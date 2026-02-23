Gold Price sudden hike reason Explainer: আশা কি নেই? কমতে কমতেও কেন আবার বিরাট বেড়ে গেল সোনার দাম! কারণ জানলে চমকে উঠবেন...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sudden Gold Price climbing reason:  সোনার দাম বৃদ্ধি নিয়ে বিরোধীরা যখন সরব, তখন নির্মলা সীতারামন বিষয়টিকে অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, সোনার দাম নির্ধারণে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারের চেয়ে আন্তর্জাতিক বাজারের ভূমিকা অনেক বেশি।

নবনীতা সরকার | Updated By: Feb 23, 2026, 08:10 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যবিত্তের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে সোনা। গত কয়েক মাস ধরে হু হু করে বাড়ছে এই মূল্যবান ধাতুর দাম। ভারতে বিয়ের মরশুম হোক বা উৎসব—সোনার চাহিদা সবসময়ই তুঙ্গে থাকে। কিন্তু বর্তমান বাজারে সোনার দাম যে হারে বাড়ছে, তাতে কপালে ভাঁজ পড়েছে সাধারণ মানুষের। এই অগ্নিমূল্য পরিস্থিতির মাঝে অবশেষে মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। কেন সোনা এত দামি হচ্ছে এবং এর পেছনে আন্তর্জাতিক সমীকরণ ঠিক কী, তা নিয়ে আলোকপাত করেছেন তিনি।

সোনার দাম বৃদ্ধির নেপথ্যের কারণ

অর্থমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতা যে সরাসরি ভারতের বাজারে প্রভাব ফেলছে, তা তাঁর কথায় স্পষ্ট।

১. ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা:

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে একাধিক যুদ্ধ এবং রাজনৈতিক উত্তেজনা চলছে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে এক ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর মতে, যখনই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ডামাডোল তৈরি হয়, বিনিয়োগকারীরা শেয়ার বাজার বা মুদ্রার চেয়ে ‘সোনা’কে নিরাপদ বিনিয়োগ (Safe Haven) হিসেবে বেছে নেন। এই অতিরিক্ত চাহিদাই দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে।

২. কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর সোনা মজুত:

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো (যেমন ভারতের RBI বা চিনের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক) তাদের বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার সুরক্ষিত রাখতে প্রচুর পরিমাণে সোনা কিনছে। এই বড় মাপের কেনাকাটা বিশ্ববাজারে সোনার জোগান কমিয়ে দিচ্ছে, যার ফলে দাম বাড়ছে।

৩. মুদ্রাস্ফীতি ও ডলারের প্রভাব:

বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতির কারণে মুদ্রার মান কমছে। অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে, ডলারের তুলনায় অন্যান্য মুদ্রার মান যখন ওঠানামা করে, তখন সোনা একটি স্থিতিশীল সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। মানুষ তাদের জমানো টাকার মান ধরে রাখতে সোনা কিনছেন।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের পর্যবেক্ষণ

সোনার দাম বৃদ্ধি নিয়ে বিরোধীরা যখন সরব, তখন নির্মলা সীতারামন বিষয়টিকে অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, সোনার দাম নির্ধারণে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারের চেয়ে আন্তর্জাতিক বাজারের ভূমিকা অনেক বেশি।

তিনি বলেন, ভারত সোনার অন্যতম বড় আমদানিকারক দেশ। আন্তর্জাতিক স্তরে দাম বাড়লে ভারতের বাজারে তার প্রভাব পড়া অনিবার্য। তবে সরকার আমদানিশুল্ক (Import Duty) কমানোর মতো পদক্ষেপ নিয়ে বাজার কিছুটা স্থিতিশীল করার চেষ্টা করলেও, বিশ্ববাজারের বড় ঢেউকে আটকানো সবসময় সম্ভব হয় না। অর্থমন্ত্রীর মতে, সাধারণ মানুষকে বুঝতে হবে যে এটি একটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের অংশ।

ভারতীয় বাজারে প্রভাব

ভারতে সোনা কেবল গয়না নয়, এটি একটি বড় বিনিয়োগ মাধ্যম। বিশেষ করে গ্রামবাংলার মানুষের কাছে সোনা বিপদের বন্ধু। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে:

মধ্যবিত্তের সংকট: গয়না কেনা এখন সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে।

বিয়েবাড়ির বাজেট: বিয়ের মরশুমে সোনার গয়না কিনতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে পরিবারগুলো। বাজেটে কাটছাঁট করতে হচ্ছে সোনার পরিমাণের ওপর।

বিকল্প বিনিয়োগ: ডিজিটাল গোল্ড বা গোল্ড ইটিএফ (ETF)-এর দিকে ঝুঁকছেন অনেক তরুণ বিনিয়োগকারী।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা: দাম কি কমবে?

বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, যতক্ষণ না আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমিত হচ্ছে এবং সুদের হার নিয়ে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ স্পষ্ট কোনো ইঙ্গিত দিচ্ছে, ততক্ষণ সোনার দাম কমার সম্ভাবনা কম। অর্থমন্ত্রীও স্পষ্ট করেছেন যে, সরকার পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। তবে বাজারের স্বাভাবিক নিয়মেই এক সময় এই দাম থিতু হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

সোনার দাম বৃদ্ধি কেবল একটি অর্থনৈতিক ইস্যু নয়, এটি ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের ব্যাখ্যা থেকে পরিষ্কার যে, এই মূল্যবৃদ্ধি ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতা নয়, বরং বিশ্ব অর্থনীতির অস্থিরতার প্রতিফলন। সাধারণ মানুষকে এখন আরও বিচার-বুদ্ধি খাটিয়ে সোনা কেনা বা বিনিয়োগ করার পরামর্শ দিচ্ছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

