Why Do Bad Things Keep Happening Explained: কেন জীবনে 'খারাপ' ঘটনা বারবার ঘটতেই থাকে? ভগবত গীতায় রয়েছে বিস্তারিত উত্তর...

Why Do Bad Things Keep Happening Explained: কেন জীবনে 'খারাপ' ঘটনা বারবার ঘটতেই থাকে? ভগবত গীতায় রয়েছে বিস্তারিত উত্তর...
Why Do Bad Things Keep Happening: কেন খারাপ জিনিস আমাদের সঙ্গে ঘটতেই থাকে? যারা সৎভাবে জীবনযাপন করার চেষ্টা করে, তারা কেন এখনও যন্ত্রণা ভোগ করে? ক্ষতি এবং অন্তহীন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়? এই সব প্রশ্নের উত্তর রয়েছে গীতাতেই...
জীবন কর্মক্ষেত্র, আরামের জায়গা নয়
গীতায় শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীকে 'ক্ষেত্র' বলেছেন। কর্মক্ষেত্র বুঝিয়েছেন তিনি (ভগবত গীতা ১৩.১-২)। এর অর্থ হল জীবন বৃদ্ধি, বিবর্তন এবং কর্মফলের জন্য তৈরি, নিরবচ্ছিন্ন স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নয়। বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাগুলি কোনও অসঙ্গতি নয়; এগুলি আত্মাকে শেখার এবং পরিমার্জন করার প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার অংশ। চ্যালেঞ্জ ছাড়া, বৃদ্ধি স্থবির হয়ে যেত। প্রতিটি অসুবিধাই পুরনো ধরন ছাড়িয়ে বিকশিত হওয়ার আহ্বান।
সংযুক্তির কারণে কষ্টের সূত্রপাত
কৃষ্ণ বারবার অর্জুনকে সতর্ক করে ছিলেন যে দুঃখের উৎপত্তি ঘটনা থেকে নয় বরং ফলাফলের প্রতি আসক্তি থেকে হয় (ভগবত গীতা ২.৪৭, ২.৭০)। যখন আমরা নির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষা, মানুষ বা ফলাফলের সঙ্গে আঁকড়ে থাকি, তখন আমরা নিজেদেরকে যন্ত্রণার জন্য দুর্বল করে তুলি। ক্ষতি, বিশ্বাসঘাতকতা বা ব্যর্থতা অসহনীয় বোধ করায়। কারণ আমরা আমাদের সুখকে ক্ষণস্থায়ী জিনিসের মধ্যে বিনিয়োগ করি। গীতা আমাদের উদাসীন হওয়া শেখায় না।
কর্মের নিয়ম আমাদের অভিজ্ঞতাকে রূপ দেয়
কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, সমস্ত কর্ম ফল দেয় এবং প্রতিটি আত্মা তার পূর্ববর্তী কর্মের পরিণতি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে (ভগবত গীতা ৪.১৭, ৯.১০)। খারাপ জিনিসগুলি প্রায়শই কর্মের প্রকাশ পায়, শাস্তি হিসাবে নয় বরং কর্মের স্বাভাবিক ভারসাম্য হিসাবে। এই দৃষ্টিকোণ আমাদের প্রশ্নটিকে 'কেন আমি?' থেকে 'আমি কী শিখতে চাই?- এ স্থানান্তরিত করে। গীতা কর্মকে বোঝা থেকে সুযোগে পরিণত করে - প্রতিটি অসুবিধা হল পুরনো ঋণ নিষ্কাশন করার এবং বুদ্ধিমান কর্মের মাধ্যমে আরও ভাল ভবিষ্যত গঠনের সুযোগ।
চ্যালেঞ্জগুলি অভ্যন্তরীণ শক্তি তৈরি করে
গীতা আদর্শ যোগীকে বর্ণনা করে 'দুখেষু অনুদ্বিগ্ন মনঃ' হিসাবে। কষ্টের মধ্যে অটল (ভগবত গীতা ৬.৭) থাকতে হবে। কষ্টগুলি আধ্যাত্মিক কসরতখানার মতো, যা মনকে স্থির থাকার প্রশিক্ষণ দেয়। পরীক্ষা ছাড়াই, ধৈর্য, স্থিতিস্থাপকতা এবং করুণার মতো গুণাবলী তাত্ত্বিক থাকবে। জীবনের ঘর্ষণ আত্মাকে উজ্জ্বল করে তোলে। এই কারণেই কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দেন না বরং তাকে স্পষ্টতা এবং শক্তির সাথে লড়াই করতে শেখান। তাহলে, ব্যথা শত্রু নয়, শিক্ষক হয়ে ওঠে।
