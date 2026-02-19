English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Gold Rate Today: গল্প হলেও সত্যি! সোনার দাম কমতে কমতে কত হল? লক্ষ্মীবারে হলুদ ধাতুর মূল্য জানলে আপনার চোখ কপালে উঠবে...

Gold Price Fall or Climb: বিনিয়োগকারীদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, ২০২৬ সালের ২৯ জানুয়ারি ভারতে সোনার দাম সর্বকালের উচ্চতায় (All-time High) পৌঁছেছিল। ওই সময় ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ১,৭৯,০১০ টাকায় উঠেছিল। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Feb 19, 2026, 02:01 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লক্ষ্মীবারে ভারতের বাজারে সোনার দামে বড় লাফ – মধ্যবিত্তের কপালে চিন্তার ভাঁজ

বিশ্বজুড়ে চলমান অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে সোনা বরাবরই নিরাপদ বিনিয়োগের প্রথম পছন্দ। বিশেষ করে যখন বিশ্ববাজারের অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়, তখন বিনিয়োগকারীরা শেয়ার বাজার বা মুদ্রার চেয়ে ‘সেফ-হ্যাভেন অ্যাসেট’ হিসেবে সোনাকেই বেশি বিশ্বাস করেন। ২০২৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার অর্থাৎ লক্ষ্মীবারে ভারতীয় বাজারে সোনার দামে এক বিশাল উল্লম্ফন দেখা গেছে। গত কয়েকদিনের স্থিতিশীলতার পর আজ একলাফে সোনার দাম অনেকটা বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ ক্রেতা ও গয়না ব্যবসায়ীদের মধ্যে নতুন করে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতের প্রধান শহরগুলোতে আজ ২৪ ক্যারেট (খাঁটি সোনা), ২২ ক্যারেট (অলঙ্কার সোনা) এবং ১৮ ক্যারেট সোনার দামে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। নিচে শহরভিত্তিক দরের বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেওয়া হলো:

১. কলকাতা (Kolkata):

তিলোত্তমা কলকাতায় আজ সোনার দাম গতকালের তুলনায় অনেকটা বেড়েছে।

১৮ ক্যারেট: প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম ১,১৭,৩৭০ টাকা (গতকালের চেয়ে ১৭২০ টাকা বেশি)।

২২ ক্যারেট: প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম ১,৪৩,৪৫০ টাকা (গতকালের চেয়ে ২১০০ টাকা বেশি)।

২৪ ক্যারেট: প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম ১,৫৬,৪৯০ টাকা (গতকালের চেয়ে ২২৯০ টাকা বেশি)।

২. মুম্বাই ও হায়দরাবাদ (Mumbai & Hyderabad):

ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বাই এবং দক্ষিণের শহর হায়দরাবাদে আজ সোনার দর কলকাতার মতোই রেকর্ড করা হয়েছে। এখানেও ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,৪৩,৪৫০ টাকা এবং ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৫৬,৪৯০ টাকায় পৌঁছেছে।

৩. চেন্নাই (Chennai):

অন্যান্য বড় শহরের তুলনায় চেন্নাইতে আজ সোনার দাম সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। এখানে ২২ ক্যারেট সোনার প্রতি ১০ গ্রামের দাম ১,৪৫,০০০ টাকা (বৃদ্ধি ২৭০০ টাকা) এবং ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৫৮,১৮০ টাকা (বৃদ্ধি ২৯৪০ টাকা)।

৪. দিল্লি, জয়পুর ও পাটনা:

রাজধানী দিল্লিতে আজ ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৫৪,৩৪০ টাকার ঘরে থাকলেও রাজস্থানের জয়পুর এবং বিহারের পাটনায় দামের ঊর্ধ্বগতি বজায় ছিল। জয়পুরে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৫৬,৬৪০ টাকা এবং পাটনায় ১,৫৬,৫৪০ টাকা প্রতি ১০ গ্রাম হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে।

কেন এই দামের আকাশছোঁয়া বৃদ্ধি?

ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে সোনার দামের এই বড় পার্থক্যের এবং আকাশছোঁয়া বৃদ্ধির পেছনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে:

আন্তর্জাতিক প্রভাব: বিশ্ববাজারে সোনার স্পট মূল্য (Spot Gold Price) আজ প্রায় ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি আউন্স ৪,৯১৮.৬৪ ডলারে পৌঁছেছে। বৈশ্বিক বাজারে এই দামের প্রভাব সরাসরি ভারতীয় বাজারে পড়েছে।

কর ও শুল্কের তারতম্য: ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে স্থানীয় কর (State Taxes) এবং অক্ট্রয় ডিউটি আলাদা হওয়ার কারণে শহরভেদে দামে পার্থক্য দেখা যায়। এছাড়া সোনা ব্যবসায়ীদের এসোসিয়েশন নির্ধারিত চার্জও একটি বড় ফ্যাক্টর।

ডলারের অবস্থান: আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কিন ডলারের মূল্যের ওঠানামা সোনার দামকে সরাসরি প্রভাবিত করে। ডলার কিছুটা দুর্বল হলেই সোনার চাহিদা ও দাম বেড়ে যায়।

ঐতিহাসিক রেকর্ড বনাম বর্তমান চিত্র

বিনিয়োগকারীদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, ২০২৬ সালের ২৯ জানুয়ারি ভারতে সোনার দাম সর্বকালের উচ্চতায় (All-time High) পৌঁছেছিল। ওই সময় ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ১,৭৯,০১০ টাকায় উঠেছিল। বর্তমান দাম সেই চূড়া থেকে কিছুটা কম হলেও আজকের আকস্মিক বৃদ্ধি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে বাজার আবারও অস্থিরতার দিকে যাচ্ছে। বড় বিনিয়োগকারীরা যখনই বাজার থেকে মুনাফা বা ‘প্রফিট বুকিং’ শুরু করেন, তখনই দামে কিছুটা স্থিতিশীলতা বা সাময়িক পতন দেখা যায়।

ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ পরামর্শ

বাজার বিশ্লেষকদের মতে, যারা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের কথা ভাবছেন, তাদের জন্য সোনা এখনো সেরা বিকল্প। তবে যারা সাধারণ প্রয়োজনে গয়না কিনতে চান, তাদের জন্য কিছু টিপস:

১. হলমার্ক দেখে কিনুন: সোনার দাম যাই হোক না কেন, বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করতে বিআইএস (BIS) হলমার্ক অবশ্যই যাচাই করবেন।
 

২. ২২ ক্যারেট বনাম ২৪ ক্যারেট: গয়না তৈরির জন্য ২২ ক্যারেট সোনাই আদর্শ। বিনিয়োগের জন্য ২৪ ক্যারেট বা ডিজিটাল গোল্ড বেশি লাভজনক।
 

৩. বাজার যাচাই: সোনার দাম প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়। তাই বড় কোনো কেনাকাটার আগে অন্তত ২-৩ দিনের দামের প্রবণতা লক্ষ্য করা উচিত।

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর এই বড় দরবৃদ্ধি নির্দেশ করছে যে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সমীকরণ সোনার বাজারে বড় পরিবর্তন আনছে। লক্ষ্মীবারে সোনার এই ‘লক্ষ্মীলাভ’ বিনিয়োগকারীদের মুখে হাসি ফোটালেও সাধারণ ক্রেতাদের পকেটে টান দিচ্ছে। আগামী দিনগুলোতে সোনার দাম আরও বাড়বে নাকি সংশোধন (Correction) হবে, তা নির্ভর করবে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিদ্ধান্তের ওপর। তবে আপাতত ভারতীয় বাজারে সোনার উজ্জ্বল্য যে আরও বাড়ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

