেয়ে না বসে, তাই আগেভাগেই নাম বুকিং বা সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এই সপ্তাহ থেকে ইউজাররা নিজেদের ইউজারনেম রিজার্ভ বা সংরক্ষণ করা শুরু করতে পারবেন। এবং বছরের শেষের দিকে মূল ফিচারটি পুরোপুরি চালু হবে। ধাপে ধাপে রোলআউট আগামী মাসগুলোতে বিশ্বজুড়ে ধাপে ধাপে এটি দেওয়া হবে। আপনার দেশে এই সুবিধা এলে অ্যাপের ভেতরেই নোটিফিকেশন বা বার্তা দিয়ে জানানো হবে।
হোয়াটসঅ্যাপের প্রোডাক্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যালিস নিউটন-রেক্স জানিয়েছেন, পছন্দসই সুন্দর নাম পাওয়ার জন্য ব্যবহারকারীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে। আর সে কারণেই তারা এই বুকিং সুবিধা আগে চালু করেছেন। তিনি আরও জানান, আমেরিকার মানুষ এখনও সাধারণ টেক্সট মেসেজ বেশি পছন্দ করে। তবে ইউরোপ, এশিয়া এবং বিশ্বের বাকি অংশে হোয়াটসঅ্যাপ খুবই জনপ্রিয়।
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