আমরা যা 'খারাপ' বলি তা বৃহত্তর কল্যাণকে লুকিয়ে রাখতে পারে
কৃষ্ণ অর্জুনকে আশ্বস্ত করেন যে, ঐশ্বরিক পরিকল্পনা মানুষের বোধগম্যতার বাইরে কাজ করে (ভগবত গীতা ৯.১৩)। বর্তমানে যে ঘটনাগুলি ভয়াবহ বলে মনে হয় তা ভবিষ্যতের জন্য অদৃশ্য আশীর্বাদ বহন করতে পারে। গীতা আমাদের এই বিশ্বাস রাখতে উৎসাহিত করে যে এখানে একটি বৃহত্তর ক্রম রয়েছে। প্রায়শই, দুঃখকষ্ট ভ্রম ভেঙে দেয়, আমাদের উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করে, অথবা ঐশ্বরিকতার সাথে আমাদের সংযোগকে আরও গভীর করে। ধ্বংস হিসাবে যা প্রদর্শিত হয় তা আসলে ছদ্মবেশে রূপান্তর হতে পারে।
অহংকার যন্ত্রণাকে আরও বাড়িয়ে তোলে
মানুষের দুঃখকষ্টের অন্যতম মূলের কথা বলে (ভগবত গীতা ৩.২৭)। আমরা প্রতিকূলতার দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ বোধ করি। কারণ আমরা 'আমি' এবং 'আমার' মাধ্যমে সবকিছু দেখতে পাই। যখন অহংকার প্রাধান্য পায়, তখন প্রতিটি ক্ষতি ধ্বংসের মতো অনুভূত হয়। কিন্তু কৃষ্ণ শিক্ষা দেন যে 'আত্মাকারা'। আত্মন বলতে বোঝায় চিরন্তন এবং পার্থিব ঘটনা দ্বারা অস্পৃশ্য (ভগবদগীতা ২.২০)। এই সত্যটি মনে রাখলে যন্ত্রণার খপ্পর সঙ্কুচিত হয়। অহং-চেতনা থেকে আত্মা-চেতনায় স্থানান্তরিত হয়ে, আমরা কষ্টকে বিশাল সমুদ্রের অস্থায়ী তরঙ্গ হিসেবে দেখি।
আত্মসমর্পণ দুঃখকে রূপান্তরিত করে
গীতার চূড়ান্ত শিক্ষায়, কৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানিয়েছেন (ভগবত গীতা ১৮.৬৬)। আত্মসমর্পণের অর্থ নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণ নয়। এর অর্থ হল জীবন পরিচালনাকারী ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তার উপর আস্থা রাখা, এমনকি যখন আমরা সম্পূর্ণ চিত্র দেখতে পাই না। এই আত্মসমর্পণ দুঃখকে ভক্তিতে রূপান্তরিত করে। ব্যথা আর অর্থহীন বোঝা থাকে না এবং একটি উৎসর্গে পরিণত হয় - ব্যক্তিগত লাভ বা ক্ষতির চেয়েও বড় কিছুর সাথে নিজেদেরকে একত্রিত করার একটি উপায়।
অসহ্যের মধ্যে অর্থ খুঁজে বের করা
ভগবত গীতা জীবনকে আবৃত করে না। এটি স্বীকার করে যে দুঃখ অনিবার্য, তবে এটি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকেও রূপান্তরিত করে। ব্যথা আর অর্থহীন বাধা নয়; এটি আত্মার বিবর্তনের অংশ। খারাপ জিনিসগুলি ঘটতে থাকে কারণ মহাবিশ্ব অন্যায্য নয়, বরং কারণ তারা আমাদের জাগ্রত করার, মায়া থেকে বিচ্ছিন্ন করার এবং আমাদের প্রকৃত সত্তার কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার লুকানো সম্ভাবনা বহন করে। যখন আমরা জীবনের লড়াইয়ের মুখোমুখি হই স্থিরতা, প্রজ্ঞা এবং আত্মসমর্পণের সাথে - যেমন কৃষ্ণ শিক্ষা দেন -তখন 'আমরা', 'কেন আমি?' জিজ্ঞাসা করা বন্ধ করি এবং 'এর মধ্য দিয়ে আমি কী হতে চাই?' আবিষ্কার করতে শুরু করি। সেই পরিবর্তন শাস্তি থেকে কষ্টকে অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার পথে পরিণত করে।
