Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /লাইফ স্টাইল
  • /ভারতীয় ফুটবলে এবার ‘জি’-এর এন্ট্রি! বিশ্বকাপকে পাখির চোখ করে বিরাট ঘোষণা

ভারতীয় ফুটবলে এবার ‘জি’-এর এন্ট্রি! বিশ্বকাপকে পাখির চোখ করে বিরাট ঘোষণা

FIFA World Cup 2034: ২০৩৪-এর বিশ্বকাপই লক্ষ্য! ভারতীয় ফুটবলের ভোলবদলে জি ৫-এর মহা উদ্যোগ। দেশের তরুণ প্রতিভাদের বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ দিতে এক জোট জি ৫ এবং ফিফা। দেশজুড়ে নতুন লিগ ও ফুটবল একাডেমি গড়ছে ‘জি’। 

Published: Jun 18, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:11 PM IST
ভারতীয় ফুটবলে এবার ‘জি’-এর এন্ট্রি! বিশ্বকাপকে পাখির চোখ করে বিরাট ঘোষণা

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভারতীয় ফুটবলে এবার ‘জি’-এর এন্ট্রি! বিশ্বকাপকে পাখির চোখ করে বিরাট ঘোষণা
FIFA World Cup 20344 min ago
2
El Nino7 min ago
3
Aroop Biswas Letter Controversy26 min ago
4
FIFA World Cup 202626 min ago
5
EPFO30 min ago