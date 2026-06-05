জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লম্বাটানা ছুটির আমেজে সপরিবারে বাড়ি ছেড়ে ঘুরতে যাওয়ার আনন্দই আলাদা। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক দিন পর বাড়ি ফিরে যখন দেখা যায় ফ্রিজে রাখা খাবার দাবার নষ্ট হয়ে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, তখন পুরো আনন্দের মেজাজটাই বিগড়ে যায়।
দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা পাওয়ার কাটের কারণে ফ্রিজের খাবার পচে বিষাক্ত হয়ে গেলেও বাইরে থেকে তা সহজে বোঝা যায় না। এই মারাত্মক সমস্যা থেকে বাঁচতেই সমাজমাধ্যমে ইদানীং ভাইরাল হয়েছে ১ টাকার কয়েনের একটি জাদুকরী ও বৈজ্ঞানিক টোটকা।
বাড়ি থেকে দূরে কোথাও যাওয়ার আগে ফ্রিজারে মাত্র একটি কয়েন রেখে দিলেই চটজলদি বুঝে যাওয়া সম্ভব ফ্রিজের খাবার খাওয়ার উপযুক্ত আছে কিনা।
কী ভাবে কাজ করে এই ‘কয়েন ট্রিক’?
এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত সহজ এবং এর জন্য কোনও দামি যন্ত্রপাতির প্রয়োজন নেই। পুরো প্রক্রিয়াটি নিচে ধাপে ধাপে দেওয়া হলো:
ধাপ ১: প্রথমে একটি কাচের বা প্লাস্টিকের গ্লাসে বা বাটিতে সাধারণ জল ভরে তা ফ্রিজারে রেখে দিন।
ধাপ ২: জলটি সম্পূর্ণ জমে শক্ত বরফে পরিণত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।ধাপ ৩: এবার সেই শক্ত বরফের ওপর ১ টাকার একটি সাধারণ কয়েন রেখে দিন এবং বাটিটি পুনরায় ফ্রিজারের ভেতরেই রেখে দিন।
কয়েনটি যদি বরফের ওপরেই থাকে: এর অর্থ আপনার অনুপস্থিতিতে বিদ্যুৎ পরিষেবা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল অথবা অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য বিদ্যুৎ গিয়েছিল। ফ্রিজের ভেতরের খাবার সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং তা নিশ্চিন্তে খাওয়ার যোগ্য।
কয়েনটি যদি বরফের মাঝখানে আটকে থাকে: এর অর্থ বেশ কিছুক্ষণের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, যার ফলে ফ্রিজারের বরফ আংশিক গলে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে খাবারটি খুব দ্রুত খেয়ে নেওয়া উচিত অথবা খাওয়ার আগে ভালো করে পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার।
কয়েনটি যদি বাটির একদম তলায় চলে যায়: এর অর্থ আপনার এলাকায় দীর্ঘ সময় ধরে পাওয়ার কাট বা লোডশেডিং ছিল। দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ না থাকায় বরফ পুরো গলে জল হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে কয়েনটি নিচে পড়ে যায়। পরে বিদ্যুৎ এলে সেই জল আবার জমে বরফ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় ফ্রিজে থাকা খাবার সম্পূর্ণ নষ্ট ও বিষাক্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাই খাবারগুলি অবিলম্বে ফেলে দেওয়া উচিত।
কেন এই সতর্কতা জরুরি?
অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে, বাড়ি ফেরার পর যদি দেখা যায় ফ্রিজ ঠিকঠাক চলছে এবং লাইট জ্বলছে, তাহলে খাবার নষ্ট হলো কীভাবে?
আসলে, আপনার অনুপস্থিতিতে হয়তো টানা ১০-১২ ঘণ্টা বিদ্যুৎ ছিল না। সেই দীর্ঘ সময়ে ফ্রিজের ভেতরের তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে মাছ, মাংস বা দুগ্ধজাত খাবারে মারাত্মক ব্যাকটেরিয়া জন্ম নেয়। পরে বিদ্যুৎ চলে এলে ফ্রিজ আবার ঠান্ডা হয়ে যায় এবং খাবারটি পুনরায় জমে যায়।
বাইরে থেকে দেখে এই বিপজ্জনক পরিবর্তন বোঝার কোনো উপায় থাকে না।তাই এই বর্ষা বা গরমের মরশুমে দীর্ঘদিনের জন্য বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে ফ্রিজারে এই ১ টাকার কয়েন রাখার টোটকাটি অবশ্যই ব্যবহার করুন।
এটি কোনও কুসংস্কার নয়, বরং স্রেফ একটি কয়েনের অবস্থান দেখেই আপনি আপনার পরিবারের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাকে নিশ্চিত করতে পারবেন।
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