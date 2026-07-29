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শুধু ডিগ্রিতেই মিলবে না চাকরি! বর্তমান যুগে কেন বাড়ছে কর্মদক্ষতার গুরুত্ব?

শুধুমাত্র ডিগ্রির সার্টিফিকেটই কি চাকরির নিশ্চয়তা দিতে পারে? বর্তমান পরিবর্তনশীল কাজের বাজারে কেবল ভালো রেজাল্ট নয়, প্রয়োজন সঠিক 'এমপ্লয়েবিলিটি' বা কর্মদক্ষতা! যোগাযোগ দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্বের মতো গুণাবলী কীভাবে গড়ে তুলবেন

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 29, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 02:27 PM IST
শুধু ডিগ্রিতেই মিলবে না চাকরি! বর্তমান যুগে কেন বাড়ছে কর্মদক্ষতার গুরুত্ব?

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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