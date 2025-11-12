English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kerala Zoo:   উদ্বোধনের পর একমাসও কাটেনি। বড়সড় বিপত্তি কেরলের  ত্রিশূরের পুথুর চিড়িয়াখানায়।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 12, 2025, 06:04 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চিড়িয়াখানাতেও আর নিরাপদ নয় পশুরা! পথকুকুরে হামলা প্রাণ গেল কমপক্ষে ১‍০ হরিণের। কেরলের এই ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে দেশজুড়ে। 

এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম। গত ২৮ অক্টোবর কেরলের ত্রিশূরে ৩৩৬ একর জমিতে নির্মিত পুথুর চিড়িয়াখানার উদ্বোধন করেন মুখ্য়মন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন।  আপাতত শুধু স্কুল ও কলেদজে পড়ুয়াদেরই এই চিড়িয়াখানার ঢোকার অনুমতি দিয়েছে প্রশাসন। জনসাধারণ কবে উন্মুক্ত হবে? তা এখনও ঘোষণা করা হয়নি। গত একমাসে সেই পুথুর চিড়িয়াখায় পথকুকুরের হামলায় মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ১০ হরিণের।

খবর পেয়ে আজ, মঙ্গলবার চিড়িয়াখানায় যায় বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ অরুণ জাকারিয়ার নেতৃত্বে একটি দল। গোটা এলাকা পরিদর্শন করেন তাঁরা। তদন্তকারী দলের এক কর্তা জানিয়েছেন, মৃত হরিণগুলির দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। তবে চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর নাগরাজ এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এদিকে   স্কুল, রেলস্টেশন ও হাসপাতাল চত্বর থেকে পথ কুকুরদের সরানো নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের  বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি সন্দীপ মেহতা, বিচারপতি এনভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চ জানিয়েছে, পথকুকুরদের  নির্বীজকরণের জন্য যেসব এলাকা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখানে তাদের আর ফেরানো যাবে না। নির্বীজকরণের পর পথকুকুরদের ঠাঁই হবে সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রেই। এই পরিস্থিতিতেই চিড়িয়াখানায় পথকুকুরদের হামলায় হরিণের মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে এল।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

