৪ মাসে ২২ জনকে ফাঁসি! 'আতঙ্কে' বিচারকের আদালত থেকে সরল ১০০ খুনের মামলা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাত্র চার মাসে ১০টি আলাদা মামলায় মোট ২২ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে চর্চায় উত্তরপ্রদেশের মুজাফফরনগরের বিশেষ ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের বিচারক রবি কুমার দিবাকর। তবে বিচারকের এই চরম শাস্তির প্রবণতায় তৈরি হয়েছিল চরম আশঙ্কা ও অস্থিরতা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ওই বিচারকের আদালত থেকে প্রায় ১০০টি বিচারাধীন খুনের মামলা অন্য বিচারকের বেঞ্চে বদলি করে দিল প্রশাসন।
মামলাগুলো অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক রবি কুমার দিবাকরের হাত থেকে সরিয়ে জেলা ও দায়রা বিচারক বীরেন্দ্র কুমার সিংয়ের আদালতে পাঠানো হয়েছে। মুজাফফরনগর জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রমোদ ত্যাগী জানান, ওই বিচারক একের পর এক ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দেওয়ার কারণে আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীদের মনে চরম আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল।
কে এই বিচারক রবি কুমার দিবাকর?
৪৬ বছর বয়সি বিচারক রবি কুমার দিবাকর তাঁর কড়া মনোভাব ও বিতর্কিত রায়ের জন্য পরিচিত। ২০২২ সালে বারাণসীর বহুল চর্চিত জ্ঞানব্যাপী মসজিদ চত্বরে ভিডিয়োগ্রাফি সার্ভের নির্দেশ দিয়ে তিনি প্রথম দেশজুড়ে চর্চায় আসেন। ২০০৯ সালে আজমগড়ে অতিরিক্ত সিভিল জাজ হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে সুলতানপুরে কাজ করার পর নভেম্বর ২০২৫ থেকে তিনি মুজাফফরনগরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।
৪ মাসে ২২ মৃত্যুদণ্ড: মূল কিছু রায়
বিচারক রবি কুমার দিবাকর তাঁর দেওয়া রায়গুলোতে বারবার "বিরল থেকে বিরলতম" পর্যবেক্ষণ টেনে একের পর এক ফাঁসির আদেশ দিয়ে থাকেন। যেমন-
১২ বছরের পুরোনো খুন (১৩ আগস্ট) একটি পুরোনো শত্রুতার জেরে ঘরে ঢুকে গুলি করে হত্যার দায়ে ৪ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।
২৭ বছর আগের অপহরণ ও খুন (১২ আগস্ট) ১৯৯৯ সালে ৫ লাখ টাকা মুক্তিপণের জন্য এক কাঠ ব্যবসায়ীকে অপহরণ ও গলা কেটে খুনের দায়ে শাহনওয়াজ নামে এক ব্যক্তিকে ফাঁসির সাজা শোনান।
ডাকাতির চেষ্টা ও খুন (১৭ জুলাই) ২০১১ সালের একটি ডাকাতির চেষ্টায় বাধা দেওয়ায় কৃষককে গুলি করে হত্যার ঘটনায় ৪ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেন।
ডিউটিরত হোমগার্ডকে হত্যা (২ জুলাই) আসামীর নিজের মাকে বাঁচাত গিয়ে খুন হন ডিউটিরত এক হোমগার্ড। এই মামলায় অভিযুক্তকে ফাঁসির নির্দেশ দেওয়া হয়।
মা ও ৬ বছরের সন্তান খুন (৩০ মে) প্রায় ১৫ বছর আগের একটি জোড়া খুনের মামলায় এক ৫০ বছর বয়সী ব্যক্তিকে ফাঁসির আদেশ দেন।
আইনজীবী অপহরণ ও খুন (৬ এপ্রিল) ৪৫ লাখ টাকার আর্থিক বিবাদের জেরে ২০১৯ সালে এক আইনজীবীকে অপহরণ করে খুনের ঘটনায় ৩ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেন।
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