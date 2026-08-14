/জি এন্টারটেইনমেন্টের জন্য বড় স্বস্তি! সেবির নির্দেশ স্থগিত করে ৩,৪১৩ কোটি টাকা তোলার অনুমতি দিল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI)-র নিষেধাজ্ঞাকে বড় ধাক্কা দিয়ে সিকিউরিটিজ আপিল ট্রাইব্যুনাল (SAT)-এর অন্তর্বর্তীকালীন রায়ে বিরাট স্বস্তি পেল দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মিডিয়া ও টেকনোলজি জায়ান্ট জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড (ZEEL)। ট্রাইব্যুনাল সেবির বাজার-প্রবেশ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করায়, এখন কোম্পানির পরিকল্পিত তহবিল সংগ্রহের পথে আর কোনও আইনি বাধা রইল না।
SAT-এর অন্তর্বর্তীকালীন রায়
জিল-এর প্রস্তাবিত তহবিল সংগ্রহের ওপর সেবি যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল, তার ফলে তীব্র অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু কোম্পানিটি এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সিকিউরিটিজ আপিল ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হয়। শুনানির পর ট্রাইব্যুনাল কোম্পানির পক্ষেই অন্তর্বর্তীকালীন রায় দেয় এবং সেবির নিষেধাজ্ঞার কার্যকারিতাকে স্থগিত করে দেয়। এর ফলে জিইএল-এর প্রেফারেনশিয়াল ওয়ারেন্ট ইস্যু করার পথ সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে গেল।
৩,৪১৩ কোটি টাকার তহবিল সংগ্রহের রূপরেখা
প্রস্তাবিত এই লেনদেনের আওতায় জিল একটি প্রমোটর গ্রুপ কোম্পানি—‘সানব্রাইট মরিশাস ইনভেস্টমেন্টস’-কে প্রেফারেনশিয়াল ওয়ারেন্ট ইস্যু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোম্পানি মোট ৩,৪১৩ কোটি টাকা মূলধন সংগ্রহ করতে চাইছে। কোম্পানির যুক্তি অনুযায়ী, এই তহবিল সংগ্রহ অত্যন্ত জরুরি এবং এটি কোম্পানির আর্থিক অবস্থাকে আরও সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করতে বড় ভূমিকা পালন করবে।
সেবির নিষেধাজ্ঞার যৌক্তিকতা নিয়ে SAT-এর প্রশ্ন
মামলার শুনানিকালে ট্রাইব্যুনাল সেবির পদক্ষেপ নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলে। ট্রাইব্যুনাল জানতে চায় যে, যদি কোম্পানিটিকে দুই মাস পরে তহবিল সংগ্রহ করার অনুমতি দেওয়াই হয়, তবে ঠিক কী কারণে তাকে এখনই এই কাজ থেকে বিরত রাখা হচ্ছে? আদালত সেবির এই নিষেধাজ্ঞার ভিত্তি ও সময় নির্ধারণ নিয়েও প্রশ্ন তোলে এবং এর টাইমিং নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে।
সেবির পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞা এবং বর্তমান পরিস্থিতি
এর আগে সেবি জিল-কে দুই মাসের জন্য সিকিউরিটিজ বাজার থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছিল। পাশাপাশি কোম্পানির শীর্ষ আধিকারিক পুণিত গোয়েঙ্কার ওপর এক বছরের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। এই সমস্ত পদক্ষেপের ফলেই কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের প্রক্রিয়া থমকে গিয়েছিল। বর্তমান রায়ে তহবিল সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কোম্পানি এখন আগামী ২১ আগস্ট পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সুযোগ পাচ্ছে। একই সঙ্গে কোম্পানিকে এক সপ্তাহের মধ্যে নির্ধারিত জরিমানা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আইনি ও আর্থিক বিশেষজ্ঞদের মতামত
ম্যানেজিং পার্টনার, ক্যাপস্টোন লিগ্যাল আশীষ কে সিং বলেন, এটি একটি অত্যন্ত স্বাগত জানানোর মতো সিদ্ধান্ত। তাঁর মতে, সেবির নির্দেশ এবং কোম্পানি আইন সম্পূর্ণ আলাদা দুটি বিষয়। আদালত স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করেছে যে সেবির এই নির্দেশ জারির সময়টি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ম্যানেজিং পার্টনার, মাদান ল অফিসেস জি পি মদানের কথায়, পথ এখন পুরোপুরি পরিষ্কার। স্বল্পমেয়াদী আর্থিক উপকরণগুলি এই সময়ে ডিভিডেন্ড প্রদান এবং দৈনন্দিন খরচ মেটানোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি কোম্পানির জন্য একটি বিরাট স্বস্তি। প্রাক্তন সেবি আধিকারিক দীপক সাচেতি বলেন, তালিকাভুক্ত সংস্থায় প্রমোটরদের তরফ থেকে পুঁজি বিনিয়োগ সবসময়ই সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষা করে। এই রায় প্রত্যাশিত পথেই এসেছে।
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