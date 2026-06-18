/ভারতীয় ফুটবলে এবার ‘জি’-এর এন্ট্রি! বিশ্বকাপকে পাখির চোখ করে বিরাট ঘোষণা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় ফুটবলের মানোন্নয়ন এবং বিশ্বমঞ্চে দেশের নাম উজ্জ্বল করতে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করল জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড (Zee)। মুম্বইয়ে এক বিবৃতিতে সংস্থার সিইও (CEO) পুনিত গোয়েঙ্কা জানান, আগামী ২০৩৪ সালের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা— উভয় বিভাগের ভারতীয় ফুটবল দলকে ফিফা (FIFA) বিশ্বকাপে খেলার যোগ্য করে তোলাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য।
কী এই নতুন উদ্যোগ?
জি-এর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম Zee 5-এর ফুটবলপ্রেমী গ্রাহকদের হাত ধরেই এই বিপ্লব আসতে চলেছে। কোম্পানি ঘোষণা করেছে যে, জি ৫-এর ফুটবল সংক্রান্ত সাবস্ক্রিপশন বা গ্রাহকভুক্তি থেকে অর্জিত আয়ের ১৫ শতাংশ সরাসরি ভারতীয় ফুটবলের উন্নয়নে খরচ করা হবে। এর ফলে প্রত্যেক গ্রাহক দেশের তরুণ ফুটবল প্রতিভাদের তুলে আনার এই মহৎ কর্মযজ্ঞে সরাসরি অবদান রাখার সুযোগ পাবেন।
পরিকল্পনার মূল দিকগুলি
দেশের প্রতিটি কোণ থেকে তরুণ ও প্রতিভাবান ফুটবলারদের খুঁজে বের করে তাঁদের উন্নত মানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।
শহর, জেলা এবং রাজ্য স্তরে নতুন ও স্কেলেবল ফুটবল লিগ চালু করা হবে, যাতে অনূর্ধ্ব যুব সমাজ শুরু থেকেই প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে বড় হতে পারে। ফিফার সঙ্গে ২০৩৪ সাল পর্যন্ত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিশ্বমানের ফুটবল ফেডারেশন এবং দেশীয় অ্যাসোসিয়েশনগুলির সাথে যৌথভাবে কাজ করবে জি। ফুটবলকে তরুণ প্রজন্মের কাছে একটি আকর্ষণীয় কেরিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে দেশ-বিদেশের নামী ফুটবল বিশেষজ্ঞদেরও এই প্রকল্পে যুক্ত করা হবে।
ক্রিকেটের পর এবার ফুটবলেও এক আমূল পরিবর্তন আনতে বদ্ধপরিকর জি। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুব সমাজকে শক্তিশালী ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে এবং ভারতকে বিশ্ব ফুটবলের মানচিত্রে এক নম্বরে নিয়ে যেতে এই যৌথ প্রচেষ্টা এক নতুন যুগের সূচনা করবে।
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