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হু হু করে কেন কমছে সোনার দাম? প্রতি আউন্সে ৪৪০০ ডলারের নীচে! আর কত নীচে নামবে সোনা?

Why Gold Prices Falling?: গত বছরের সর্বকালের রেকর্ড ভাঙা দামের পর ২০২৬ সালে সোনার দামে উল্লেখযোগ্য পতন দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে প্রতি আউন্স সোনার দাম ৪৪০০ ডলারের নীচে নেমে এসেছে-- যা জানুয়ারির শীর্ষ দামের তুলনায় ১০০০ ডলারের থেকেও বেশি কম! অবিশ্বাস্য নয়?

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 11, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:07 PM IST
হু হু করে কেন কমছে সোনার দাম? প্রতি আউন্সে ৪৪০০ ডলারের নীচে! আর কত নীচে নামবে সোনা?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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