Hyderabad Horror: ক্রিকেট ব্যাট চুরি করতে বাধা! দশের মেয়েকে ২১ বার কো*পাল কিশোর...

Hyderabad Horror: ক্রিকেট ব্যাট চুরি করতে বাধা! দশের মেয়েকে ২১ বার কো*পাল কিশোর...
Teen Stabbed 10 year old girl: চোদ্দোর কিশোর আসে ক্রিকেট ব্যাট চুরি করতে। বাধা হয়ে দাঁড়াল দশ বছরের মেয়ে। তাকে ২১ বার কুপিয়ে খুন করে পালাল চোদ্দোর খুনি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাড়হিম হায়দরাবাদ। দশ বছরের মেয়েকে বাড়িতেই কুপিয়ে খুন। জানা গিয়েছে, এক চোদ্দো বছরের কিশোর ওই বাড়িতে যায় চুরির উদ্দেশ্যে। তখনই সে বাড়ির মেয়েকে কুপিয়ে খুন করে পালিয়ে যায়। ঘটনার চার দিন পর অভিযুক্ত কিশোরকে পুলিস আটক করেছে।
পুলিস জানিয়েছে, অভিযুক্ত কিশোর নবম শ্রেণির ছাত্র। সে ওই মেয়েটির ভাইয়ের ক্রিকেট ব্যাট চুরি করতে তার বাড়ির দেওয়াল টপকে ভিতরে ঢোকে। মেয়েটি তাকে দেখে ফেলে এবং তার শার্ট ধরে থামানোর চেষ্টা করে। এতে কিশোরটি রেগে গিয়ে তাকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে দেয়। যার ফলে মেয়েটির মৃত্যু হয়।
ঘটনাটি ঘটে, ১৮ আগস্ট। ঘটনার সময় মেয়েটির বাবা-মা কাজের জন্য বাইরে ছিলেন। এবং তার ৬ বছর বয়সী ছোট ভাই স্কুলে ছিল। মেয়েটির বাবা, যিনি একজন মেকানিক, দুপুরে ছেলের লাঞ্চবক্স নিতে বাড়ি ফিরে এসে মেয়েকে রক্তাক্ত অবস্থায় বিছানায় পড়ে থাকতে দেখেন। তার শরীরে ছুরিকাঘাতের দাগ ছিল।
এক সর্বভারতীয় সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত কিশোর মেয়েটিকে ২১ বার ছুরি দিয়ে কুপিয়েছে। এই ঘটনার পর, পুলিস একাধিক টিম গঠন করে তদন্ত শুরু করে। বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেশী ওই কিশোরের সন্দেহজনক গতিবিধি সম্পর্কে পুলিসকে জানান।
পুলিস কিশোরের স্কুলে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে, কিন্তু সে কোনও কথা বলেনি। এরপর তার বাড়িতে অভিযান চালানো হলে, সেখান থেকে রক্তমাখা ছুরি ও পোশাক উদ্ধার করা হয়, যা ঘটনার সময় সে পরেছিল বলে জানা যায়। সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হল, কিশোরটি ঘটনার আগে একটি কাগজে তার পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে লিখে রেখেছিল। সেই নোট এখন অনলাইনে ভাইরাল হয়ে যায়।
পুলিস আরও জানিয়েছে, কিশোর নিজেই নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে।
