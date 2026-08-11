/হু হু করে কেন কমছে সোনার দাম? প্রতি আউন্সে ৪৪০০ ডলারের নীচে! আর কত নীচে নামবে সোনা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনার দাম ইদানীং কমছে। কেন কমছে সোনার দাম? সোনার দাম কমার ৪টি মূল কারণ খুঁজে পাচ্ছেন বিশেষজ্ঞেরা। তাঁরা এই দাম কমার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথাও ভেবেছেন। গত বছরের সর্বকালের রেকর্ড ভাঙা দামের পর ২০২৬ সালে সোনার দামে উল্লেখযোগ্য পতন দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে প্রতি আউন্স সোনার দাম ৪৪০০ ডলারের নীচে নেমে এসেছে-- যা জানুয়ারির শীর্ষ দামের তুলনায় ১০০০ ডলারের থেকেও বেশি কম! অবিশ্বাস্য নয়?
যাঁরা ইতিমধ্যেই সোনা কিনে রেখেছেন তাঁদের জন্য এটি স্বস্তির খবর না হলেও, যাঁরা নতুন বিনিয়োগের কথা ভাবছেন, তাঁদের জন্য কম দামে কেনার এক ভালো সুযোগ তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি কেন সোনার দাম কমছে এবং এর ভবিষ্যৎ কেমন হতে পারে, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা ৪টি প্রধান কারণ তুলে ধরেছেন। কী কী সেগুলি? আসুন, দেখে নেওয়া যাক।
ভূ-রাজনীতি
প্রথম কারণটিই ভূ-রাজনীতি। বর্তমানে সোনার বাজারের উপর বড় প্রভাব ফেলছে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি। রয়েছে ইরানের সঙ্গে ইসরায়েল-আমেরিকার যুদ্ধ। এসবের কারণে রয়েছে তেলের দর বৃদ্ধির ঘটনা। তেলের উচ্চমূল্য সার্বিক অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। তেলের দাম বাড়লে মানুষের দৈনন্দিন খরচ বাড়ে। জ্বালানির দাম বাড়ায় পকেটের উপর চাপ পড়লে আমজনতা বা অনেক বিনিয়োগকারী নগদ টাকার প্রয়োজনে নিজেদের হাতে থাকা সোনা বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন।
সুদের হার বৃদ্ধি
সুদের হার বৃদ্ধি। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনীতির ওঠানামার কারণে ট্রেজারি বন্ডে সুদের হার (Bond Yields) বেড়েছে।
১০ বছরের ট্রেজারি বন্ডের সুদের হার সম্প্রতি ৪.৭৫% পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। যা গত ৫ বছরের মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ।
সোনা ধরে রাখলে কোনো নিশ্চিত সুদ বা লভ্যাংশ পাওয়া যায় না। কিন্তু বন্ডে নির্দিষ্ট ও ভালো রিটার্ন পাওয়া যায়। ফলে অনেক বিনিয়োগকারী সোনা বিক্রি করে নিরাপদ ও ভালো সুদের আসায় বন্ডে টাকা ঢালছেন।
বিনিয়োগকারী
বিনিয়োগকারীদের মানসিকতাও এক্ষেত্রে বড় বিষয়। শেয়ার বাজার বা সামগ্রিক অর্থনীতিতে যখন অস্থিরতা দেখা দেয়, তখন বড় বড় বিনিয়োগকারীরা ঝুঁকিপূর্ণ পোর্টফোলিও থেকে সরে আসেন। সোনা অত্যন্ত তরল সম্পদ (সহজেই বিক্রি করে নগদে রূপান্তর করা যায়)। তাই বাজারে যেকোনো ধস বা জরুরি প্রয়োজনে বিনিয়োগকারীরা নগদ টাকা পেতে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবেই সোনা বিক্রি করে থাকেন।
বাজার
যেকোনো পণ্যের দাম একটানা বাড়তে পারে না। গত কয়েক বছরে সোনার বাজারে যে জোয়ার দেখা গেছে, তার পর কিছুটা দাম কমাকে বিশেষজ্ঞরা একটি স্বাভাবিক 'মার্কেট কারেকশন' বা সমন্বয় হিসেবেই দেখছেন। সাম্প্রতিক উচ্চ মূল্যের পর এই পতনটি কোনো বিপজ্জনক সংকেত নয়, বরং বাজারের সাময়িক পুনর্বিন্যাস (Reset)।
ভবিষ্যতে সোনার দাম কোন দিকে যাবে?
বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সোনার বাজার দীর্ঘমেয়াদে শক্তিশালী করার মূল ভিত্তিগুলি এখনও বেশ মজবুত। আগামী দিনে সোনার দামে আরও বড় কোনো পতন দেখার সম্ভাবনা কম। বরং বছরের শেষের দিকে সোনার দাম আবার বাড়ার আশঙ্কাই বেশি:
সম্ভাব্য পূর্বাভাস: প্রতি আউন্স সোনার দাম ৪৫০০ থেকে ৫০০০ ডলারে পৌঁছতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ
সোনা অল্প সময়ের মধ্যে কেনাবেচা করে মুনাফা করার জিনিস নয়। এটি দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকি প্রতিরোধ করে, তার বিরুদ্ধে একটি সুরক্ষা। তাই যাঁরা বিনিয়োগ করতে চান, তাঁদের স্বল্পমেয়াদী লাভের কথা না ভেবে দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষার কথা ভেবে সঠিক পরিকল্পনা করা উচিত।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)