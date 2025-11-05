Gold Coins Found in Temple: কয়েকশো বছরের পুরনো শিবমন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে এল রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা! অন্ধকার কাদাপাথরের নীচে...

Gold Coins Found in Temple: কয়েকশো বছরের পুরনো শিবমন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে এল রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা! অন্ধকার কাদাপাথরের নীচে...
Ancient Gold Coins Found During Tamil Nadu Temple Renovation: তিরুভান্নামালাইয়ের জাভভাদু পাহাড়ের কাছে একটি শিবমন্দিরের গর্ভগৃহের সংস্কার চলার সময় একটি প্রাচীন পাত্র থেকে ১০০-রও বেশি প্রাচীন সোনার মুদ্রা উদ্ধার হয়েছে। অবিশ্বাস্য!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মন্দির থেকে ধনরত্ন পাওয়াটা (Ancient Gold Coins Found) খুব স্বাভাবিকই। তবে তার সঙ্গে যোগ থাকে অনেক রহস্য, অনেক অভিশাপ, অনেক কাহিনি, অনেক মিথ! ফলে, মন্দিরগর্ভ থেকে উদ্ধার হওয়া ধনরত্ন নিয়ে সদাই মানুষের মনে একটা অন্যরকম ফিল থাকে। আতঙ্ক থাকে, ভালো লাগাও থাকে! তেমনই ঘটল তামিলনাড়ুতে (Tamil Nadu Temple Renovation)।
প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা
১০০টির-ও বেশি পুরনো গোল্ড কয়েন পাওয়া গিয়েছে তামিলনাড়ুর এই মন্দির থেকে। এই মন্দিরে কাজ চলছিল। সংস্কারকাজ। তখনই অন্ধকার প্রাচীন গর্ভগৃহের কাদামাটি পাথরের ভিতর থেকে এই সোনাপ্রাপ্তি ঘটে। জাভ্ভাডু পাহাড়ের কাছে এই মন্দির। সেখান থেকেই এই অ্যান্টিক সোনার কয়েনগুলি মেলে। কোভিলুরের কাছের মাটির এক প্রাচীন পাত্র থেকে এগুলি মেলে।
শিবমন্দিরের গর্ভগৃহে
তামিলনাড়ুর মন্দির সংস্কারের সময়ে এই ১০৩টি প্রাচীন সোনার মুদ্রা উদ্ধার হল। তিরুভান্নামালাইয়ের জাভভাদু পাহাড়ের কাছে একটি শিবমন্দিরের গর্ভগৃহের সংস্কারকাজ চলার সময়ে কাদামাটির ওই পাত্র থেকে মোট ১০৩টি প্রাচীন সোনার মুদ্রা উদ্ধার করা হয়েছে।
মুদ্রার ইতিহাসসন্ধান
পোলুর থানার এক উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মন্দিরটি কয়েক শতাব্দী পুরনো এবং মনে করা হয় এটি চোল রাজা তৃতীয় রাজরাজ চোলনের আমলে নির্মিত হয়েছিল। রাজস্ব বিভাগ এবং হিন্দু ধর্মীয় ও দাতব্য এনডাউমেন্টস বিভাগের কর্মকর্তাদের এই বিষয়ে জানানো হয়েছে। তারা মুদ্রাগুলির ইতিহাস খুঁজে বের করার দিকে মনোযোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন।
