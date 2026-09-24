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রাজ্যে টানা ১০ দিন ছুটি সব স্কুল: ঘরেই থাকবেন না কি ক্যালেন্ডার দেখে বেরিয়ে পড়বেন ঘুরতে?

Tamilnadu School Holiday: সরকারি সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর (শনিবার) থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ছুটি শুরু হয়ে ৪ অক্টোবর (রবিবার) পর্যন্ত বহাল থাকবে। তবে বেশ কিছু স্কুলে আগামীকাল ২৫ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) থেকেই ছুটি কার্যকর হচ্ছে। হিসাব অনুযায়ী, দুটো রবিবার ও সাপ্তাহিক ছুটির দিন মিলিয়ে একটানা মোট ১০ দিনের লম্বা অবসর উপভোগ করার সুযোগ পাচ্ছে রাজ্যের স্কুলপড়ুয়ারা।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 24, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 08:04 PM IST
রাজ্যে টানা ১০ দিন ছুটি সব স্কুল: ঘরেই থাকবেন না কি ক্যালেন্ডার দেখে বেরিয়ে পড়বেন ঘুরতে?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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