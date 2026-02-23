English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • লাইফ স্টাইল
Why Gold Price Rising? Explainer: কেন লাফিয়ে বাড়ছে সোনার দাম? গোপন এই মূল্যরহস্যের ব্যাখ্যা দিলেন অর্থমন্ত্রী! বললেন,...

Why Gold Price Rising? Nirmala Sitharaman: অর্থমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের অধিকাংশ দেশ, তাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি প্রচুর পরিমাণে সোনা ও রুপো কিনছে এবং তা নিজেদের ঘরে মজুত করছে। ইদানীং সোনার দামের এই উল্লম্ফন মূলত বিশ্ব জুড়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির এই সোনা কেনার কারণেই। এর থেকে মুক্তি কীভাবে পাবেন, সাধারণ ক্রেতা?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 23, 2026, 08:19 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেন লাফিয়ে বাড়ছে সোনার দাম? এটাই এখন দেশ জুড়ে অন্যতম প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকটা বেধ হয় সেই দাবি মেটাতেই আজ, সোমবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার (RBI) কেন্দ্রীয় পরিচালনা পর্ষদের সঙ্গে বাজেট পরবর্তী বৈঠকের পরে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন (finance minister Nirmala Sitharaman) দেশে সোনার ক্রমবর্ধমান দামের কারণ (Why Gold Price Rising?) ব্যাখ্যা করেন। তিনি জানান যে, সরকার এবং আরবিআই সতর্কতার সঙ্গে এই পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে।

আরও পড়ুন:  Bangladesh: তখতে বসার সঙ্গে সঙ্গেই বড় পদক্ষেপ তারেকের! নতুন সমীকরণের জেরে ভারত থেকে দ্রুত ফেরালেন...

ব্যাংকগুলির সোনা কেনা

অর্থমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ, বিশেষ করে তাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি প্রচুর পরিমাণে সোনা ও রুপো কিনছে এবং তা মজুত করছে। বর্তমানে সোনার দামের এই উল্লম্ফন মূলত বিশ্ব জুড়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির এই সোনা কেনার কারণেই হচ্ছে।

পারিবারিক বিনিয়োগ

নির্মলা উল্লেখ করেন, ভারতীয় পরিবারগুলির কাছে সোনা সবসময়ই একটি পছন্দের বিনিয়োগের মাধ্যম। ফলে ঘরোয়া বাজারে এর চাহিদা সবসময়ই বেশি থাকে। এখনও আছে। সোনার দাম বাড়ার এটা একটা বড় কারণ।

এবং মরসুমি চাহিদা

তাছাড়া ভারতে উৎসবের মরসুমে সোনার চাহিদা বাড়ে। এখন যেমন বিয়ের মরসুম চলছে। ফলে বাজারে সোনা কেনাবেচার গতিতে বিশেষ চাঙ্গা ভাব দেখা যাচ্ছে। আর তা অবধারিত ভাবে সোনার দামের উপর প্রভাব ফেলছে।

আরও পড়ুন: Mangal Gochar: মঙ্গলের মহা কৃপায় মহা প্রাপ্তি! বছরের বাকি ১০ মাস আর পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না এই রাশিদের...

উদ্বেগের কারণ নেই

তবে, অর্থমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন, সোনার দাম বাড়লেও পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণের বাইরে বা 'উদ্বেগজনক' পর্যায়ে পৌঁছয়নি। তিনি বলেন, আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি, তবে আমার মনে হয় না যে, এটি ভয় পাবার মতো কোনো সীমা অতিক্রম করেছে। তিনি যোগ করেন, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াও নিয়মিতভাবে এই মূল্যের ওঠানামা এবং আমদানির পরিমাণের উপর নজর রাখছে।

বর্তমান বাজার-পরিস্থিতি

সোমবার দেশীয় ফিউচার মার্কেটে সোনার দাম ১০ গ্রাম প্রতি ২,৯৪৬ টাকা বেড়ে ১,৫৯,৮২২ টাকায় পৌঁছেছে। আন্তর্জাতিক বাজারেও সোনার দাম বেড়েছে, যার অন্যতম কারণ বিশ্বব্যাপী শুল্ক সংক্রান্ত উদ্বেগ এবং নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সোনার প্রতি মানুষের আগ্রহ। এছাড়া অর্থমন্ত্রী ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক কাঠামোর উপর মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সম্ভাব্য প্রভাব নিয়েও আলোচনা করেন।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

