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৪ মাসে ২২ জনকে ফাঁসি! 'আতঙ্কে' বিচারকের আদালত থেকে সরল ১০০ খুনের মামলা

ফাস্ট-ট্র্যাক আদালতের বিচারক রবি কুমার দিবাকর মাত্র চার মাসে ১০ মামলায় ২২ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। এই চরম রায়ের ফলে আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিচারকের বেঞ্চ থেকে প্রায় ১০০ বিচারাধীন খুনের মামলা অন্য আদালতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 20, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:13 PM IST
৪ মাসে ২২ জনকে ফাঁসি! 'আতঙ্কে' বিচারকের আদালত থেকে সরল ১০০ খুনের মামলা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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