/Zee Sports Channels: খেলাধুলো সম্প্রচারে আরও বড় পদক্ষেপ জিল-এর, আসছে ৪টি নতুন ‘Unite8 Sports’ চ্যানেল

Unite8 Sports: দীর্ঘদিন ধরেই জি তাদের সাধারণ বিনোদন চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন বড় ক্রীড়া অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্প্রচার করে আসছিল। বিপুল দর্শকপ্রিয়তা পাওয়ার পর, এবার স্পোর্টস ইকোসিস্টেমে আরও সুনির্দিষ্ট ও পেশাদারভাবে পা রাখতেই এই নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় বিনোদন ও প্রযুক্তি জগতের অন্যতম প্রধান সংস্থা জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড (Z) ক্রীড়া সম্প্রচারের দুনিয়ায় নিজেদের আধিপত্য আরও বাড়াতে এক বড় ঘোষণা করল। দর্শকদের জন্য উচ্চমানের এবং আকর্ষণীয় ক্রীড়া সামগ্রী পৌঁছে দিতে সংস্থাটি চালু করতে চলেছে তাদের নতুন ডেডিকেটেড স্পোর্টস চ্যানেল পোর্টফোলিও — ‘Unite8 Sports’। এবার স্পোর্টস ইকোসিস্টেমে আরও সুনির্দিষ্ট ও পেশাদারভাবে পা রাখতেই এই নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
কী থাকছে এই নতুন উদ্যোগে?
গ্রাহকদের ভিন্ন স্বাদের কথা মাথায় রেখে সংস্থাটি মোট ৪টি নতুন স্পোর্টস চ্যানেল লঞ্চ করতে চলেছে:
হিন্দি ভাষায়: Unite8 Sports 1 এবং Unite8 Sports 1 HD
ইংরেজি ভাষায়: Unite8 Sports 2 এবং Unite8 Sports 2 HD
এই চ্যানেলগুলিতে ফুটবল, কবাডি, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, কুস্তি, বক্সিং এবং কমব্যাট স্পোর্টস সহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জনপ্রিয় খেলার সরাসরি সম্প্রচার ও বিশেষ অনুষ্ঠান দেখা যাবে। চ্যানেলগুলি চালুর জন্য ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে।
নতুন নেতৃত্বের কাঁধে দায়িত্ব
সংস্থার মানবসম্পদ ও অভ্যন্তরীণ দক্ষতাকে আরও জোরদার করতে একটি বড় রদবদল করা হয়েছে। জি-এর মারাঠি সিনেমা ক্লাস্টার (লিনিয়ার এবং স্টুডিও ব্যবসা) সফলভাবে পরিচালনা করার পর, এবার ভাবেশ জানাভলেকর-কে ‘Unite8 Sports’ চ্যানেলের চিফ বিজনেস অফিসার (CBO) হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর গভীর ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা ও কৌশলগত দূরদর্শিতা জিল-এর স্পোর্টস ব্যবসাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
দায়িত্ব নেওয়ার পর ভাবেশ জানাভলেকর বলেন:
"ভারতের মতো বিশাল দেশে এমন সব খেলার চাহিদা বাড়ছে যা বিশ্বমানের, অথচ এদেশের মাটির সঙ্গে যুক্ত। আমাদের দেশে লাইভ স্পোর্টস দেখার প্রবণতা দ্রুত গতিতে বাড়ছে। ৪টি নতুন লিনিয়ার চ্যানেল চালু করা আমাদের কনটেন্ট পোর্টফোলিওকে আরও বৈচিত্র্যময় করে তোলার এবং উদীয়মান সুযোগগুলোকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসাকে আরও বড় করার একটি কৌশলগত পদক্ষেপ।"
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ (FIFA World Cup 2026) নিয়ে বড় চমক
ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য আরও একটি বড় খবর হলো, ভারতের বুকে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর ম্যাচগুলি সরাসরি সম্প্রচার এবং স্ট্রিম করার জন্য বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা 'ফিফা' (FIFA)-র সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে জি। নতুন এই স্পোর্টস পোর্টফোলিও লঞ্চের মাধ্যমে জিল (Z) ক্রীড়া সম্প্রচারের ক্ষেত্রে এক বড়সড় বিপ্লব আনতে চলেছে, যা আগামী দিনে দর্শকদের জন্য এক অনন্য অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করবে।
