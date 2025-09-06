English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Maharashtra: শরীরটা ভালো লাগছে না! খেলে বাড়ি ফিরে মায়ের কোলে মাথা রেখেই ঢলে পড়ল দশের ছেলে...

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 6, 2025, 04:16 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হার্ট অ্যাটাক- ছোট এই দুই শব্দ এখন যেন ভয়ংকর আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। বয়সের কোনও সীমাই মানছে না এই রোগ। ১০ বছরের ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যু। ঘটনাটি মহারাষ্ট্রের।

আরও পড়ুন:Athlete Death: তুখোড়-ফিট খেলোয়াড়! আচমকাই প্র্যাকটিস শুরুর আগে অজ্ঞান, মাত্র কুড়িতেই থেমে গেল...

জানা যায়, গণেশ পুজোর প্যান্ডেলে বন্ধুদের সঙ্গে খেলছিল দশ বছরের শ্রবণ গাভাদে। খেলতে খেলতেই তার একটু অস্বস্তি বোধ হয়। তাই সে বাড়ি চলে যায়। বাড়ি ফিরেই মায়ের কোলে একটু স্বস্তি খোঁজে। কিন্তু কে জানত যে সে একেবারেই চলে যাবে। মায়ের কোলে শুয়েই শ্রবণ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়। এবং সে মারা যায়।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আইআইটি ৩১ বছরের এম টেক প্রথম বর্ষের এক ছাত্র হস্টেলের ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, হার্ট অ্যাটাকে পড়ুয়ার মৃত্যু হয়। মৃত পড়ুয়ার নাম অনুপ সিং চৌহান, যিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র ছিলেন। তিনি উত্তরপ্রদেশের আজমগড়ের বাসিন্দা ছিলেন। দুই মাস আগেই অনুপ আইআইটি-বিএইচইউতে ভর্তি হন।

আরও পড়ুন:Noida apartment horror: নগ্ন হও, নিজেকে দেখাও! ফ্ল্যাটে এসে একরত্তি সন্তানের গলায় ছুরি ধরে ডেলিভারি বয়ের আদেশ...

৩ অগাস্ট, বুধবার অনুপের পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। পুলিস জানিয়েছে, পরীক্ষার আগের রাতে তিনি প্রায় রাত ৩টে পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। এবং সঙ্গে তাঁর আরও দুই বন্ধু ছিল। পড়াশোনার পর বন্ধুরা যে যার ঘরে চলে যায়। পরীক্ষার দিন সকাল ৬টায় বন্ধুরা অনুপকে জাগানোর জন্য। কিন্তু বন্ধুরা তাঁকে হস্টেলের ঘরে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিত্‍সকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

