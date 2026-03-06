Google Techie: বেঙ্গালুরুতে একজনের মাসিক খরচ ১.৪৩ লক্ষ টাকা! গুগলকর্মীর আয়ব্যয়ের হিসেব দেখে স্তম্ভিত নেটপাড়া...

Google Techie: বেঙ্গালুরুতে একজনের মাসিক খরচ ১.৪৩ লক্ষ টাকা! গুগলকর্মীর আয়ব্যয়ের হিসেব দেখে স্তম্ভিত নেটপাড়া...
Google Techie: ওই কর্মীর দাবি, তিনি খুব একটা বিলাসবহুল জীবন কাটান না। তা সত্ত্বেও বেঙ্গালুরুর মতো শহরে একটি ঠিকঠাক মানের ফ্ল্যাটে থাকা এবং মোটামুটি ভালো খাবার খাওয়ার ন্যূনতম খরচই এই জায়গায় পৌঁছেছে। ভাবা যায়!
বেঙ্গালুরুর এক টেককর্মীর মাসে বিপুল খরচ! (প্রতীকী ছবি)
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেঙ্গালুরুতে (Bengaluru) মাসিক খরচ ১.৪৩ লক্ষ টাকা! গুগল কর্মীর (Google professional) হিসাব দেখে নেটপাড়ায় হইচই পড়ে গিয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি নগরী বেঙ্গালুরুতে জীবনযাত্রার ব্যয় যে আকাশছোঁয়া, তা আবারও প্রমাণ করলেন এই গুগল ইঞ্জিনিয়ার।
অবিশ্বাস্য নয়?
সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের প্রতি মাসের খরচের একটি বিস্তারিত তালিকা শেয়ার করেছেন ওই তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী। যেখানে দেখা যাচ্ছে, এক মাসে তাঁর মোট খরচ হয়েছে ১,৪৩,০০০ টাকা! ভাবা যায়! অবিশ্বাস্য নয়?
মাসিক খরচ
পূজা নারুলা নামে ওই কর্মী যে খরচ-তালিকা শেয়ার করেছেন, তার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক!
বাড়িভাড়া ও রক্ষণাবেক্ষণ ৮০,০০০
খাবার ও মুদির খরচ (গ্রসারি) ৩০,০০০
বাইরে খাওয়াদাওয়া ও বিনোদন ১৫,০০০
যাতায়াত (ক্যাব ও অন্যান্য) ১০,০০০
অন্যান্য (সাবস্ক্রিপশন, জিম ইত্যাদি) ৮,০০০
মোট ১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা।
সাধারণ জীবনযাপন
এর পরেও পূজা নারুলা নামে বছরচব্বিশের ওই তথ্য প্রযুক্তি কর্মীর দাবি-- বিলাসবহুল নয়, এটা সাধারণ জীবনযাপনই। ওই কর্মী বলছেন, তিনি খুব একটা বিলাসবহুল জীবন কাটান না, তা সত্ত্বেও বেঙ্গালুরুর মতো শহরে একটি স্ট্যান্ডার্ড ফ্ল্যাটে থাকা এবং মোটামুটি হেলদি খাবার খাওয়ার ন্যূনতম খরচই এই পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে!
এত বিপুল রেন্ট?
খরচের সবচেয়ে বড় অংশটিই বেরিয়ে যাচ্ছে বাড়ির ভাড়ায়। বেঙ্গালুরুর আইটি হাব এলাকায় ফ্ল্যাটের চাহিদা বেশি হওয়ায় ভাড়ার হার ক্রমাগত বাড়ছে।
পরিবহণ-খরচ, খাবারের দাম
দৈনন্দিন যাতায়াত এবং মোটামুটি ভালো মানের গ্রসারির জন্য যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে, তা ভারতের অন্যান্য মেট্রো শহরের তুলনায় যথেষ্ট বেশি বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।
আর নেটপাড়ার প্রতিক্রিয়া?
পূজার পোস্টটি ভাইরাল হওয়ার পরে নেটপাড়া আসলে দ্বিধাবিভক্ত। এঁদের অনেকের মতে, এই খরচ অত্যধিক এবং ঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এটি কমানো সম্ভব। অন্য দিকে, বেঙ্গালুরুতে কর্মরত অনেক তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীই জানিয়েছেন, সেখানে সম্মানজনকভাবে থাকতে গেলে এই পরিমাণ টাকা খরচ করাটা খুব একটা অস্বাভাবিক নয়।
