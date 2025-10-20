10 Key Facts About INS Vikrant: ৮৬৫ ফুটের জলদানবে দিওয়ালি উদযাপন মোদীর, রইল 'চলমান শহর' INS Vikrant-এর ১০ তথ্য...

10 Key Facts About INS Vikrant: ৮৬৫ ফুটের জলদানবে দিওয়ালি উদযাপন মোদীর, রইল 'চলমান শহর' INS Vikrant-এর ১০ তথ্য...
PM Modi's Diwali on INS Vikrant: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার দীপাবলি উদযাপন করলেন নৌসেনার কর্মীদের সঙ্গে। দীর্ঘ সময়ে ধরে তিনি ছিলেন রণতরী আইএনএস বিক্রান্তে। আর এই প্রতিবেদনে রইল 'চলমান শহর'-এর INS Vikrant-এর ১০ চমকে দেওয়া তথ্য...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নরেন্দ্র মোদী (Prime Minister Narendra Modi) তাঁর বার্ষিক ঐতিহ্য বজায় রেখেই, দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে দীপাবলি উদযাপন করলেন। সোমবার দেশের প্রধানমন্ত্রী, গোয়া এবং কারওয়ার (কর্ণাটক) উপকূলে মোতায়েন রণতরী আইএনএস বিক্রান্তের (PM Modi's Diwali on INS Vikrant) নৌসেনার কর্মীদের সঙ্গে আলোর উৎসবে মাতলেন। পহেলগাঁও (Pahalgam Terror Attack 2025) সন্ত্রাস হামলার জবাবে ভারতের পাল্টা আক্রমণ এবং অপারেশন সিন্দুরের (Operation Sindoor) সাফল্যও উদযাপন করেছেন নমো (Namo)।
আরও পড়ুন: ডাবল ধামাকা! এবার কেন্দ্রের এই দফতরের কর্মীরা পাবেন ৬০ দিনের বোনাস
এদিন আইএনএস বিক্রান্তের নৌবাহিনীর কর্মীদের উদ্দেশে মোদী বলেন, 'আজ এক অসাধারণ দিন। এই দৃশ্য স্মরণীয়। একদিকে আমার কাছে সমুদ্র, আরেকদিকে আমার কাছে ভারতমাতার সাহসী সৈন্যদের শক্তি। একদিকে আমার কাছে অসীম দিগন্ত এবং অসীম আকাশ। আর অন্যদিকে আমার কাছে এই আইএনএস বিক্রান্তের মতো অসীম শক্তিধর দানব রয়েছে। সমুদ্রের জলে সূর্যের রশ্মির ঝলকানি সাহসী সৈন্যদের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত দীপাবলির প্রদীপের মতোই। আইএনএস বিক্রান্ত ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতার প্রতিফলন। অপারেশন সিদুঁরের আইএনএস বিক্রান্তের নামই পাকিস্তানের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। সমুদ্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত দেশীয় বিক্রান্ত ভারতের ক্রমবর্ধমান সামরিক সক্ষমতা প্রতিফলিত করে।' আইএনএস বিক্রান্তে অন-বোর্ড হয়েই মোদী ভূয়সী প্রশংসা করেছেন দেশের এই গর্বের।
রইল আইএনএস বিক্রান্তের চমকে দেওয়া ১০ তথ্য যা না জানলেই নয়:
আইএনএস বিক্রান্ত প্রথম দেশীয় বিমানবাহী রণতরী। কোচি শিপইয়ার্ড লিমিটেড দ্বারা নির্মিত ২৬২ মিটার লম্বা রণতরী যা ৪৩০০০ থেকে ৪৫০০০ টন ওজনের হয়। প্রায় ৩০টি যুদ্ধবিমান পরিচালনা করতে পারে আইএনএসবিক্রান্ত। যার মধ্যে রয়েছে মিগ-২৯কে ফাইটার এবং কামোভ-৩১ হেলিকপ্টার। এতে উন্নত যুদ্ধ ব্যবস্থা, মাল্টি-ফাংশন রাডার এবং স্কি-জাম্প সহ একটি স্টোবার কনফিগারেশন রয়েছে। এই রণতরীটির পরিসর ৭৫০০ নটিক্যাল মাইল এবং ২০২২ সালে ভারতীয় নৌবাহিনীতে এটি কমিশন করা হয়েছিল।
১) ভারতের নৌসেনার শক্তি বাড়াতে ২০২২ সালে দেশের প্রথম স্ব-নির্মিত বিমানবাহী জাহাজ আইএনএস বিক্রান্তকে কমিশনড করা হয়েছিল।
২) অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সমৃদ্ধ এই যুদ্ধজাহাজকে 'চলমান শহর' হিসেবে দেখা হয়
৩) নামকরণ হয়েছে পূর্বসূরীর নামেই। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন যা।
৪) ভারতে নির্মিত বৃহত্তম যুদ্ধজাহাজ আইএনএস বিক্রান্ত, যার দৈর্ঘ্য ২৬২ মিটার এবং প্রস্থ ৬২ মিটার।
৫) রাশিয়ান প্ল্যাটফর্মে নির্মিত আইএনএস বিক্রমাদিত্যের পরে এটি দেশের দ্বিতীয় বিমানবাহী রণতরী।
৬) এই যুদ্ধজাহাজ দু'টি ফুটবল মাঠের সমান বিশাল এবং ১৮ তলা উঁচু। সেনাই যা এক ভিডিয়োতে বলেছিল।
৭) আইএনএস বিক্রান্তের হ্যাঙ্গারটিই দু'টি অলিম্পিক আকারের পুলের সমান বড়।
৮) এই যুদ্ধজাহাজে ৩০টি বিমান থাকতে পারে। মিগ-২৯কে ফাইটার এবং কামোভ-৩১ হেলিকপ্টার রয়েছে। এতে প্রায় ১৬০০ ক্রু থাকতে পারে।
৯) এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তৈরি এই যুদ্ধজাহাজে ১৬ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল রয়েছে। আছে ২৫০টি জ্বালানি ট্যাঙ্কার এবং ২৪০০টি বগি রয়েছে।
১০) যুদ্ধজাহাজটি এখন পশ্চিম নৌ কমান্ডের অধীনে এবং নৌ কার্যভার পরিচালনা করতে সক্ষম।
আরও পড়ুন: দীর্ঘ ৫৪ বছর পর খোলা হল বৃন্দাবনের বাঁকেবিহারী মন্দিরের রত্নভাণ্ডার, কী মিলল ওই পাতালঘর থেকে?
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)