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বিশ্বের 'রিচেস্ট ম্যান' ইলন মাস্ক, ট্রিলিয়ন ডলারের মালিক! তবুও কেন ভাড়ার বাড়িতে থাকেন? মা দেখলেন ছেলে ঘুমিয়ে গ্যারেজে!

বিশ্বের 'রিচেস্ট ম্যান' ইলন মাস্ক, প্রথম লক্ষ কোটিপতি ধনকুবেরও...তাহলে কেন আজও ভাড়ার বাড়িতেই থাকেন? মা বাড়ি গিয়ে দেখলেন ছেলে ঘুমিয়ে গ্যারেজে! 

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 05, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:12 PM IST
বিশ্বের 'রিচেস্ট ম্যান' ইলন মাস্ক, ট্রিলিয়ন ডলারের মালিক! তবুও কেন ভাড়ার বাড়িতে থাকেন? মা দেখলেন ছেলে ঘুমিয়ে গ্যারেজে!
Image Credit: মাস্কের সাদামাট জীবন!

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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