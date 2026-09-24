/রাজ্যে টানা ১০ দিন ছুটি সব স্কুল: ঘরেই থাকবেন না কি ক্যালেন্ডার দেখে বেরিয়ে পড়বেন ঘুরতে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পরীক্ষা শেষের স্বস্তির সঙ্গেই তামিলনাড়ুর স্কুলপড়ুয়াদের জন্য দারুণ সুখবর। রাজ্যে এক ধাক্কায় টানা ১০ দিনের লম্বা ছুটির ঘোষণা করা হয়েছে। আজ, ২৪ সেপ্টেম্বর স্কুলে থার্ড সেমেস্টার পরীক্ষা শেষ হচ্ছে। এরপরই পড়ুয়াদের জন্য শুরু হচ্ছে দীর্ঘ অবকাশ। পরীক্ষা শেষের আনন্দ আর লম্বা ছুটির আমেজে দারুণ খুশি ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবকরাও।
সরকারি সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর (শনিবার) থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ছুটি শুরু হয়ে ৪ অক্টোবর (রবিবার) পর্যন্ত বহাল থাকবে। তবে বেশ কিছু স্কুলে আগামীকাল ২৫ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) থেকেই ছুটি কার্যকর হচ্ছে। হিসাব অনুযায়ী, দুটো রবিবার ও সাপ্তাহিক ছুটির দিন মিলিয়ে একটানা মোট ১০ দিনের লম্বা অবসর উপভোগ করার সুযোগ পাচ্ছে রাজ্যের স্কুলপড়ুয়ারা।
এই টানা ছুটি এবং দীর্ঘ উইকেন্ডের সুযোগ নিয়ে বহু মানুষ পরিবার সমেত রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে কিংবা নিজের গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। ফলে গণপরিবহণে ব্যাপক যাত্রীচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। রাস্তায় ঘরমুখো মানুষের বিপুল ভিড় সামলাতে এবং যাত্রীদের যাতায়াত সুগম করতে উদ্যোগী হয়েছে তামিলনাড়ু রাজ্য পরিবহণ নিগম (TNSTC)। সংস্থার তরফে রাজ্যের বিভিন্ন রুটে কয়েকশো অতিরিক্ত স্পেশাল বাস চালানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে।
পরিবহণ নিগম জানিয়েছে, ২৫ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার), ২৬ সেপ্টেম্বর (শনিবার পূর্ণিমা) এবং ২৭ সেপ্টেম্বর (রবিবার)— এই তিন দিন চেন্নাই থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াতকারী যাত্রীদের ভিড় সবচেয়ে বেশি থাকবে। তাই নিয়মিত বাসের পাশাপাশি একগুচ্ছ বিশেষ পরিষেবা দেবে রাজ্য।
চেন্নাইয়ের কিলামবক্কম বাস টার্মিনাস থেকে তিরুবলাই, ত্রিচি, কুম্ভকোনাম, মাদুরাই, তিরুনেলভেলি, নাগেরকয়েল, কন্যাকুমারী, তুতিকোরিন, কোয়েম্বাটোর, সালেম, ইরোড ও তিরুপুরে ২৫ সেপ্টেম্বর ১,০৩৫টি এবং ২৬ সেপ্টেম্বর ৭৬০টি অতিরিক্ত বাস চলবে। একইভাবে কোয়েমবেডু থেকে তিরুবண்ணாமলাই, নাগাপট্টিনাম, ভেলানকান্নি, হোসুর এবং বেঙ্গালুরুর উদ্দেশে ২৫ সেপ্টেম্বর ২১০টি ও ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮০টি স্পেশাল বাস চালানো হবে।
অন্যান্য শহরগুলির যোগাযোগ রক্ষার্থেও প্রস্তুত পরিবহণ দফতর। বেঙ্গালুরু, তিরুপুর, ইরোড ও কোয়েম্বাটোর থেকে বিভিন্ন গন্তব্যে চলবে ২০০টি স্পেশাল বাস। মাধবরম বাস টার্মিনাস থেকেও ২৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর কাল্লাকুরিচি, তিরুবলাই, ত্রিচি, কুম্ভকোনাম, ভেলোর, হোসুর এবং পুদুচেরির রুটে প্রতিদিন ১৪৫টি করে বাস চলাচল করবে। ছুটি কাটিয়ে কর্মস্থলে ফেরার সুবিধার্থে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চেন্নাইয়ের উদ্দেশে একযোগে মোট ৮৭৫টি স্পেশাল বাস চালানো হবে।
অগ্রিম টিকিটের ক্ষেত্রেও বিপুল সাড়া মিলেছে। শুক্রবারের জন্য ১৪,২২৪ জন, শনিবারের জন্য ৬,৭৭৪ জন এবং রবিবারের জন্য ৯,৮৮১ জন যাত্রী ইতিমধ্যেই টিকিট কেটে ফেলেছেন। নিগম সূত্রে জানানো হয়েছে, যাত্রীরা যাতে শেষ মুহূর্তের ভিড় এড়াতে পারেন, সেজন্য www.tnstc.in ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে অগ্রিম আসন সংরক্ষণের সুবিধা চালু রয়েছে। বাস টার্মিনাসগুলিতে নজরদারি ও সুষ্ঠু যাত্রী ব্যবস্থাপনার জন্য অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ করেছে প্রশাসন।
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