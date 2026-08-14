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জি এন্টারটেইনমেন্টের জন্য বড় স্বস্তি! সেবির নির্দেশ স্থগিত করে ৩,৪১৩ কোটি টাকা তোলার অনুমতি দিল

ZEEL: সেবির নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করে জি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডকে ৩,৪১৩ কোটি টাকা তহবিল সংগ্রহের অনুমতি দিয়েছে সিকিউরিটিজ আপিল ট্রাইব্যুনাল (SAT)। প্রমোটর সংস্থার মাধ্যমে প্রেফারেনশিয়াল ওয়ারেন্ট ইস্যু করে মূলধন জোগাড়ের এই পদক্ষেপে কোম্পানির আর্থিক ভিত্তি আরও মজবুত হবে। আদালতের এই অন্তর্বর্তীকালীন রায়কে বড় স্বস্তি হিসেবে দেখছে ওয়াকিবহাল মহল।

Published: Aug 14, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:59 PM IST
জি এন্টারটেইনমেন্টের জন্য বড় স্বস্তি! সেবির নির্দেশ স্থগিত করে ৩,৪১৩ কোটি টাকা তোলার অনুমতি দিল
Image Credit: ফাইল ছবি

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জি এন্টারটেইনমেন্টের জন্য বড় স্বস্তি! সেবির নিষেধাজ্ঞায় স্থগিতাদেশ SAT-এর
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