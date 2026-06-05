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1 rupee coin magic trick: বাড়ি থেকে বেরনোর আগে রোজ ডিপ ফ্রিজে একটা এক টাকার কয়েন রাখুন: ম্যাজিক হবে আপনার জীবনে

Viral Tips: বাড়ি থেকে দূরে কোথাও যাওয়ার আগে ফ্রিজারে মাত্র একটি কয়েন রেখে দিলেই চটজলদি বুঝে যাওয়া সম্ভব ফ্রিজের খাবার খাওয়ার উপযুক্ত আছে কিনা।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 05, 2026, 09:47 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 09:47 PM IST
1 rupee coin magic trick: বাড়ি থেকে বেরনোর আগে রোজ ডিপ ফ্রিজে একটা এক টাকার কয়েন রাখুন: ম্যাজিক হবে আপনার জীবনে

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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